Kitastreik in München: Was Eltern wissen sollten

Am Mittwoch bleiben die Türen der Einrichtungen für Kinder dicht, denn das Personal protestiert. Warum - und was Eltern tun können.

Kinder spielen in einer Kita - am Mittwoch brauchen die Kleinen jedoch eine andere Betreuung.

München - Die angekündigte Streikwoche im öffentlichen Dienst ist bereits in vollem Gange - nun hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im Sozial-und Erziehungsdienst zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Viele Kitas, Horte und weitere soziale Einrichtungen, wie Jugendämter oder Beratungsstellen, lassen am Internationalen Frauentag folglich ihre Türen geschlossen. In Bayern legen unter anderem in Augsburg, Ingolstadt, München, Mittel- und Oberfranken Angestellte ihre Arbeit nieder. Was gefordert wird und was Eltern tun können - ein Überblick.

Wer verhandelt?

In der Tarifrunde diskutieren Verdi und die öffentlichen Arbeitgeber über die Gehälter von gut 2,5 Millionen Beschäftigten der Länder und des Bundes. Die Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Gehalt im Monat.

Die Arbeitgeberseite hatte beim letzten Verhandlungstreffen ein Angebot unterbreitet: fünf Prozent in zwei Schritten bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten plus eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Den Gewerkschaften ist das zu wenig.

Warum wird gestreikt?

In der Branche herrsche große Personalnot, was zur Überlastung der Beschäftigten führe, teilte Verdi mit. Es gehe also einerseits darum, den Job attraktiver zu machen. Zudem würden auch Erzieher und Pfleger die stark gestiegenen Kosten bei Lebensmitteln und für Energie spüren, die Teuerungen sollen durch die Gehaltserhöhungen also kompensiert werden.

Betroffen von den schwierigen Arbeitsbedingungen seien vor allem Frauen. Denn sie würden immer noch vorwiegend im Sozial- und Erziehungsdienst arbeiten, sagt Heinrich Birner, Verdi-Geschäftsführer München und Region, zur AZ.

Am heutigen Internationalen Frauentag möchte Verdi deshalb auf deren Situation aufmerksam machen. "Die Arbeitsbedingungen der beschäftigten Frauen müssen in den Vordergrund gestellt werden, es muss sich etwas ändern", so der Verdi-Geschäftsführer weiter.

Wo das Kind unterbringen?

Verdi empfiehlt Eltern, das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen, um einen Tag Urlaub zu beantragen oder im Homeoffice arbeiten zu können. Auch könnten Großeltern, Babysitter oder Nachbarn vielleicht bei der Betreuung aushelfen. Die Einrichtungen selbst haben bereits vorab darüber informiert, ob sie am Streiktag geöffnet haben.

Konnten Eltern trotz aller Mühe kurzfristig keine Alternative finden, dürfen Arbeitnehmer laut Verdi-Webseite und gemäß Paragraf 616 BGB bei einem Warnstreik von der Arbeit fernbleiben. Ob dann Lohnkürzungen drohen, hängt vom Einzelfall ab. Hier lohnt sich auch ein Blick in den Arbeitsvertrag.

Wie geht es weiter?

Die nächsten Verhandlungen in dem Tarifstreit stehen vom 27. bis 29. März an. Dann werde sich zeigen, ob es eine Einigung gebe oder, "ob das Ganze weiter eskaliert", sagt Birner.

Und bis dahin wird weiter demonstriert - auch in München. Nach den Kitas sind am morgigen Donnerstag unter anderem städtische Betriebe, etwa Stadtentwässerung, Gartenbau, Bestattung, Kreisverwaltungs-, Bau- und Personalreferat sowie das Referat für Arbeit und Wirtschaft oder die Arbeitsagentur an der Reihe.