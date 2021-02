Münchens Stadtbezirke in Zahlen: Wo man trinkt und wo man trainiert

In manchen Stadtbezirken ballen sich die Museen, in anderen die Gastronomie oder Fitnesstudios. Ein kleiner Überblick über verschiedene Kennzahlen von Allach über Pasing bis Thalkirchen.

München - Die Maxvorstadt hat Platz für Bücherwürmer (neun Bibliotheken) und Hobbyathleten (29 Fitnesstudios), in Sendling kann die Küche bei 346 Lieferdiensten im Bezirk auch mal kalt bleiben. Und wer klettern will, sollte nach Berg am Laim fahren, denn dort gibt es gleich drei Kletterhallen.

Münchens Stadtbezirke sind vielfältig und ganz unterschiedlich ausgestattet, was Freizeitgestaltung, Unternehmensstruktur und (Bildungs-)Einrichtungen betrifft. Der Immobilienfinanzierer "Baufi24" hat verschiedene Zahlen zusammengetragen, die die AZ in der untenstehenden Grafik aufgearbeitet hat. Über das Drop-Down-Menü über der Karte können sie nach einem bestimmten Thema filtern – je röter ein Bezirk eingefärbt ist, desto mehr gibt es dort davon. Ganz rot bedeutet: mehr hiervon gibt es in keinem anderen Stadtbezirk. Wenn Sie mit der Maus oder dem Finger auf einen Stadtbezirk tippen, werden Ihnen alle Zahlen in der Übersicht angezeigt. Viel Spaß beim Entdecken!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter flourish über den Consent-Anbieter verweigert

Glossar und Quellenangaben