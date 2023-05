Kurz vor Mega-Konzerten in München: Schwere Vorwürfe gegen Rammstein

Gleich viermal treten die Brachial-Rocker von Rammstein Anfang Juni im städtischen Olympiastadion in München auf. Doch nun erheben junge Frauen schwere Vorwürfe gegen die Musiker. Die Band dementiert entschieden. Finden die Konzerte trotzdem statt?

München – Sex-Castings und Tequila-Shots mit K.O.-Tropfen – die Band Rammstein sieht sich aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Immer mehr junge Frauen melden sich in den sozialen Medien und berichten von angeblichen traumatisierenden Erlebnissen auf den Konzerten der Band.

Juni 2023: Vier Rammstein-Konzerte im Olympiastadion in München

Die Band rund um Frontsänger Till Lindemann ist gerade auf Stadion-Tour in Europa unterwegs. In München spielt Rammstein gleich vier Konzerte: am 7., 8., 10. und 11. Juni im Olympiastadion – also an einer Konzertlocation, die der Stadt gehört.

Alle Termine sind ausverkauft. Kein Wunder, denn in München finden neben zwei Terminen in Berlin die einzigen Deutschland-Konzerte der international erfolgreichen Gruppe statt.

Tourauftakt von Rammstein: Das Konzert in Vilnius

Ob die Vorfreude, gerade bei den weiblichen Fans, immer noch so groß ist? Nach dem Auftaktkonzert der Rammstein-Tour am 22. Mai in Litauens Hauptstadt Vilnius kursieren harte Vorwürfe durch die sozialen Medien – ausgelöst von Rammstein-Fan Shelby Lynn und ihren Twitter- und Instagram-Postings nach dem Konzert.

Was geschah mit Shelby Lynn beim Rammstein-Konzert?

Es geht um die sogenannte "Row Zero", also den Bereich direkt vor der Bühne, zu dem nur ausgewählte Fans Zugang haben. Im Fall von Rammstein ist es offenbar übliches Vorgehen, Fans auszuwählen und in die "Row Zero" zu bringen. Da soll ihnen auch angeboten werden, vor, während und nach dem Konzert an Partys mit der Band teilzunehmen.

Die junge Irin wurde nach eigenen Angaben noch vor dem Konzert zu einer solchen privaten Party eingeladen, bei der Rammstein-Sänger Till Lindemann wohl Sex mit ihr eingefordert haben soll, was Lynn abgelehnt habe. Was danach passierte, wisse sie nicht mehr genau.

Hat Till Lindemann Shelby Lynn mit Drogen betäubt?

Lynn sei am nächsten Morgen in ihrem Hotelzimmer mit großen blauen Flecken aufgewacht, habe sich immer wieder übergeben müssen und sich kaum mehr bewegen können – dabei habe sie bei der Party kaum Alkohol getrunken. Lynn hat aber auch festgehalten, dass sie nicht von Lindemann vergewaltigt worden sei und das auch nie behauptet habe.

Sie sei sich jedoch sicher, dass sie mit Drogen betäubt wurde. Nachdem sie notärztlich betreut wurde, meldete sie sich bei der Polizei und machte einen Test. Dieser ergab keine Ergebnisse.

Es gibt allerdings Substanzen wie Liquid Ecstasy, die schon nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar sind, weshalb sie trotzdem Anzeige erstattete. In den sozialen Medien dokumentierte Shelby Lynn ihre Vorwürfe haargenau – schnell meldeten sich weitere Frauen.

Auch andere Frauen berichten von Übergriffen bei Rammstein-Konzerten

Auf Twitter und Instagram berichten nun immer mehr Frauen, dass sie vor den Konzerten unter anderem von der Tourmanagerin für exklusive Partys gecastet worden seien, bei denen Lindemann angeblich Sex von ihnen erwartet habe.

Wer sich mit Fotos für die Pre- oder Aftershow Party von Rammstein "qualifiziert" habe, dürfe in der ersten Reihe beim Konzert stehen und werde mit Getränken versorgt – die angeblich mit Drogen versetzt seien.

Das sagen Till Lindemanns Ex-Freundinnen zu den Vorwürfen

Bei diesen Partys sind Till Lindemanns Bandkollegen wohl selten dabei. Derweil haben sich zwei seiner prominenten Ex-Freundinnen bereits zu den Vorwürfen geäußert, die in erster Linie ihn betreffen.

Podcasterin Leila Lowfire, die sich 2017 als Begleiterin von Lindemann auf dem roten Teppich ablichten ließ, äußerte sich nur kryptisch. In einer Instagram-Story solidarisierte sie sich allgemein mit Opfern sexueller Übergriffe.

Sophia Thomalla verteidigt Ex-Freund Till Lindemann

Ex-Freundin Sophia Thomalla schlug gegenüber der "Bild" andere Töne an. Obwohl sie selbst nicht dabei war, sagt sie: "Diesen 'Vorfall' in Vilnius hat es nie gegeben! Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für 5 Minuten Fame verschaffen möchte. Einem selbsternannten Opfer gebe ich weder Bühne, noch unterstütze ich das für eine Sekunde. Till ist ein Mann, der Frauen beschützt."

"Keine Ermittlungen bekannt": Statement der Band Rammstein

Die Band selber hat sich ebenfalls auf Twitter zu den Vorwürfen geäußert und dementiert diese: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen (sic!), dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt".

Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Auch der Münchner Konzertveranstalter Propeller beantwortet eine AZ-Anfrage lediglich mit einem Verweis auf das offizielle Statement der Band.

Konsequenzen für die Rammstein-Konzerte in München?

Hat dieser Wirbel aber nun Konsequenzen für die großen Rammstein-Konzerte in München? Die Konzerte finden im Olympiastadion statt, das der Stadt gehört. Sie verdient also über die Olympiapark GmbH, eine städtische Tochtergesellschaft, an den Konzerten mit. Die sagt auf AZ-Anfrage: "Sollten sich die von der 24-jährigen Irin erhobenen Vorwürfe bestätigen, wäre dies natürlich furchtbar und verachtenswert", so die Sprecherin der Olympiapark GmbH.

Die Angelegenheit sei aber "im Moment offensichtlich noch ungeklärt". Die Olympiapark GmbH gehe "derzeit davon aus, dass die vier Rammstein-Konzerte im Olympiastadion stattfinden werden" und möchte festhalten, dass sie lediglich Vermieterin des Stadions ist. "Für die Security und Zugangsberechtigungen in Backstage-Bereiche ist der Veranstalter zuständig".