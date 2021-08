"München tanzt wieder": Outdoor-Club am Maximiliansplatz wird verschoben

Endlich sollten Münchner wieder legal tanzen gehen dürfen - doch nun macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung.

Am Maximiliansplatz soll am 3. September ein Open-Air-Club starten.

München - Endlich wieder tanzen! Darauf freuen sich wohl viele Menschen nach eineinhalb Jahren Corona. Bei "München tanzt wieder" sollte es möglich werden - doch nun wird der Start des Outdoor-Clubs am Maximiliansplatz verschoben. Grund ist das schlechte Wetter.

Open-Air-Club um eine Woche verschoben

Schon am kommenden Freitag hätte das Pilotprojekt starten sollen. Doch daraus wird nun nichts. Wie die Veranstalter am Dienstag bei Facebook mitteilten, wird es erst am 3. September mit der Open-Air-Veranstaltung losgehen - vorausgesetzt, das Wetter spielt dann mit.

Hygienekonzept noch unklar

"Klar ist, dass dieses Pilotprojekt weiterhin stattfinden soll!", heißt es. Unklar ist hingegen noch immer das genaue Hygienekonzept, das mit der Stadt München abgestimmt werden muss.

Wie es mit Masken etc. ablaufen wird, soll demnächst bekannt gegeben werden. Nur dass die 3G-Regel greifen wird, steht bereits fest.