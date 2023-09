Logieren an der Wiesn: Neues Hotel an der Schwanthalerstraße in München

500 Euro die Nacht zu zweit für den ersten Wiesn-Samstag: Nahe der Theresienwiese in München hat nach einem Jahr Umbau jetzt das "Residence Inn by Marriott" für Gäste eröffnet, die länger bleiben wollen.

Ein Jahr ist umgebaut worden, jetzt hat nur ein paar Fußminuten von der Theresienwiese entfernt an der Schwanthalerstraße 111 das "Residence Inn by Marriott" eröffnet.

München — Pünktlich zum Wiesnstart am Samstag hat München ein neues Hotel in Fußnähe zur Wiesn. An der Schwanthalerstraße 111 hat nach einem Jahr Umbau das ehemalige "For Points" neu eröffnet: als "Residence Inn by Marriott München Central". Was schon ein bisserl spektakulär ist: Aus 35 der 95 Studios und Suiten können die Gäste übers ganze Festgelände schauen.

Ein Wow-Blick über die Wiesn: In 35 der 95 Studios und Suiten aus dem zweiten bis fünften Stock können die Gäste übers Festgelände schauen. © Residence Inn by Marriott

Während der Wiesn-Zeit: Studio "Residence Inn by Marriott" für 500 Euro pro Nacht

Das fünfstöckige Hotel für Langzeitgäste gehört der Bayerischen Hausbau des Schörghuber-Konzerns, einer Schwester der Arabella Hospitality, die 17 Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf Mallorca betreibt — darunter auch den spektakulären Luxushoteltempel Rosewood in der Kardinal-Faulhaber-Straße.

Und wer jetzt fix ist, kann für den ersten Wiesnsamstag dort sogar noch ein Doppelzimmer für Zwei ergattern (Stand Dienstagnachmittag): Ein "Studio mit Queensize-Bett", 27 Quadratmeter groß mit Bad, voll ausgestatteter Küche, Spülmaschine, Klimaanlage und Frühstück gibt es auf der Hotelplattform booking.com exakt für 500 Euro die Nacht (in den Tagen vor dem Wiesnstart kostet die Nacht für Zwei mit Frühstück bloß 180 Euro). Sogar Zamperl darf man mitbringen.

90 Studios wie dieses mit Queensize-Bett und Küche gibt's. Zum Wiesnstart kostet die Nacht für Zwei 500 Euro. © Residence Inn by Marriott

Neues Hotel in München: Parkplätze gibt es nicht, dafür einen Supermarkt

Wer lieber ein bisserl geräumiger schlafen und wohnen will, also im Kingsize-Bett und auf 75 Quadratmetern mit Küche und Balkon, muss warten bis nach der Wiesn. Und zahlt dann pro Nacht für Zwei 504 Euro inklusive Frühstück.

Was sonst noch geboten ist? Ein Fitnessraum, der rund um die Uhr geöffnet ist, Waschmaschine und Trockner für Langzeitgäste, ein "Inhouse Market", in dem man Getränke und Snacks wie Wraps und Salate kaufen kann, ein Frühstücksraum und "keine Parkmöglichkeiten".

Fünf Stockwerke hat das neue Hotel – so schaut es an der Rezeption aus. © Residence Inn by Marriott

Ein Hotelrestaurant gibt es auch nicht, aber das dürfte den Gästen in den nächsten drei Wochen auch ziemlich egal sein. Hendl, Steckerlfisch, Veggiewürschtl & Co bietet die Wiesn ja viel genug.