Mega-Streik am Dienstag in München erwartet: Keine Müllabfuhr

Am Dienstag hat Verdi zum Großstreiktag in München aufgerufen. Fast alle Bereiche des Öffentlichen Dienstes sollen ihre Arbeit niederlegen. Die AZ zeigt, wo es überall zu Einschränkungen kommen könnte.

München - Die Streikwelle im Öffentlichen Dienst nimmt kein Ende, für Dienstag (21. März) hat die Gewerkschaft Verdi für den Ballungsraum München nun zum ganztägigen Großstreiktag aufgerufen. "Nach den bisherigen Rückmeldungen aus den Betrieben und Verwaltungen wird das die größte Streikversammlung der letzten Jahre", schätzt Münchens Verdi-Geschäftsführer Heinrich Birner die Stimmung unter den Beschäftigten ein.

Verdi rechnet mit 3.000 Streikenden in München

Die Auswirkungen in der Stadt dürften massiv sein, fast alle Bereiche des Öffentlichen Dienstes sind zur Arbeitsniederlegung aufgerufen worden. Birner rechnet mit rund 3.000 Streikenden, wie er der AZ am Dienstag sagt, er freue sich jedoch auch, wenn es mehr werden sollten. Die Kundgebung der Streikenden findet dann um 11 Uhr am Marienplatz statt.

Neben den städtischen Referaten wird unter anderem auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb, der Straßenreinigung und den Stadtwerken gestreikt. Ebenfalls aufgerufen sind abermals die Beschäftigten des Gesundheitssektors: Die München Klinik und die Häuser des kbo-Isar-Amper-Klinikums, die bereits in dieser Woche streiken oder schon gestreikt haben.

Streik am Dienstag: Keine Müllabfuhr

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) hat Details zum Streiktag genannt: Die Mülltonnen werden "größtenteils" nicht geleert werden und die Leerungen werden auch nicht nachgeholt. Es sei wegen des Streikrechts "verboten, Überstunden anzuordnen", so der AWM in einer Mitteilung am Montag. Wenn wegen des Streiks zusätzlicher Müll anfällt, werde er kostenfrei mitgenommen: "Der Zusatzmüll sollte in reißfeste 70- oder 80-Liter Säcke verpackt und frei zugänglich sein". Außerdem werden am Dienstag alle Wertstoffhöfe, das Erdenwerk und die Gebrauchtwarenhalle geschlossen bleiben.

Großstreik im Ballungsraum München

Der Großstreiktag wird sich jedoch nicht nur in der Stadt abspielen, auch die Landratsämter der Landkreise um München herum sowie die Städte und Gemeinden in den umliegenden Landkreisen wurden aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der ÖPNV wird diesmal jedoch nicht betroffen sein, hier gebe es laut Birner aktuell separate Verhandlungen.

Eine Entscheidung könnte es Ende März geben, wenn die nächsten Verhandlungen in Potsdam stattfinden. "Ich hoffe, dass die Arbeitgeberseite den Ernst der Lage verstanden hat und vor allem die Münchner Vertreter erkannt haben, was die Menschen hier für Sorgen haben", sagt Birner. "Ich habe zuletzt mit vielen gesprochen, die wenig verdienen, zum Beispiel Straßenreiniger. Und alle haben mir gesagt, sie wissen nicht mehr, wo sie noch sparen sollen."

Denn vor allem die Menschen im ohnehin schon teuren München seien es laut Verdi, die besonders mit den "exorbitanten Preissteigerungen von Lebensmitteln, Energiekosten und Wohnungsmieten" zu kämpfen haben.

Kita, ÖPNV, Flughafen: Viele Streiks in München

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen wurde im Öffentlichen Dienst gestreikt – auch in München: Kitas und Schwimmbäder waren geschlossen, der Müll blieb wegen der streikenden Straßenreinigung liegen, am Flughafen sowie im ÖPNV gab es teils starke Beeinträchtigungen und auch bei den Kliniken wurde mitunter die Arbeit niedergelegt.

Das Angebot, das die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde vorgelegt hatten, bezeichnet Verdi als "Verhöhnung der Beschäftigten". "Die Verhandlungen werden vom 27. bis 29. März in Potsdam fortgesetzt. Dann wird sich zeigen, ob eine Einigung am Verhandlungstisch möglich ist oder ob die Tarifrunde weiter eskaliert", so Birner.