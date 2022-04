München: Messerangriff in Wohnung – Mann stirbt im Krankenhaus

Großeinsatz der Polizei in der Münchner Innenstadt: In der Sendlinger Straße ist es zu einem Angriff mit einem Messer gekommen. Eine Frau wurde dabei verletzt, ein Mann starb wenig später im Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag in der Sendlinger Straße.

Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag in der Sendlinger Straße.

Polizisten vor dem Haus in der Sendlinger Straße, in der sich der Angriff ereignet hat.

München - Dramatische Situation in der Sendlinger Straße. Mehrere Notrufe gingen am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in der Einsatzzentrale der Polizei ein. Anrufer berichteten von einer blutenden Frau mit einem Messer in der Hand. Ein Mann wurde ebenfalls schwer verletzt. Er starb später im Krankenhaus, wie die Polizei bestätigt.

Die Lage war zunächst völlig unübersichtlich. Die Polizei löste sofort Großalarm aus, rund 50 Beamte rückten an, die Sendlinger Straße wurde abgeriegelt, Streifenwagen standen quer, Läden in dem Bereich der Fußgängerzone mussten schließen. Polizisten mit Helmen und schuss- und stichsicheren Westen gingen mit gezogenen Waffen in ein Gebäude. Die Steinplatten davor waren voller Blut.

Messerangriff in der Sendlinger Straße: Motiv noch unklar

Was sich genau im Inneren des Gebäudes abgespielt hat, war zunächst völlig unklar. "Scheinbar gab es einen Streit oder Konflikt zwischen zwei Personen", sagte Polizeisprecher Werner Kraus.

Zeugen berichteten, eine blutverschmierte Frau sei mit einem Messer in der Hand aus dem Haus gelaufen. Nach ersten Informationen der Polizei soll es sich dabei um eine 27-Jährige handeln. Offenbar wurde sie zuvor von einem Mann, einem 45-Jährigen, angegriffen. "Zwischen beiden Personen gibt es eine Vorbeziehung", bestätigte ein Polizeisprecher.

Offenbar gelang es der 27-Jährigen, dem Angreifer das Messer zu entreißen und ihn damit ebenfalls zu verletzen. Der 45-Jährige kam mit Schnitt- und Stichwunden ins Krankenhaus. Am Donnerstagabend bestätigte dann ein Polizeisprecher, dass er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen sei.

Warum es zwischen dem Mann und der Frau zum Kampf kam, ist noch unklar. Hinweise auf eine dritte beteiligte Person gibt es nicht.

Karte: Großeinsatz in der Sendlinger Straße

Messerangriffe in München

In den vergangenen Wochen ist es in München immer wieder zu Messerattacken gekommen, die teilweise auch tödlich endeten. Der letzte Vorfall ereignete sich am 10. April, als ein Somalier am Stachus erstochen wurde. In der Woche davor kam es auf der Maximilianstraße zu einem Streit zwischen zwei Großfamilien – hier waren unter anderem auch Macheten im Einsatz. Am 14. März kam es am Korbinianplatz in Milbertshofen zu einer Messerstecherei, bei der ein 18-Jähriger starb.