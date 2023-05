Lkw kippt an Kreuzung um - Feuerwehr rückt mit Kran zur Bergung aus

In München-Moosach verlor ein 40-jähriger Lkw-Fahrer am Montag (8. Mai) die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er an der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Max-Born-Straße abbog. Der Lkw kippte um und musste mit schwerem Gerät geborgen werden.

08. Mai 2023 - 20:41 Uhr | AZ

Mit zahlreichen Einsatzkräften versuchte die Feuerwehr, den Lkw wieder auf seine vier Räder zu bringen. © Berufsfeuerwehr München