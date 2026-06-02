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Mann bedroht in Münchner Asylbewerberunterkunft Mitbewohner mit Messer

Ein 30-Jähriger aus Jordanien und ein 36-Jähriger aus der Türkei geraten in Streit. Als der Türke nach einem Messer greift, wird die Lage dramatisch. Fünf Streifenwagen rücken an. 
Ralph Hub
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Die Polizei hat einen 36-Jährigen in einer Unterkunft festgenommen, der einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht hat. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen 36-Jährigen in einer Unterkunft festgenommen, der einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht hat. (Symbolbild) © Markus Lenhardt

Ein 30-Jähriger aus Jordanien und ein 36-Jähriger aus der Türkei sind am Montagnachmittag in einer Unterkunft in der Langwieder Hauptstraße im Münchner Stadtteil Lochhausen aneinandergeraten. Als Mitarbeiter der Unterkunft vermitteln wollten, griff der 36-Jährige nach Polizeiangaben zu einem Messer. Ein Großeinsatz der Polizei läuft an.

Die Mitarbeiter der Asylbewerberunterkunft und der Jordanier zogen sich zurück, um den Mann mit dem Küchenmesser nicht weiter zu provozieren. Sie verständigten den Polizeinotruf. Die Einsatzzentrale im Präsidium löste Großalarm aus. Fünf Streifenwagen rückten an der Unterkunft an, fünf weitere waren angefordert, dazu auch eine geschlossene Polizeieinheit.

Verdächtiger lässt sich widerstandslos festnehmen

Der 36-Jährige hatte sich zum Glück in der Zwischenzeit wieder beruhigt. Er ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen. Die Verstärkung wurde zurückgerufen. Der Türke wurde nach seinem Ausraster allerdings der Unterkunft verwiesen. Er musste seine Sachen packen und sein Zimmer räumen. Nach Auskunft der Polizei soll er in einer anderen Unterkunft einquartiert werden. Worüber die beiden Männer in Streit geraten waren, ist noch ungeklärt. Gegen den Mann aus der Türkei wird wegen Bedrohung ermittelt.

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