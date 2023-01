Missbrauchs-Prozess in München: Angeklagter (51) spricht von Fehlern

In München ist ein 51-Jähriger angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern, Besitz kinderpornografischer Schriften und Vergewaltigung vor.

Der wegen sexuellen Missbrauch von Kindern angeklagte Mann (r.) wird im Landgericht München I in den Gerichtssaal geführt.

München - Im Prozess um sexuelle Nötigung, Missbrauch und Vergewaltigung von minderjährigen Mädchen hat der Angeklagte zum Prozessauftakt von Fehlern gesprochen.

Es seien Fehler begangen worden, die in letzter Konsequenz so nicht wieder auftreten sollten, sagte der 51-Jährige am Donnerstag vor dem Landgericht München I.

München: Mädchen aus ganz Deutschland wurden Opfer

Kennengelernt hatte der Münchner die Mädchen, die zum Teil noch unter 14 Jahre alt waren, in Chatforen. Das Alter seiner Chatpartnerinnen sei ihm nicht bekannt gewesen, erklärte der Angeklagte. Sexuelle Handlungen gegen den Willen habe es nicht gegeben.

Der Anklage zufolge soll der Mann seit 2015 bundesweit mit Mädchen in Kontakt getreten sein, manche waren erst zwölf oder 13 Jahre alt. Sie stammten aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg.

Sieben weitere Verhandlungstage geplant

Mit allen Opfern habe er stark sexualbezogene Unterhaltungen geführt und Fantasien ausgetauscht. Auch zu persönlichen Treffen mit einigen Mädchen soll es gekommen sein, zum Teil mit sexuellen Übergriffen. Im Dezember 2021 wurde der Mann festgenommen. Geplant sind sieben weitere Verhandlungstage.