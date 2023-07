In München vermisst: Zwei sechsjährige Buben von Spielplatz verschwunden – Polizei fahndet nach Kindern

Seit Montagmorgen werden zwei Sechsjährige in München vermisst. Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung.

Seit Montagmorgen werden in München zwei sechsjährige Buben vermisst. (Symbolbild)

München - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Montagmorgen (3. Juli) werden in München zwei sechs Jahre alte Buben vermisst. Die beiden wurden zuletzt auf dem Spielplatz in der Blutenburgstraße in der Maxvorstadt gesehen, seit etwa 11.50 Uhr fehlt von ihnen jede Spur.

Sechsjährige Buben vermisst: Fahndung der Polizei läuft

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden mit einer Kindergartengruppe unterwegs, bevor sie verschwanden. Hinweise auf ein Verbrechen gab es zunächst nicht. Sie könnten zusammen oder getrennt im Stadtgebiet orientierungslos umherirren und sich demnach auch in einem Verkehrsmittel des ÖPNV aufhalten, heißt es weiter.

Die beiden Kinder werden wie folgt beschrieben:

Kind 1: 1,40 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einem grünen Pokemon-Oberteil und einer bunten Hose

Kind 2: 1,40 Meter groß, normale Statur, blonde kurze Haare, bekleidet mit einem braunen T-Shirt mit "Pikachu"-Aufdruck, einer roten Kappe und einer dunkelblauen, kurzen Hose.

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei: So können Sie helfen

Die Polizei fahndet mit rund 40 Beamten nach den beiden Vermissten, die Ermittlungen führt das Kommissariat 14. finden Sie die Öffentlichkeitsfahndung mit Namen und Bildern der beiden vermissten Buben und das entsprechende Kontaktformular der Polizei.