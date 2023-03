Mordfall Engelbrecht: Weitere DNA-Proben gesammelt

Die Polizei vernimmt nach Aktenzeichen XY weitere Personen – und macht Abstriche.

München - Wie der Chef der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, in einer Presserunde am Freitag mitgeteilt hat, verfolgt die Polizei im Mordfall Sonja Engelbrecht weitere Spuren.

Hauptsächlich werten die Beamten offenbar Hinweise aus, die nach der letzten Sendung Aktenzeichen XY eingelaufen sind.

Mordfall Engelbrecht – Polizei nahm DNA-Proben

Vier Münchner Beamte sind am Mittwoch in den Kreis Kipfenberg gefahren, wo auch die sterblichen Überreste von Sonja Engelbrecht im März 2022 in einem Felsspalt gefunden worden waren (AZ berichtete).

Sie hatten Unterstützung von zwei Ingolstädter Kollegen. Die Polizisten suchten dabei Bau- und Malereifirmen auf und klingelten an deren Adressen. Bei fünf Personen sei ein DNA-Abstrich gemacht worden, den die Personen jeweils freiwillig abgaben. Nun werden diese DNA-Proben ausgewertet.