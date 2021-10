Lange Nacht der Museen: Heuer alles anders mit 3G und Maske

Am Samstag ist es endlich wieder soweit: In München steigt die Lange Nacht der Museen – unter besonderen Voraussetzungen.

München - Endlich ist es wieder so weit! Ausstellungen, Künstlergespräche, Lesungen, Filmvorführungen, Tanz und Kunstaktionen - und das alles mitten in der Nacht: Am 16. Oktober steigt wieder die Lange Nacht der Münchner Museen. Mehr als 60 Ausstellungshäuser, Sammlungen, Galerien, Kirchen und besondere Orte beteiligen sich dieses Jahr, wie die Veranstalter vorab mitteilten.

Erkunden können die Besucher zu später Stunde unter anderem das Deutsche Museum, das Haus der Kunst, das NS-Dokumentationszentrum, zwei Pinakotheken, die Staatliche Münzsammlung, das FC Bayern Museum, das Lenbachhaus oder das Valentin-Karlstadt-Musäum. Die Hochschule für Fernsehen und Film zeigt Werke ihrer Studierenden und das Rollende Museum lädt zu Fahrten mit Oldtimern ein. Neben den normalen Verkehrsmitteln sind auch Sonderbusse unterwegs.

Das Rathaus-Update

Alles, was im Stadtrat wichtig ist – kompakt einmal im Monat. E-Mail eingeben und den Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Für sämtliche Veranstaltungsorte gilt nach Auskunft der Veranstalter die 3G-Regel - die Menschen müssen demnach geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sein und zusätzlich Masken tragen. Personalisierte Tickets gibt es online oder an Vorverkaufsstellen.