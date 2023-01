Moshammer-Mörder abgeschoben: Er darf bis zu zehn Jahre nicht mehr nach Deutschland

18 Jahre lang saß er in Deutschland in Haft, nun wird der Mörder von Rudolph Moshammer in den Irak abgeschoben. Abflug war am Donnerstagnachmittag.

26. Januar 2023 - 13:06 Uhr, aktualisiert am 26. Januar 2023 - 15:33 Uhr | AZ/dpa

Polizisten führen den Mörder des 2005 ermordeten Münchener Modemachers Moshammer am Flughafen zu einem Abschiebeflug. © Boris Roessler/dpa