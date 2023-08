Metallica 2024 in München: Alle Infos zu Tickets, Vorband und Setlist

Auch 2024 machen zahlreiche Superstars in München Halt: Ende Mai gibt sich die legendäre US-amerikanische Metalband Metallica die Ehre. Sie spielen gleich zwei Konzerte im Münchner Olympiastadion. Die AZ hat alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt und Setlist zusammengefasst.

Es begann im April 1981 mit einer Anzeige von Lars Ulrich in der südkalifornischen Lokalzeitung "The Recycler". "Schlagzeuger sucht andere Metalmusiker zum Jammen. Tygers of Pan Tang, Diamond Head, Iron Maiden" war damals zu lesen. Einer der Musiker, der sich darauf melden sollte, war ein gewisser James Hetfield. Sechs Monate später, am 28. Oktober, kommt es zur Geburtsstunde von Metallica, alles weitere ist Musikgeschichte.

Über 40 Jahre später ist Metallica mit der Besetzung James Hetfield (Leadgesang, Rhythmusgitarre), Lars Ulrich (Schlagzeug), Kirk Hammett (Leadgitarre) und Robert Trujillo (E-Bass, Hintergrundgesang) immer noch sehr erfolgreich im Geschäft.

Im April 2023 brachten Metallica mit "72 Seasons" ihr elftes Studioalbum auf dem Markt (12, wenn man das Album "Lulu" mit Lou Reed mit einrechnet), gefolgt von der "M72"-World-Tour. Und im Rahmen dieser Tournee spielt Metallica auch in München zwei Konzerte im Olympiastadion.

Die beiden Open-Air-Konzerte in München sind die einzigen Auftritte von Metallica im Jahr 2024 in Deutschland. Zuletzt war die Band während ihrer "WorldWired"-Tour im August 2019 im Olympiastadion zu Gast.

Metallica in München: Einlass und Beginn

Metallica spielen am Freitag, 24. Mai 2024 und am Sonntag, 26. Mai 2024 im Olympiastadion. Beginn der Konzerte ist jeweils um 18 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Die erste Vorband wird um 18 Uhr, die zweite um 18.55 Uhr auf die Bühne kommen. Metallica wird ab 20.30 Uhr losrocken.

Metallica live im Olympiastadion: Was ist das Besondere an den Konzerten

Metallica werden gemäß Ankündigung auf ihren beiden Konzerten zwei völlig unterschiedliche Sets spielen, bei denen sich keine Songs wiederholen. Zudem werden beide Shows jeweils zwei unterschiedliche Vorbands haben. Neu ist auch, dass der berühmte Metallica-Snake-Pit in die Mitte der Bühne verlegt wird, die in der Mitte des Olympiastadions aufgebaut wird.

Wer spielt bei Metallica in München als Vorband?

Insgesamt werden vier Vorbands spielen. Am Freitag, 24. Mai 2024 stehen Architects und MammothWVH als Support auf der Bühne, am Sonntag, 26.Mai 2024 werden Five Finger Death Punch und Ice Nine Kills das Publikum anheizen.

Wie bekommt man Tickets für Metallica in München?

Tickets für die Metallica-Konzerte im Münchner Olympiastadion sind noch vereinzelt über ticketmaster.de oder den Eventim-"Fansale" verfügbar. Ein Teil des Erlöses aus jedem verkauften Ticket geht an die gemeinnützige, bandeigene "All Within My Hands Foundation" (AWMH).

Setlist: Diese Songs könnte Metallica in München spielen

Bei den beiden Konzerten in Hamburg im Mai 2023 hat Metallica 32 Songs zum Besten gegeben. Diese Songs könnte die Metalband auch in München performen (ohne Gewähr). Laut dem Portal setlist.fm wurden bei den Konzerten in Hamburg folgende Lieder gespielt:

1. Konzert

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

Until It Sleeps

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Welcome Home (Sanitarium)

You Must Burn!

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Battery

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

One

Enter Sandman

2. Konzert

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Through the Never

King Nothing

Lux Æterna

Screaming Suicide

Fade to Black

Sleepwalk My Life Away

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

The Day That Never Comes

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets

Metallica in München: Anreise zum Olympiastadion

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

