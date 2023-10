Landtagswahl und München Marathon am selben Tag: Was das KVR dazu sagt

Das KVR reagiert auf die Parallelereignisse in München. So soll sichergestellt werden, dass alle Wähler bei der Landtagswahl am Sonntag zu ihrem Wahllokal kommen.

03. Oktober 2023 - 19:21 Uhr | AZ

Der München Marathon: Ein Großereignis, das gleichzeitig zur Landtagswahl stattfindet. Ein Problem? © picture alliance/dpa