Leiche in München entdeckt: Wer ist der Tote vom Isarhochufer?

Eine Passantin hat am Mittwochabend einen toten Mann am Isarhochufer entdeckt. Die Identität ist noch ungeklärt, die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe.

Die Leiche wurde am Isarhochufer entdeckt. (Archivbild)

Harlaching - Am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr, hat eine Passantin einen leblosen Mann am Isarhochufer auf Höhe der Faistenbergerstraße entdeckt. Der Mann lag laut Polizei etwa vier Meter neben dem Fußweg am Steilhang vor den dortigen Bäumen.

Passanten alarmierten den Rettungsdienst und begannen währenddessen bereits mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Reanimation wurde dann vom eingetroffenen Rettungsdienst fortgeführt, noch vor Ort jedoch erfolglos eingestellt.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ist der Mann wahrscheinlich auf dem Fußweg gestürzt und dann die Böschung heruntergerutscht.

Toter am Isarhochufer: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Bislang konnte der Tote nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet deshalb nun um Hinweise aus der Bevölkerung und hat eine entsprechende Personenbeschreibung veröffentlicht. Der Mann ist zwischen 44 und 55 Jahre alt, zwischen 80 und 100 Kilo schwer und zwischen 1,75 und 180 Meter groß. Er hat braune, leicht wellige, etwa acht Zentimeter lange Haare, eine hohe Stirn und Geheimratsecken. Laut Polizei hat er ein "nordeuropäisches Aussehen" und keine Tätowierungen. Er trug ein rotes T-Shirt und blaue Badeshorts mit der Aufschrift "Boarding" sowie weiß/silberne Adidas-Sportschuhe mit hellblauen Streifen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Münchner Polizeipräsidium (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.