Nach Umgestaltung: Anwohner fordern Rückbau der Kolumbusstraße in München

Die Sommerstraßen halten wieder Einzug in München. Einige Anwohner sind darüber verärgert und fordern den Rückbau, unter anderem in der Kolumbusstraße.

Aus 41 Parkplätzen in der Kolumbusstraße wurden eine Wiese und Freiflächen gemacht.

München - Mehr Platz für die Menschen, weniger Raum für Autos – das ist das Ziel der Sommerstraßen in München. Einige Menschen sind davon aber gar nicht angetan. 16 Anwohner beantragen nun, dass die Kolumbusstraße wieder in ihren Originalzustand zurückgebaut wird.

Laut Antrag haben sich die Anwohner zusammengetan und fordern das Ende der "Kolumbuswiese" – einer Grün- und Spielfläche, die in der Kolumbusstraße über 40 Parkplätze ersetzt. Es herrscht in der Gruppe Unverständnis, warum sie nicht mitentscheiden durften, ob sie mit der Sommerstraße einverstanden sind.

Kolumbuswiese in München: Beeinträchtigung für Menschen mit Behinderung?

Denn die Nachteile sind für einige der Bewohner laut Antrag gravierend: Durch die wegfallenden Parkplätze seien unter anderem schwerbehinderte Menschen erheblich beeinträchtigt.

Noch dazu sei durch den Sand, der nicht regelmäßig entfernt werde, die Rutsch- und Verletzungsgefahr erhöht, was ebenfalls gerade für Menschen mit Behinderung eine "erhebliche Mehrbelastung" bedeute.

Sandige Gehwege bei der "Sommerwiese" in der Kolumbusstraße. © privat

Es wird deshalb auch beantragt, dass Menschen mit Behinderungen angehört und eingebunden werden, außerdem will die Gruppe Auskunft darüber, ob die "Schwerbehinderten-Stelle" über die Entfernung der Parkplätze informiert wurde.

In der Kolumbusstraße wurden 41 Parkplätze in eine rund 500 Quadratmeter große Wiese umgewandelt. Parkplätze, die früher für die Allgemeinheit zugänglich waren, sind nun ausschließlich Anwohnern vorenthalten. In die Straße lässt sich noch hinein-, aber nicht mehr durchfahren. Das führte bereits zu ersten Komplikationen im Lieferverkehr.

Konzept Sommerstraße: Verletzungsgefahr, Wasser und Geldverschwendung

Mit dem sogenannten Sommerstraßen, zu denen auch die Kolumbusstraße gehört, wandelt die Stadtverwaltung seit 2019 Straßen in verschiedenen Stadtteilen temporär zu Spielstraßen oder verkehrsberuhigten Bereichen um. Auch in diesem Jahr wird das Projekt fortgesetzt.

Die Gegner des Projekts in der Kolumbusstraße beanstanden unter anderem, dass die Notwendigkeit von "Sandkasten und Co." in einer Straße, die nur wenige Meter von der Isar mit ihren großzügigen Grünflächen entfernt sei, äußerst zweifelhaft sei. Das Projekt sei außerdem Wasser- und Steuergelderverschwendung. Hinzu komme eine Lärmbelästigung, die laut Schreiben viele Anwohner verärgert. Ob und wie die Stadt auf die Beschwerde reagiert, bleibt abzuwarten.