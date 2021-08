Knapp 600 Euro Pfand: Stressige Nachtschicht für Tankstellen-Mitarbeiter in München

Ein Tankstellen-Mitarbeiter wird während seiner Nachtschicht in München mit Massen von Mehrwegpfand konfrontiert. Am Ende stehen knapp 600 Euro auf dem Bon.

München - Der Münchner trinkt gerne mal ein Bier – oder auch zwei oder drei. So weit, so gut... Doch was ein Tankstellen-Mitarbeiter aus München am vergangenen Wochenende erlebt hat, dürfte selbst den tüchtigsten Biertrinker erstaunen.

2.771 Bierflaschen bei Tankstelle abgegeben

Am Montagmittag veröffentlichte der Mitarbeiter das Bild eines Pfandbons auf Twitter. Die wohl irrsten Zahlen der insgesamt 23 Positionen auf dem Zettel: 113 handelsübliche Kästen (20x 0,5 Liter) und sage und schreibe 2.771 Bierflaschen (0,5 Liter). Na dann, Prost! Am Ende gibt's dafür knapp 600 Euro Pfand zurück.

"Was macht der Münchner an einem sonnigen Sonntag? Richtig, er bringt 2771 leere Bierflaschen zur Tanke", schreibt der Nutzer zu seinem Bild, dass aktuell für reichlich Aufsehen sorgt.

Die beigefügten Hashtags lassen darauf schließen, dass der Mitarbeiter während seiner Nachtschicht in der Tankstelle am Westpark einiges zu tun hatte.