München: Hier gilt heuer das Böllerverbot an Silvester

Die Stadt erlässt für heuer wieder Verbotszonen, in denen keine Knallfrösche, Raketen oder Feuerwerksbatterien abgebrannt werden dürfen. Ein Überblick.

Feuerwerk direkt an der Frauenkirche? Das wird es heuer nicht geben, denn in der Fußgängerzone dürfen Silvesterknaller nicht einmal mehr mitgeführt werden.

München - Silvester wird heuer wieder kracherter werden – denn anders als noch vergangenes Jahr gibt es keine Corona-Beschränkungen mehr. Aber Obacht! Nicht überall ist Böllern und Raketenabfeuern erlaubt.

Feuerwerk zu Silvester: Seit 2019 eingeschränkt

2019 hat der Stadtrat generell verfügt, dass das Kreisverwaltungsreferat für bestimmte Bereiche der Stadt das Silvesterfeuerwerk einschränken darf. Ein stadtweites Verbot wird zwar von verschiedener Seite immer wieder gefordert, ist aber wegen der aktuellen Gesetzgebung im Bund nicht möglich (AZ berichtete).

Deshalb hat das KVR zwei Allgemeinverfügungen erlassen, die das Silvesterfeuerwerk in München regeln. Die erste wurde bereits am 28. November veröffentlicht und schreibt fest, dass es an Silvester innerhalb des Mittleren Rings untersagt ist, Böller abzufeuern. Im Amtsdeutsch klingt das so: das "Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung (beispielsweise Silvesterknaller, Böller)" ist untersagt.

Will heißen: Eine Silvesterrakete darf man auch innerhalb des Mittleren Rings in die Luft schicken, die kleinen roten Böller, die man fix anzündet und hoffentlich schnell genug wegwirft, nicht.

Am Dienstag wurde auch eine zweite Allgemeinverfügung erlassen. Diese formuliert noch mal strengere Regelungen. Denn wie schon auch 2019 gibt es in der Innenstadt eine Zone, in der Feuerwerk komplett tabu ist. Hier dürfen weder Böller, noch Silvesterraketen abgefeuert, abgebrannt und auch nicht mitgeführt werden. Ausnahmen fürs Mitführverbot gibt es nur für Anwohner, die ihre Raketen und Böller in ihre Wohnung, beziehungsweise dann an Silvester an einen Ort außerhalb der Sperrzone bringen wollen.

Die Karte zeigt die Verbotszonen. © Karte: Google/anf

Die Karte oben zeigt beide Verbotsbereiche. Im einzelnen gilt das strenge Böller und Silvesterfeuerwerksverbot in diesen Straßen:

Marienplatz, bis einschließlich Marienplatz Nr. 15 (Ostseite) und Viktualienmarkt Hausnummer 2 begrenzt durch die anliegenden Gebäude.

Vom Marienplatz bis zur Hausnummer 5 am Rindermarkt, begrenzt durch die anliegenden Gebäude.

Rosenstraße bis zur Ecke Fürstenfelder Straße und Rindermarkt, begrenzt durch die anliegenden Gebäude

Kaufingerstraße und Neuhauser Straße bis einschließlich Stachus, begrenzt durch die anliegenden Gebäude sowie der angrenzenden Stichstraßen.

Stachus westlich bis einschließlich des Gehwegs der Sonnenstraße, begrenzt durch die anliegenden Gebäude.

Weinstraße bis zur Ecke Maffeistraße und Schrammerstraße, begrenzt durch die anliegenden Gebäude und angrenzenden Stichstraßen.

Dienerstraße bis zur Ecke Hofgraben und Schrammerstraße, begrenzt durch die anliegenden Gebäude.

Tierpark: Trotz BA-Wunsch kein Böllerverbot

In den Vierteln rund um den Tierpark wünschen sich viele im Bezirksausschuss schon seit Jahren ein Böllerverbot. Auch zum Schutz der Tiere im Zoo und den Isarauen. Das wird es aber auch heuer nicht geben. Grund dafür ist, dass die Stadt diese Verbotszonen nur aus sicherheitsrechtlichen Gründen erlassen kann, und die Verwaltung sieht diese rund um den Flaucher als nicht gegeben an.