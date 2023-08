Kein Fisch in Kitas in München: Stadtschulrat weist CSU-Antrag ab

In Münchner Kitas steht eines aktuell nicht auf dem Speiseplan: Fisch. CSU und Freie Wähler forderten Anfang des Jahres, dass das sich ändert – jetzt äußert sich der Stadtschulrat Florian Kraus zu dem Thema.

In den Münchner Kitas wird Fisch auch im nächsten Jahr vermutlich nicht auf dem Speiseplan stehen. (Symbolbild)

München - Anfang des Jahres forderten einige Mitglieder des Münchner Stadtrats (CSU und FREIE WÄHLER), dass es in Münchner Kinderbetreuungseinrichtungen mindestens einmal pro Woche ein Fischgericht geben solle. Jetzt weist Stadtschulrat Florian Kraus diese Kritik abschließend ab.

Kein Fisch in Münchner Kitas: jetzt äußert sich der Stadtschulrat

In einer Pressemitteilung begründet er, warum das Anbieten von Fisch in Kitas aus ökologischen- und Ernährungsgründen keinen Sinn ergebe. Im April habe man einen neuen Vertrag über zwölf Monate für die Essensversorgung der städtischen Kitas abgeschlossen – dieser sehe keine Fischgerichte vor.

"In der Verpflegung von Kindern in Kindertageseinrichtungen stellt es eine besondere Herausforderung dar, ein ausgewogenes Fischgericht anzubieten. Zum einen liegt dies an der aufwendigen Beschaffung und Verarbeitung von Fisch, welcher weder mit Schwermetallen noch mit Mikroplastik belastet sein sollte und der zudem praktisch grätenfrei sein muss", schreibt Kraus dazu.

Mittagessen in Münchner Kitas: Was sind die Vorteile von Fisch?

Der einzige Grund Fisch anzubieten, sei um so die Versorgung an Omega-3 Fettsäuren sicherzustellen. Da dies aber durch ein Mittagessen am Tag sowieso nicht möglich wäre und der Fisch, der für die Kitas infrage käme, auch nur über wenig dieser Fettsäuren verfüge, sei auch das kein Argument.

Damit die Kinder trotzdem genug dieser wichtigen Fettsäuren in ihrem Essen hätten, koche man nur mit Rapsöl und empfehle das auch allen Eltern für die Küche zu Hause.

Auch andere Fischarten seien für Kitas in München keine Alternative

Auch Süßwasserfisch ist für Kraus keine Option. Im Gegensatz zu Seefisch könne man bei diesem keine Grätenfreiheit garantieren und auch der Omega-3 Gehalt sei nicht lohnenswert.

"Grätenfreiheit ist ein unbedingtes Muss in der Verpflegung von (Klein-)Kindern. Kindertageseinrichtungen sind auch als Lebensmittelunternehmen gesetzlich verpflichtet, ein sicheres Essen anzubieten und stehen somit in der (Produkt-)Haftung", bemängelt der Stadtschulrat Süßwasserfisch.

Münchner Kindertagesstätten hätten auch ökologische Verpflichtungen

Außerdem sei bei der europaweiten Ausschreibung des Vertrages die Einhaltung des MSC-Labels gefordert worden. Das sorge für hohe Preise, die nicht durch das geringe Interesse der Kinder an Fischgerichten gerechtfertigt seien. Auch den ökologischen Verpflichtungen der städtischen Kitas könne man so nicht nachkommen – selbst das MSC-Label stehe inzwischen unter starker Kritik.

"Ernährungsphysiologische wie ökologische Gründe sind somit ausschlaggebend, das Angebot an Fischmahlzeiten in städtischen Kindertageseinrichtungen zu überprüfen. Die Einrichtungen werden deshalb unterstützt, im Rahmen begleitender pädagogischer Maßnahmen dieses zu thematisieren und ggf. auf Wunsch der Kinder geeignete Fischmahlzeiten im Rahmen der Frisch-Misch-Küche anzubieten", heißt es abschließend in dem Statement.

Wird es ab nächstes Jahr wieder Fisch in den Kitas in München geben?

Fisch wird also wohl auch zukünftig nicht fest auf dem Speiseplan der Münchner Kitas stehen – Gründe für diese Entscheidung gebe es nach Florian Kraus genug. Ob sich das mit dem neuen Vertrag im nächsten Jahr ändern wird, steht noch zur Frage, aber auch hier wird vermutlich nach denselben Kriterien wie auch schon dieses Jahr vorgegangen werden.