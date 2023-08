Alle Infos zum Lotto Bayern-Renntag 2023

Ferienprogramm auf der Galopprennbahn München: Am 12. August findet der Lotto Bayern-Renntag statt. Bereits um 10:50 Uhr öffnen sich die Startboxen zum ersten von insgesamt acht Rennen.

04. August 2023 - 10:39 Uhr

Am 12. August findet der Lotto Bayern-Renntag statt.

Im Wirtshaus zur Rennbahn gibt es ab 9.45 Uhr Weißwurstfrühstück – allerdings nur solange der Vorrat reicht. Wer keine Weißwurst mehr bekommt, muss aber nicht hungern. Den ganzen Renntag werden Sie dank Foodtrucks und Essenspavillons bestens kulinarisch versorgt.

Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt

Kinder aufgepasst: Im Kinderland der Galopprennbahn München finden allerlei Aktivitäten statt, die Euch Eure Sommerferien versüßen. Ob Hüpfspaß oder Geschicklichkeit, hier findet jeder einen abwechslungsreichen Zeitvertreib. Das Beste: Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben auf der Galopprennbahn München immer freien Eintritt. Packt also eure Freunde und Freundinnen ein und erlebt einen aufregenden Sommerferientag!

Im Kinderland der Galopprennbahn München finden allerlei Aktivitäten statt, die Kindern Sommerferien versüßen. © Sofia Weigl

Sportlich gesehen dürfen sich die Besucher unter anderem auf den dritten Lauf im spannenden Kampf um das "Luimex Bayerisches Amateur-Championat" freuen. Nach zwei Läufen liegt das Feld noch eng beisammen – der in München beheimatete Jose Pedro Martins Goncalves liegt momentan mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze vor Marie Gast, die den zweiten Lauf Anfang Juli gewinnen konnte. Und auch in den weiteren sieben Rennen ist Spannung garantiert. Ein Siegerrennen und vier Ausgleichsrennen locken Pferde aus der ganzen Republik nach München.

Ein Siegerrennen und vier Ausgleichsrennen locken Pferde aus der ganzen Republik nach München. © Sofia Weigl

Weitere Informationen:

Eintrittskarte normal: VVK 14 Euro, Tageskasse 16 Euro

Logenkarte: 26 Euro, ermäßigt 16 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahre 10 Euro

Jugendliche (13 bis 18 Jahre) – ermäßigter Eintritt: VVK 4 Euro, Tageskasse 6 Euro

Azubis, Studenten und Senioren – ermäßigter Eintritt: VVK 6 Euro, Tageskasse 8 Euro

Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt (ausgenommen Logenplatz)

Erster Start: 10:20 Uhr

Einlass: 9:30 Uhr

Insgesamt acht Rennen

Ticket-Deal: Vier Renntage bezahlen - fünf genießen

Wer in dieser Saison keinen Renntag mehr verpassen will, darf sich bis 11.08. noch den Ticket-Deal sichern: vier Renntage bezahlen – alle fünf Renntage, inklusive dem Gruppe I-Renntag, Großer Allianz-Preis von Bayern, erleben. Für 60 Euro (Vollzahler) respektive 28 Euro (ermäßigt) erleben Sie den Rest der Saison in München-Riem.

Nähere Infos finden Sie