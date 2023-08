"Letzte Generation" in München: Klima-Kleber belagern die Stadt

Die große Protestaktion der Klimakleber in München ist gestartet. Zahlreiche Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Donnerstag bereits auf den Straßen der Stadt versammelt.

München – Die "Letzte Generation" hat bereits im Vorfeld für Donnerstag (24.8) mehrere Aktionen in München angekündigt.

Um 8 Uhr haben sich mehrere Klimaaktivisten in der Innenstadt versammelt und festgeklebt. Sowohl direkt am Stachus als auch einige Meter weiter an der Sonnenstraße Ecke Prielmayerstraße haben sich je drei bzw zwei Menschen festgeklebt. Die Polizei ist vor Ort. Den Autofahrern wird geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren, am besten gar auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Es kommt in großen Teilen der Stadt zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei auf Twitter nun mitteilt.

Verkehrsteilnehmer versuchen die Aktivisten von der Straße zu zerren

Auch am Haus der Kunst ist die Protestaktion im vollen Gange, wie die AZ live von vor Ort berichtet. Kurz nach halb neun klebten sich fünf Aktivisten an der Von-der-Tannstraße fest. Auch in Richtung Ludwigsstraße wird die Fahrbahn blockiert. Die Autofahrer reagieren teilweise aggressiv auf die Verkehrsbehinderung, andere versuchen die Teilnehmer der "Letzten Generation" von der Straße zu zerren. Es dauerte nach AZ-Infos fast eine viertel Stunde, bis der erste Streifenwagen vor Ort war.

Drei Aktivisten am Friedensengel sowie acht an der Landsberger Straße/ Ecke Trappentreustraße blockieren ebenfalls die Fahrbahn. Auch auf der Königinstraße sind mindestens zwei Personen festgeklebt, an der Maximilianstraße/ Ecke Scharnaglring befinden sich sieben Personen auf der Straße.