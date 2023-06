Nach Holocaust-verharmlosendem Tweet: Münchner Grüne beraten über Konsequenzen für Bernd Schreyer

Am Sonntag zieht der Münchner Stadtrat Bernd Schreyer auf Twitter Vergleiche, die den Holocaust verharmlosen. Der Tweet ist mittlerweile gelöscht, die Partei berät nun über Konsequenzen.

Bernd Schreyer, der Grüne Stadtrat und Gründungsmitglied der Münchner Grünen, steht in der Kritik: Er verglich auf Twitter die Kritik an den Grünen mit der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. (Archiv)

München - Am Sonntagabend verglich der Grüne Stadtrat Bernd Schreyer die Kritik an den Grünen wegen des neuen Heizungsgesetzes mit der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Noch am Abend hat er den Tweet gelöscht. Am Montag berät die Partei das weitere Vorgehen in der Sache.

Holocaust-Verharmlosung: Grüner Stadtrat in der Kritik

Im Wortlaut schrieb Bernd Schreyer ( auf Twitter) um 17.25 Uhr am Sonntag:

"Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber ich habe mir mal die Flut an Kommentaren von sogenannten 'bürgerlich konservativen' und 'rechtsextremen' 'Meinungen' angesehen. Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie die 'neuen Juden', die 'ausgemerzt' werden müssen, um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen. Das ist auch Ihre Tat und Verantwortung @Markus_Soeder @HubertAiwanger @_FriedrichMerz u. @Bild u. @welt Furchtbar!"

Noch am Abend hat er die Tweets gelöscht und erklärt, warum er das tat. Dies tat er in einer Antwort an den ehemaligen AfD-Spitzenpolitiker Marcus Pretzell: "Es gab eine Zeit in den 20ern weit vor dem Holocaust. Aber lassen wir das. Sie verstehen mich schon. Aber ich habe Verständnis das (sic!) es fehlinterpretiert werden kann deshalb habe ich den Tweet gelöscht."

Grüne Partei bespricht Vorfall: Rauswurf für Schreyer?

Am Montag diskutieren nun die Münchner Grünen intern den Vorfall.

Deren Fraktionschef Dominik Krause sagt gegenüber der AZ: "Der Tweet ist mittlerweile gelöscht. Der Fraktionsvorstand der Stadtratsfraktion ist über diese Aussage zutiefst entsetzt und distanziert sich davon auf schärfste. Über Konsequenzen beraten wir heute im laufe des Tages."

Über den Tweet Schreyers und die Löschung hat die "Bild" zuerst berichtet.