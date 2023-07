Leerstand im Einkaufszentrum: Entsteht in München Platz für Kultur?

In einigen Münchner Einkaufszentren stehen Läden leer. Die CSU hat nun eine Idee, was die Stadt dagegen tun kann – und greift eine Idee des Bezirksausschusses in Moosach auf.

07. Juli 2023 - 19:41 Uhr | Christina Hertel

Im Olympia-Einkaufszentrum stehen Läden leer. Diesen Platz könnten Künstler gut brauchen, glaubt die CSU. Die Stadt soll vermitteln. © Daniel von Loeper