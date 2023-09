MVG stellt Tramlinie in München vorübergehend ein – folgen nun weitere?

Bis 7. Januar fällt die Linie 29 aus, auch auf anderen Strecken steht der Betrieb der MVG auf wackligen Füßen. Für die Aktion Münchner Fahrgäste ist klar, wo das Problem liegt.

München - Im Dezember 2022 hieß es zuletzt, dass die Tram-Verstärkerlinie 29 zwischen der Hochschule München und dem Willibaldplatz ausfällt. Auch damals schon waren fehlende Werkstattkapazitäten und Personalmangel der Grund dafür, dass die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Linie vorübergehend ersatzlos gestrichen hatte – bis März 2023.

Die Probleme sind offenbar noch nicht gelöst: Erneut wird nun nämlich die 29er-Tram gestrichen, diesmal bis zum Ende der Winterferien am 7. Januar 2024, wie die MVG auf ihrer Webseite mitteilt. Eine "mittlere zweistellige Zahl an Mitarbeitern" fehle momentan für die Werkstätten, so ein MVG-Sprecher auf AZ-Anfrage. Die MVG habe "mit wesentlichem Personalmangel zu kämpfen". Eine Ausnahme gibt es aber: Während der Wiesn fährt sie von Freitag bis Sonntag abends als Verstärkerlinie weiter.

Wegen Personalmangel: MVG stellt Tramlinie 29 ein

Noch im vergangenen Februar klang das vonseiten der MVG anders. Da hieß es, dass wegen "neuen Interimswerkstätten effizientere Werkstattkapazitäten" zur Verfügung stünden. Das helfe dabei, "den Wartungsstau aufzulösen". Offenbar hat sich aber in den MVG-Werkstätten seither wieder einiges aufgestaut.

Für Stefan Hofmeir von der Aktion Münchner Fahrgäste ist klar, wo das Problem liegt: "Die Infrastruktur bei der Trambahn wurde jahrzehntelang nicht erweitert, eher noch abgebaut." Es werde viel zu langsam an eine Expansion gedacht, weitere Betriebshöfe seien dringend notwendig. "Es braucht einen weiteren Betriebshof, der möglichst zentrumsnah geplant wird, nicht in Fröttmaning wo jeder Zug zusätzlich eine halbe Stunde hin- oder wegfahren muss."

Fahrgastverein kritisiert: Mehr Betriebshöfe "dringend notwendig"

Insbesondere für die Studenten der Hochschule München sei es unangenehm, wenn der zusätzliche Takt wegfalle – am 2. Oktober geht dort das Wintersemester los. Die Linie 29 ist jeweils die erste, die bei diesen MVG-Mangelerscheinungen gestrichen wird. Als sogenannte "Verstärkerlinie" ist sie nicht die einzige Tram, die die Strecke befährt. Ohne die 29 müssen Fahrgäste allerdings am Hauptbahnhof umsteigen: Westlich vom Hauptbahnhof fahren auf der Strecke die Linien 18 und die 19, nördlich die 20 und die 21.

Weitere Linien-Einstellungen seien zwar zurzeit nicht geplant, so ein MVG-Sprecher. Aber auch an anderer Stelle wird der Takt aktuell ausgedünnt: Bei der Tram 23 von 18. September bis 8. Oktober wegen Gleisbauarbeiten am Scheidplatz. Auf der Linie 28 sind am Montag Fahrzeuge ausgefallen, der Betrieb wurde bis auf Weiteres eingestellt. Ob auch die Tram 28 länger still steht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Gleiches gilt für die U-Bahnen U3 und U6, wo es "vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten" kommen könne, weil ein Fahrzeug ausfällt. Die MVG bittet um Entschuldigung und ist "bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen".