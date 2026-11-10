Mehrere Brauereien kommen infrage: Antrag für neues Bier auf der Wiesn eingereicht

Seit Jahrzehnten gilt auf der Wiesn: Sechs Biere werden dort ausgeschenkt – mehr nicht. Nun will eine große Stadtratsmehrheit das ändern. Was bedeutet das?

Neues Bier für die Wiesn? Auf dem Münchner Oktoberfest könnte künftig auch Bier weiterer Münchner Brauereien ausgeschenkt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Rathauskoalition aus Grünen, SPD und FDP/Freien Wählern gemeinsam mit der CSU eingebracht.

"Auch junge aufstrebende Münchner Brauereien, die das größte Volksfest der Welt "im Kreuz" haben, sollen sich bewerben können. Deswegen muss die Stadt ihre Zulassungskriterien entsprechend weiterentwickeln", teilten die Fraktionen von Grünen und Rosa Liste mit.

Bewahren, nicht verharren

"Bewahren bedeutet aber nicht verharren. Wenn Tradition lebendig bleiben soll, muss sie sich weiterentwickeln", heißt es in der Mitteilung. "In den vergangenen Jahren haben es neue Brauereien aus Hinterhöfen oder Garagen bis zum eigenen Tiefbrunnen gebracht oder sind auf dem Weg dorthin. Auf der Wiesn merkt man von diesen Erfolgsgeschichten noch nichts. Das könnte sich in Zukunft ändern, wenn die jungen Brauereien sich ebenfalls bewerben können - und dabei zeigen, dass sie leistungsstark genug sind, um auf diesem Mega-Event zu bestehen."

Gibt es künftig neue Zelte?

Das Wirtschaftsreferat sei nun "aufgefordert, das Konzept für die Zulassung Münchner Brauereien zum Oktoberfest zu überarbeiten. Außerdem soll das Referat prüfen, unter welchen Voraussetzungen es möglich wäre, neben den sieben etablierten Brauereizelten weitere zuzulassen".

Sechs Biere gibt es auf dem Oktoberfest - noch. (Archivbild) © Julian Degler/dpa

Bislang wird auf dem Oktoberfest Bier von sechs Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt: Augustiner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten und Hofbräu München. Die seit Jahrzehnten geltenden Betriebsvorschriften sehen Münchner Bier von "leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien" vor.

Aber inzwischen gibt es weitere Brauereien, die über einen Tiefbrunnen auf Münchner Stadtgebiet verfügen und die Kriterien erfüllen könnten. Besonders die Giesinger Brauerei trommelt seit Jahren für einen Platz auf der Wiesn. Als mögliche Bewerberin gilt auch die Brauerei Münchner Kindl.

Der Gründer und Geschäftsführer der Giesinger Biermanufaktur, Steffen Marx, will auf der Wiesn durchstarten. (Archivbild) © Lukas Barth/dpa

"Das Oktoberfest ist mit keinem anderen Volksfest vergleichbar, die Zulassungskriterien sind lange erprobt und haben sich bewährt", teilten die Grünen mit. "Deswegen ist es wichtig, dass die überarbeiteten Kriterien Rahmenbedingungen schaffen, die transparent, nachvollziehbar und rechtssicher sind."

Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hatte bereits nach seiner Wahl Offenheit signalisiert, weitere Münchner Brauereien auf dem Oktoberfest zuzulassen. Die konkrete Ausarbeitung ist nun Sache der Verwaltung.