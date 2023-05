Mafia auch in den Riem-Arcaden aktiv: Großrazzia am frühen Morgen

Mit einem Großeinsatz ist die Polizei in Bayern und anderen Bundesländern gegen Mitglieder der italienischen Mafia 'Ndrangheta vorgegangen. Auch in München hat die Polizei Durchsuchungen gemacht.

München - Es seien italienische EU-Haftbefehle gegen vier Männer vollstreckt worden, teilte das bayerische Landeskriminalamt mit. Seit dem Morgen hatten rund 130 Polizeikräfte, darunter auch Spezialeinheiten, zehn Wohnungen und Geschäftsräume in Stadt und Landkreis München durchsucht. Laut Bayerischem Rundfunk war darunter auch ein Auto in den Riem-Arcaden.

Dabei stellten sie nach LKA-Angaben mehrere Kilo Marihuana, elektronische Datenträger und Unterlagen sicher. "Diese werden nun ausgewertet", sagte ein LKA-Sprecher.

Großeinsatz gegen Mafia: 130 Polizisten durchsuchen Objekte in München und im Landkreis

Bei dem Großeinsatz wurden auch bundesweit Dutzende Wohnungen durchsucht und rund 30 Haftbefehle vollstreckt, wie die Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und dem Saarland mitteilten. Auch in anderen europäischen Staaten, darunter auch in Italien selbst, schlugen die Ermittler zu.

Die 'Ndrangheta ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) derzeit die "relevanteste Mafia-Gruppierung" mit einer dominanten Stellung auf dem europäischen Kokainmarkt. "Sie versucht, ihr Territorium auszuweiten und Einfluss auf kalabrische Migrantengemeinschaften auszuüben", erklärte das BKA.

Im Saarland wurden in der Landeshauptstadt Saarbrücken ein Wohnhaus und Geschäftsräume eines 47-jährigen Mannes durchsucht, außerdem eine Räumlichkeit, die der Mann in Saarlouis angemietet hat. Der mit Haftbefehl gesuchte Mann wurde in Italien festgenommen. Ein weiterer mit Haftbefehl gesuchter 25-Jähriger aus dem Saarland wurde ebenfalls in Italien festgenommen. An den Maßnahmen waren den Angaben zufolge rund 90 Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch Spezialeinheiten und die Bereitschaftspolizei.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) sprach von einem "wirkungsvollen Schlag" gegen die Mafia. "Vom heutigen Tag geht das ganz deutliche Signal aus: Für die Organisierte Kriminalität ist kein Platz in Europa und für sie ist ganz sicher auch kein Platz hier bei uns in Rheinland-Pfalz." Die Strafverfolgungsbehörden seien wachsam und schlagkräftig. Machenschaften krimineller Organisationen würden entschlossen und konsequent verfolgt.

Operation Eureka: Europäische Ermittlungen gegen Mafia seit drei Jahren

Die Durchsuchungen und Festnahmen waren dem LKA zufolge Teil der Operation Eureka, eines der größten und bedeutendsten Verfahren gegen die organisierte Kriminalität der vergangenen Jahre. Seit drei Jahren ermitteln demnach deutsche, belgische und italienische Behörden in enger Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol gegen die in Kalabrien ansässige kriminelle italienische Vereinigung. Dieser werden Drogenhandel, Geldwäsche, Waffenhandel und andere Straftaten vorgeworfen. Auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und Thüringen gab es Durchsuchungen.

In Bayern ermitteln die Staatsanwaltschaft München I und LKA seit Juli 2020 gegen eine Frau und sieben Männer mit italienischer Staatsangehörigkeit im Alter von 25 bis 48 Jahren. Diese stehen im Verdacht, sich unter anderem an der Co-Finanzierung des internationalen Kokainhandels beteiligt zu haben, mit Logistik unterstützt und Geldwäsche betrieben zu haben.

Die 'Ndrangheta hat ihre Wurzeln im italienischen Kalabrien, die Mafia ist aber auch in Deutschland aktiv. Laut BKA hat sie eine hierarchische Struktur. Demnach hat sie wiederholt gezeigt, dass sie fähig sei, Wirtschaft und Politik in Italien zu infiltrieren. Darüber hinaus sei die Gruppierung hauptsächlich in Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Kanada, den USA sowie Kolumbien und Australien tätig.