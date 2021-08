Coronavirus-News: Impf-Fortschritt entscheidet auch über Wiesn 2022

Das Coronavirus beschäftigt München, Bayern und Deutschland weiterhin. Alle Neuigkeiten, Maßnahmen und Hinweise zum Erreger Sars-CoV-2 lesen Sie im AZ-Newsblog.

Der Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, sorgt in München, Bayern und Deutschland seit Monaten für teils drastische Maßnahmen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über die aktuellen Corona-Entwicklungen in München und Bayern.

Corona-News vom 24.08.2021

+++ Impf-Fortschritt entscheidet auch über Wiesn 2022 +++

Die Chance auf ein Oktoberfest im kommenden Jahr hängt nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder direkt vom weltweiten Impffortschritt ab. Wenn es mit dem Impfen so weiter gehe, auch global, "haben wir beste Möglichkeiten", sagte der CSU-Chef am Dienstag dem Fernsehsender münchen.tv. "Ich kann mir eine Wiesn vorstellen, wenn alle geimpft sind, wenn die Tests da sind."

Für Festlegungen zur Wiesn 2022 sei es aber noch zu früh. "Wünschen soll man das gerne", sagte Söder, die Pandemie habe aber immer wieder gezeigt, dass es besser sei, "auf Sicht zu fahren". In diesem und im vergangenen Jahr musste das größte Volksfest der Welt wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

+++ Ende der 3G-Regelung abhängig von Lage in Krankenhäusern +++

Eine Abkehr von der geltenden 3G-Regel bei Corona-Auflagen ist nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder abhängig von der Lage in den Krankenhäusern. «Erst dann wenn es sehr ernst wird, eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, wäre ein Wechsel zu 2G "verhältnismäßig", sagte der CSU-Chef am Dienstag dem Fernsehsender münchen.tv. Zunächst gehe es im Sinne der Impfstrategie darum, die Menschen zu motivieren, nicht darum, sie auszuschließen.

Seit dieser Woche gilt bundesweit die sogenannte 3G-Regelung, welche ab einer Inzidenz von mehr als 35 in bestimmten Bereichen nur noch Freiheiten für Geimpfte, Getestete und Genesene ermöglicht. Die 2G-Regel würde Getestete von diesen Freiheiten ausschließen.

+++ Chance für Lockerungen bei Diskotheken ab Oktober +++

Trotz der derzeit steigenden Corona-Fallzahlen hält Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ab Herbst Lockerungen bei Diskotheken für machbar. Man könne den jungen Leuten sagen, dass es ab Oktober eine Chance gebe, "dass sich was tut", sagte der CSU-Chef am Dienstag dem Fernsehsender münchen.tv. Derzeit zeige sich aber auch, dass überall dort, wo es Öffnungen bei Diskotheken gebe, die Infektionszahlen hochschnellten.

Daher wolle er zunächst die Rückreisewelle nach den Sommerferien im September abwarten, sagte Söder. Danach werde es dann aber "zeitnah" ein Angebot geben, wobei noch nicht klar sei, unter welchen Auflagen Lockerungen möglich seien. Denkbar seien etwa strengere Testauflagen oder die Beschränkung auf Geimpfte und Genesene.

+++ Spahn: Kein weiterer Lockdown für Geimpfte und Genesene! +++

Für vollständig Geimpfte sowie Genesene wird es im Herbst und Winter keinen erneuten Lockdown geben! Das stellte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen" klar. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass keine neue gefährliche Virus-Variante auftritt, bei der der Corona-Impfstoff nicht wirkt. Dann nämlich sähe "die Welt total anders aus", wie Spahn sagte. "Mit dieser Delta-Variante kommen wir sicher durch Herbst und Winter, wenn sich viele impfen lassen und wenn wir das 3G-Prinzip im Innenraum haben."

+++ Immer mehr Corona-Testzentren schließen +++

Vor dem Hintergrund einer steigenden Impfquote und einem damit verbundenen Nachfragerückgang haben zahlreiche Corona-Teststellen in Deutschland ihren Betrieb eingestellt. Bundesweite Zahlen liegen nicht vor, Zahlen aus den Bundesländern verdeutlichen aber diesen Trend: So sank die Zahl der Teststellen in Nordrhein-Westfalen binnen vier Wochen um 640 auf 8.127, wie das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. In anderen Bundesländern war es ähnlich.

+++ Söder will kein Homeschooling mehr +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will Schulschließungen bei steigenden Corona-Inzidenzen in jedem Fall verhindern. "Wir haben gerade in der Schule das mit Abstand sicherste System", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Er zeigte sich zuversichtlich dass Bayern, "Schulunterricht gut gewährleisten" könne.

Das erklärte Ziel sei: "Kein Homeschooling mehr, kein Distanzunterricht mehr." Dazu sollen die Schüler regelmäßig dreimal in der Woche getestet werden und "anfangs" auch weiter Masken tragen. Außerdem soll auch in der Schule geimpft werden. "Ich hätte mir ehrlich gesagt schon gewünscht, dass wir das vor dem Sommer machen können", sagte Söder dem BR. Er kündigte auch "angepasste Quarantäne-Regeln" an und "dass nicht nur wegen einem Fall die ganze Klasse dann in Quarantäne muss".

+++ Immer mehr Kommunen in Bayern über 35er-Inzidenz +++

56 Städte und Landkreise in Bayern liegen aktuell über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Seit Montag gilt ab diesem Grenzwert die sogenannte 3G-Regel. Menschen müssen beim Betreten von Innenräumen wie Restaurants und Schwimmbädern nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind.

+++ Ab Donnerstag strengere Corona-Regeln in München +++

München bekommt wieder strengere Corona-Regeln – und das bereits ab kommendem Donnerstag (26. August). Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt lag am Dienstag am dritten Tag in Folge über dem Grenzwert von 50. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab einen Wert von 58,9 an.

In der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung heißt es: "Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die von der Regelung verfügten Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft."

Ab Donnerstag müssen sich die Münchner also wieder auf Kontaktbeschränkungen und weitere Verschärfungen einstellen.

+++ Betrug in Testzentren: Zahlreiche Ermittlungen, keine Anklagen +++

Trotz zahlreicher Betrugsvorwürfe gegen private Betreiber von Corona-Testzentren hat es in Bayern noch keine Anklagen gegeben. Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs laufen einem Sprecher der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) zufolge aber noch. Einige Verfahren seien aus Mangel an Beweisen bereits eingestellt worden.

Man würde vor allem aufgrund privater Hinweise gegen Testzentrenbetreiber ermitteln, denen vorgeworfen wird, Tests abgerechnet zu haben, ohne diese gemacht zu haben. Oftmals seien die Hinweise jedoch anonymisiert und zu vage, um einen Betrugsfall prüfen zu können. Es würden außerdem immer weniger Fälle angezeigt. Der Rückgang der Anzeigen gehe mit der Schließung von Testzentren einher.

Corona-News vom 23.08.2021

+++ Jens Spahn warnt vor Spaltung der Gesellschaft +++

Geimpft, genesen, getestet ist aktuell das Gebot der Stunde. Doch werden zukünftig Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen? Im ZDF-Morgenmagazin hat Jens Spahn am Montag (23. August) vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt.

"Wir müssen aufpassen., ich merke das ja auch auf Veranstaltungen dieser Tage", erklärte der Bundesgesundheitsminister. "Es entsteht eine starke Spannung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften. [...] In dieser Pandemie hat die Frage, ob man sich impfen lässt oder nicht immer auch Auswirkungen auf andere. Und das müssen wir schaffen, in der Gesellschaft zu diskutieren."

+++ Keine Testpflicht für Schüler in Ferien bei 3G-Regel +++

Die sogenannte 3G-Regel im Kampf gegen Corona hat in Bayern gleich zu Beginn Verwirrung gestiftet. So müssen sich Schüler auch in den Ferien nicht testen lassen, wenn sie in Innenräume von zum Beispiel Schwimmbädern, Restaurants oder Turnhallen wollen. Das stellte das Gesundheitsministerium klar. Seit Montag müssen Menschen ab einem Inzidenzwert von 35 in Innenbereichen nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet (3G) sind.

Davon ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schüler, die im Rahmen des Unterrichts regelmäßig getestet werden. Diese Ausnahme für Schüler gilt explizit auch in den noch laufenden Sommerferien, wie das Gesundheitsministerium in München betonte. Und das, obwohl Schulkinder in den Ferien nicht getestet werden. Zuvor hatte der Radiosender Antenne Bayern berichtet.

Kinder und Jugendliche aus Deutschland müssen für eine Befreiung von der 3G-Regel ein Dokument vorlegen, das den Schulbesuch beweist - zum Beispiel einen Schülerausweis oder ein Schülerticket. Es sei nicht erforderlich, dass die Kinder ein negatives Ergebnis vorweisen, so das Gesundheitsministerium in München. Schüler aus dem Ausland müssen eine Bestätigung der Schule vorlegen und beweisen, dass auch dort regelmäßig Tests gemacht werden.

+++ Wieder Wechselunterricht nach Ferien in Bayern? Sorge wächst +++

Laut der seit diesem Montag geltenden Corona-Verordnung ist für die Schulen Wechselunterricht ab einer Inzidenz von 100 binnen sieben Tagen in einer Kommune vorgeschrieben. Aktuell (Stand Montag) wäre dies zwar nur in Schweinfurt und Rosenheim der Fall, die Tendenz ist aber bayernweit klar steigend.

"Der inzidenzabhängige Wechselunterricht muss daher endlich aus Bayerns Corona-Verordnung gestrichen und eine überzeugende Sicherungsstrategie präsentiert werden", sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Matthias Fischbach, am Montag in München. Es könne nicht sein, dass getestet in Bayern so gut wie alles möglich sei – "nur in die Schule gehen nicht". Die Corona-Verordnung müsse daher rechtzeitig vor Schulbeginn abgeändert und vom Inzidenzwert abgerückt werden.

Die sozialen und psychischen Folgen der Schulschließungen seien bisher weitaus schlimmer für die Kinder gewesen als die Krankheitsgefahren durch Corona. Jetzt lauert das Gespenst des Wechselunterrichts bereits zum Start des neuen Schuljahres – trotz aller Bekundungen, Präsenzunterricht sichern zu wollen.

+++ Spahn will Messwert von 50er-Inzidenz aus Gesetz streichen +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, in der Corona-Pandemie die Messgröße eines Inzidenzwerts von 50 aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen. "Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient", sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Der Wert - nicht mehr als 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - habe für eine ungeimpfte Bevölkerung gegolten.

Im Infektionsschutzgesetz sind bei bestimmten Zahlen von neuen Corona-Fällen besondere Maßnahmen vorgesehen. Einige Bundesländer sind von der Fokussierung auf die Inzidenz jedoch schon abgerückt. "Deswegen ist mein Vorschlag, jetzt auch diesen Maßstab, diese 50er Inzidenz, aus dem Gesetz zügig zu streichen", sagte der Minister.

+++ Holetschek geht nicht von erneutem Lockdown aus +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) geht nicht davon aus, dass es nochmal zu einem Lockdown kommen wird. "Ich bin der Meinung, wir werden keinen Lockdown mehr kriegen, wie wir ihn schon in anderen Wellen hatten", sagte Holetschek dem BR mit Blick auf Herbst und Winter. Die Impfquote sei da ein wesentlicher Faktor. "Ich kann die Menschen nur noch einmal ermuntern, sich impfen zu lassen. Impfen ist der Weg aus der Pandemie, nicht das Testen", sagte er.

+++ Inzidenz steigt: München weiter über 50 +++

Die München-Inzidenz steigt – und bleibt damit weiter über dem Grenzwert von 50. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die Corona-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt am Montag bei 57,5 (Stand: 23.08, 3.16 Uhr). Am Vortag lag die Inzidenz bei 54,4. Ab Montag gelten in Bayern neue Corona-Regeln.

Corona-News vom 22.08.2021

+++ Corona-Virus breitet sich in Bayern wieder aus +++

Das Coronavirus breitet sich in Bayern wieder deutlich aus. Das geht aus den am Sonntag (22. August) veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts hervor.

Mittlerweile haben 27 Städte und Landkreise dort den Inzidenzwert von 50 überschritten, darunter auch die Landeshauptstadt. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 41,1 - also unter dem Bundesschnitt (54,5).

+++ München-Inzidenz über Grenzwert von 50 +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Sonntag, dass die Inzidenz in München bei 54,4 liegt (Vortag: 48,5).

Liegt eine Stadt drei Tage lang über dem Wert von 50, gelten zwei Tage später diese strengeren Corona-Regeln. Erst, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, kann zwei Tage später wieder gelockert werden.

Corona-News vom 21.08.2021

+++ Bayerns FDP-Chef begrüßt Söders Abrücken vom Inzidenzwert +++

Der bayerische FDP-Chef Daniel Föst hat die angekündigte Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab der Corona-Politik im Freistaat begrüßt. "Söder bewegt sich endlich", sagte Föst am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Nun sei die Frage, wie lange Corona-Einschränkungen noch aufrecht erhalten werden müssten. "Für uns Freie Demokraten ist der Zeitpunkt gekommen, zur Normalität zurück zu kehren", meinte der Bundestagsabgeordnete.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor der "Mediengruppe Münchner Merkur tz" (Samstag) gesagt, dass künftig eher eine Art Krankenhaus-Ampel, die die Situation in den Kliniken spiegelt, als Maßstab gelten soll. Darüber hinaus soll das baden-württembergische Modell als Vorbild für Bayern dienen. "Das heißt: 3G - getestet, geimpft und genesen - gilt künftig unabhängig von der Inzidenz", sagte Söder.

In Baden-Württemberg genießen Geimpfte und Genesene seit dem 16. August unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten. Hingegen müssen Ungeimpfte wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen, die jeweils nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Auch andere Bundesländer wollen künftig die Inzidenz nicht mehr allein als Entscheidungsgrundlage nehmen.

+++ Olaf Scholz ist gegen Lockdown +++

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich trotz steigender Corona-Zahlen gegen einen erneuten Lockdown ausgesprochen. "Aus meiner Sicht darf es keinen neuen Lockdown geben. Der wäre angesichts der Impfquote schwer begründbar", sagte er der "Rheinischen Post". "Wer sich schützen will, kann sich impfen lassen. Wer auf diesen Schutz verzichtet, kann nicht erwarten, dass die gesamte Gesellschaft noch einmal solch einschneidende Maßnahmen mitträgt", fügte er hinzu.

Schulöffnungen nur noch für 2G-Schüler, also geimpfte und getestete Schüler, schloss Scholz aus. "Das schließe ich aus. Es gibt die Schulpflicht - und das Recht auf Bildung. Nach den langen Schulschließungen, nach Wechsel- und Fernunterricht, bin ich ein klarer Verfechter von Präsenzunterricht an Schulen. Die Schulen müssen offen bleiben."Scholz warb für das Impfen. "Ich verstehe die Skepsis, die mancher anfangs vor der Impfung hatte. Doch angesichts von mehr als 100 Millionen Impfungen allein in Deutschland zeigt sich doch, dass die Sorge vor den Folgen der Impfungen unbegründet ist. Die Impfung schützt. Wer nicht geimpft ist, riskiert seine Gesundheit und sein Leben."



Corona-News vom 20.08.2021

+++ Neue Corona-Regeln ab Montag +++

Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, gelten überall dort, wo der Wert drei Tage in Folge die Inzidenz von 35 übersteigt, ab Montag strengere Regeln für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene. Bayerns CSU-Gesundheitsminister Klaus Holetschek teilte am Freitag dazu mit: "Klar ist: Die Pandemie ist nicht vorüber. Die beginnende vierte Welle zeichnet sich unverkennbar ab. Wir müssen daher weiterhin vorsichtig und umsichtig sein." Konkret bedeutet das laut seinem Ministerium:

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr gilt im Freistaat in Innenbereichen größtenteils die 3G-Regel. Demnach sind Testungen bei einer Inzidenz von 35 oder mehr für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene insbesondere Voraussetzung für

die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen

den Zugang zur Innengastronomie

die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räumen

den Zugang zu geschlossenen Räumen von bestimmten Freizeiteinrichtungen

Sportausübungen in geschlossenen Räumen

und Beherbergungen.

Auch Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen müssen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr nun einen Testnachweis vorlegen. Die Tests dürfen höchstens 24 Stunden, PCR-Tests höchstens 48 Stunden alt sein. Ausgenommen von der Testnachweispflicht sind vollständig Geimpfte (ab Tag 15 nach der zweiten Dosis) sowie Genesene. Auch Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Regelung weiterhin ausgenommen, so das Gesundheitsministerium.

+++ CSU-Fraktion fordert Covid-Masterplan für den Winter +++

In einem Antrag fordert die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat einen Covid-Masterplan für den kommenden Winter, den die Stadt bis zum Herbst entwickeln solle.

Neben einer Strategie zum Schutz der Altenheime sollen auch Konzepte für Schulöffnungen sowie eine "stadtweit abgestimmte digitale Strategie" zur Öffnung von Gastro-, Kultur- und Sporteinrichtungen darlegt werden. Zudem solle sich die Verwaltung um eine Stärkung der Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern bemühen.

Die Stadt müsse sich laut CSU-Fraktion "für alle Fälle im Winter 21/22 rüsten" und aus den "Fehlern des letzten Winters lernen".

+++ 18 Städte und Landkreise in Bayern über 50er-Inzidenz +++

Das Coronavirus breitet sich in Bayern wieder schnell aus. Mittlerweile haben 18 Städte und Landkreise den Inzidenzwert von 50 überschritten, sechs mehr als am Vortag. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten neuen Daten des Robert Koch-Instituts hervor. An der Spitze liegt die Stadt Rosenheim mit 129 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

+++ München-Inzidenz jetzt schon bei über 43 +++

In der Nacht auf Freitag meldet das RKI, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 43,1 liegt. Am Donnerstag lag sie bei 38,6, am Mittwoch bei 32,9. Fällt am Wochenende schon die 50er-Marke?

Corona-News vom 19.08.2021

+++ RKI sieht Beginn der vierten Pandemie-Welle +++

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen.

Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf sechs Prozent gestiegen, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Instituts vom Donnerstagabend. Von Infektionen betroffen seien vor allem jüngere Altersgruppen. "Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle, die insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung an Fahrt aufnimmt", heißt es im Bericht.

Das RKI schätzt eine Gefährdung für die Gesundheit der noch nicht oder nur einmal geimpften Menschen in Deutschland insgesamt weiterhin als hoch ein. Für vollständig Geimpfte stufen die Forscher sie als moderat ein.

+++ Bayern will sich von Inzidenz lösen +++

Bayern will sich von der Inzidenz als einzig wichtigem Faktor lösen. Eine Ministeriumssprecherin sagte der AZ auf Anfrage: "Klar ist: Die 7-Tage-Inzidenz bleibt der früheste Indikator, der die Infektionsdynamik abbildet. Zugleich müssen künftig andere wesentliche Parameter wie die Belegung der Krankenhaus-Intensivbetten einen stärkeren Einfluss finden. Bayern berät daher intensiv, welche Parameter künftig eine entscheidende Rolle spielen können."

+++ Nach den Sommerferien: Impfaktionen an Bayerns Schulen geplant +++

Mit Beginn des neuen Schuljahres soll es an Bayerns Schulen Impfaktionen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Impfzentren geben. Das teilten Gesundheits- und Kultusministerium am Donnerstag mit. Ziel ist es demnach, Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren ein niedrigschwelliges Impfangebot zu machen.

Vorgesehen sei, dass mobile Impfteams in die Schulen kämen - sofern sich Schulen, Impfzentren und Kommunen hierfür individuell untereinander koordinieren. Es sei aber keine flächendeckend angeordnete Aktion, erläuterte eine Sprecherin des Ministeriums. Es handele sich um ein Impfangebot, das Schüler freiwillig annehmen könnten, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

+++ Drosten: Die meisten brauchen keine dritte Impfung +++

48,8 Millionen (58,2 Prozent) der deutschen Bevölkerung sind vollständig geimpft. Doch brauchen sie schon bald eine Auffrischimpfung? Charité-Virologe Christian Drosten geht nicht davon aus. Ein Großteil werde keine dritte Impfung im Herbst brauchen, ausgenommen seien ältere Menschen und bestimmte Risikopatienten.

Die Schutzwirkung der Corona-Impfstoffe sei viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen, sagte der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité der Nachrichtenagentur dpa. Auch das baldige Aufkommen einer neuen Virusvariante, die gegen die verfügbaren Impfstoffe resistent ist, erwartet er nicht.

Bei älteren Menschen sowie bestimmten Risikopatienten hält Drosten eine Auffrischungsimpfung in diesem Herbst jedoch durchaus für sinnvoll. "Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter." In besonderen Umfeldern wie Seniorenheimen sei eine Auffrischung daher denkbar. Für die übrige Bevölkerung werde irgendwann vielleicht ein Altersniveau definiert werden, ab dem eine Auffrischungsimpfung sinnvoll werde.

+++ Bayern lockert: Mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen +++

Corona-Lockerung in Bayern: Wie " " am Donnerstagmorgen berichtete, lockert die Bayerische Staatsregierung in Sachen Zuschauerzahlen bei Sportveranstaltungen.

Aktuell gilt noch: Liegt die Inzidenz in der jeweiligen Stadt oder im Landkreis über 35, sind lediglich 1.500 Zuschauer zugelassen. Bereits ab kommendem Montag (23. August) soll das dann nicht mehr gelten. Dann dürfen in Stadien und Hallen bis zu 50 Prozent der Plätze belegt sein, die Maximalanzahl an Zuschauern beträgt jedoch 25.000.

Die Vorgabe gilt nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten, wie Eishockey, Basketball oder Handball. Die Stadt München würde höchstwahrscheinlich bereits ab Montag von der neuen Regelung profitieren – die Inzidenz liegt laut RKI aktuell (Stand: Donnerstag, 19.08.) bei 38,6.

+++ München-Inzidenz steigt sprunghaft, Rosenheim über 100+++

Das RKI meldet in der Nacht auf Donnerstag für München einen Inzidenz-Wert von 38,6 (Vortag: 32,9). Erstmals seit mehreren Wochen reißt auch ein bayerischer Kreis wieder die 100-Inzidenz-Marke. Für die Stadt Rosenheim meldet das RKI einen Wert von 116,4.

Corona-News vom 18.08.2021

+++ Wenige Corona-Infektionen bei EM-Spielen in München +++

Zwar saßen während der Fußball-EM Tausende Menschen im Stadion, mit Corona hat sich aber kaum jemand angesteckt. Das antwortet die Stadt auf eine Anfrage der CSU.

Es habe eine vergleichsweise geringe Anzahl von Infektionen gegeben, die möglicherweise im Zusammenhang mit den EM-Spielen standen, schreibt die Stadt. Es seien drei Personen bekannt, die sich in der Münchner Arena angesteckt haben. Zutritt ins Stadion hatten nur Menschen, die genesen, getestet oder geimpft waren. 140 freiwillige Helfer und zirka 125 Ordner kontrollierten das Stadion. Die Kosten trug der Veranstalter.

Alle Zuschauer mussten Masken tragen, Alkohol war verboten. Beides waren aus Sicht der Stadt sinnvolle Maßnahmen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Auf andere große Sportveranstaltungen könnte dieses Hygienekonzept übertragen werden, glaubt die Verwaltung. Bisher sind höchstens 20.000 Zuschauer im Stadion erlaubt. Die Kapazitäten zu erhöhen, hält die Stadt für vertretbar.

+++ Holetschek: Zehnfach erhöhte Corona-Inzidenz bei Ungeimpften +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist bei Ungeimpften in Bayern zehnmal so hoch wie bei Geimpften. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liege bei Ungeimpften derzeit bei 58 – bei Geimpften dagegen nur bei 5,75, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch in München mit.

"Das zeigt, wie wichtig Impfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind – auch für eine Rückkehr zu möglichst vielen Freiheiten und mehr Normalität", sagte der Minister.

+++ Verbraucherzentralen warnen vor falschen Impfangeboten +++

Die Verbraucherzentralen warnen vor Betrug mit falschen Corona-Wunderheilmitteln und Impfangeboten. "Zur bitteren Erfahrung gehört, dass es immer schwarze Schafe gibt, die mit und an der Krise verdienen wollen", sagte der Chef des Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). "Manche Menschen klingeln gerade in den sozialen Brennpunkten an Haustüren, um vermeintliche Impfungen zu verkaufen. Am Ende ist das Geld weg, eine Impfung gibt es nicht."

+++ 13 Kreise in Bayern über Inzidenz von 50 +++

Das RKI meldet in der Nacht auf Mittwoch für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,9 (Vortag: 32,7). Bundesweit ist diese sprunghaft angestiegen und liegt jetzt bei 40,8 (Vortag: 37,4). In Bayern gibt es aktuell 13 Kreise (Vortag: 7) mit einer Inzidenz von über 50. Bayernweit beträgt die Inzidenz 31,0 (Vortag: 28,0).

Corona-News vom 17.08.2021

+++ Ärzte warnen vor Verfall von Millionen Impfstoffen +++

In vielen Ländern der Welt herrscht ein Mangel an Impfstoff gegen Corona - hierzulande hat sich hingegen eine Müdigkeit breitgemacht. Ärzte warnen nun davor, dass in Deutschland große Mengen verfallen könnten.

So lagerten nach Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den Praxen derzeit 1,1 Millionen Dosen von Astrazeneca und 0,4 Millionen von Johnson & Johnson, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Bericht des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland hervorgeht. Diese Dosen drohten als Sondermüll entsorgt werden zu müssen, sagte ein Institutssprecher. Zudem sind nach dem Bericht 1,7 Millionen Dosen von Biontech in den Praxen auf Lager. Hier sei eher zu erwarten, dass sie noch gebraucht würden. Das ARD-Politikmagazin «Report Mainz» und der «Spiegel» berichteten zuerst darüber.

+++ Keine Impfaktionen an Bayerns Schulen geplant +++

Bayern plant derzeit keine großangelegten Impfaktionen für Schülerinnen und Schüler an den Schulen. "Impfen ist eine individuelle Entscheidung und keine Voraussetzung für den Schulbesuch", sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Dienstag auf dpa-Anfrage. "Impfungen finden grundsätzlich in den Impfzentren und in Hausarztpraxen statt", betonte er. Unter anderem die SPD und die Grünen hatten schnelle und niedrigschwellige Impfaktionen gefordert, die möglichst noch während der Sommerferien starten sollten. SPD-Landeschefin Ronja Endres hatte dies auch an Schulen gefordert.

+++ Bayern kaufte Schüler-Schnelltests für 416 Millionen Euro +++

Der Freistaat Bayern hat innerhalb eines halben Jahres von Februar bis Juli 2021 rund 416 Millionen Euro für den Kauf von Corona-Schnelltests ausgegeben, um Präsenzunterricht an den Schulen zu ermöglichen. Das geht aus einer Antwort des Bayerischen Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor, die der "Augsburger Allgemeinen" vorliegt.

Insgesamt wurden demnach mehr als 88 Millionen Antigen-Laien-Selbsttests angeschafft. Zum Stichtag am 18. Juni 2021 hatten die Schulen demnach gut 15 Millionen Tests an die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehr- und Schulverwaltungspersonal ausgegeben.

+++ Inzidenz steigt weiter an +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,7 (Vortag: 32,6). Bundesweit liegt die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstagmorgen bei 37,4. In Bayern gibt es jetzt insgesamt sieben Stadt- bzw. Landkreise mit einer Inzidenz von über 50: Weiden in der Oberpfalz, Landkreis Dillingen an der Donau, Landkreis Dachau, Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Mühldorf am Inn, Stadt Rosenheim und Berchtesgadener Land. Bayernweit beträgt die Inzidenz 28,0.

Corona-News vom 16.08.2021

+++ Stiko empfiehlt Corona-Impfung für alle ab 12 +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich nun für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man zu der Einschätzung, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen", teilte das Gremium am Montag mit und berief sich auf einen Beschlussentwurf. Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind in einem Abstimmungsverfahren mit Bundesländern und Fachkreisen noch möglich.

"Diese Empfehlung zielt in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab", erklärte die Stiko. Unverändert solle die Impfung nach ärztlicher Aufklärung zum Nutzen und Risiko durchgeführt werden. Man spreche sich "ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird".

+++ Bayern startet mit Auffrischungsimpfungen +++

"Die Impfzentren und die niedergelassenen, behandelnden Ärzte können in Bayern schon jetzt Auffrischungsimpfungen anbieten", sagte Gesundheitsminister Holetschek (CSU) am Montag in München. Dies gilt vor allem für Hochbetagte über 80 Jahre, Bewohner von Pflegeheimen, Menschen mit Immunschwächeerkrankungen oder Immunsuppression und Pflegebedürftige, die zu Hause leben.

Voraussetzung für die Auffrischung ist, dass die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt. Vorgesehen sind laut Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz für eine Auffrischung auch alle, die vollständig mit einem Vektorimpfstoff von Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft sind. In der Praxis wird dieser Personenkreis allerdings wegen des auch hier geltenden Sechs-Monate-Abstandes erst ab Anfang September an die Reihe kommen.

+++ München-Inzidenz steigt nach Wochenende an +++

Am Montagmorgen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) für München einen Inzidenz-Wert von 32,6 (Vortag: 30,1.)

Corona-News vom 15.08.2021

+++ Schärfere Regeln: Bayerischer Landkreis drei Tage über Inzidenz 50 +++

Im Landkreis Dingolfing-Landau (Niederbayern) ist die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über 50, daher treten dort ab Montag wieder schärfere Regeln in Kraft. Für den Eintritt in Kultur- und Freizeiteinrichtungen und in der Gastronomie (sofern mehrere Haushalte zusammenkommen) brauchen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, wieder negative Corona-Tests. Außerdem dürfen sich nur noch drei verschiedene Haushalte in der Öffentlichkeit treffen.

Wie berichtet, seien Urlaubsrückkehrer für die steigenden Zahlen verantwortlich.

+++ Mehrheit der Deutschen unterstützt kostenpflichtige Corona-Tests +++

Ab 11. Oktober sollen Coronatests kostenpflichtig werden - und eine Mehrheit der Deutschen ist dafür.

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 66 Prozent für ein Ende der kostenlosen Tests aus. 28 sind für kostenlose Tests, 6 Prozent enthielten sich.

Trotzdem sind etwas über die Hälfte der Befragten - 52 Prozent - dagegen, Ungeimpften bestimmte Rechte vorzuenthalten, etwa den Besuch von Veranstaltungen. 41 Prozent waren dafür.

+++ Fürther Sport-Geschäftsführer Azzouzi für Spielerimpfungen +++

Der Fürther Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi sieht auch vor dem Hintergrund mehrerer Corona-Erkrankungen beim FSV Mainz 05 Impfungen von Spielern als sinnvoll an. "Wir versuchen, durch Argumente zu überzeugen", sagte der frühere Bundesligaprofi am Sonntag im TV-Sender Sky.

Azzouzi betonte, dass das Thema Impfen aber "jedem selbst überlassen" werden müsse.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ München-Inzidenz nicht weiter gestiegen +++

Am Samstag ist die Inzidenz in München nicht weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntagmorgen (Stand 3.14 Uhr) einen Wert von 30,1. Bereits am Vortag wurde für die bayerische Landeshauptstadt diese Inzidenz gemessen.

Corona-News vom 14.08.2021

+++ Heime: Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte und Besucher +++

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) hat erneut auf die Testpflicht für ungeimpfte Besucher und Beschäftigte von Alten- und Pflegeheimen ab Montag hingewiesen. "Wenn Besuchende und Mitarbeitende aus dem Urlaub zurückkommen, hat so mancher das Coronavirus im Gepäck. Wir reagieren daher schon heute vorausschauend: Wer sich nicht impfen lassen kann oder will, muss sich ab dem 16. August testen lassen", sagte Holetschek am Samstag in München. Die Testpflicht gilt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz des jeweiligen Ortes.

Nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte in Alten- sowie von Pflege- und Behinderteneinrichtungen müssen sich demnach ab Montag an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Das Schutz- und Hygienekonzept von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen muss ein Testkonzept enthalten, das Testangebote für die Beschäftigten an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorsieht. Auch Besucher von Bewohnern von Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen müssen sich unabhängig von der Inzidenz testen lassen, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind.

Corona-News vom 13.08.2021

+++ Holetschek wirbt in der Frauenkirche für Corona-Impfung +++



Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat erneut Werbung für die Corona-Impfung gemacht - diesmal in der Münchner Frauenkirche. "Leichter und bequemer als jetzt war es nie, sich eine Corona-Schutzimpfung zu holen", sagte Holetschek bei einem Besuch im Münchner Dom. Die Impfaktion im Pfarrsaal war eine von 400 Sonderimpfaktion alleine in der laufenden Woche im Rahmen der Initiative "Impfen To Go", mit der Bayern angesichts steigender Infektionszahlen gegen die Impfmüdigkeit in der Bevölkerung ankämpft. Die Angebote reichen von Familienimpftagen über Aktionen in Sportvereinen bis hin zu Impfaktionen, bei denen Geimpfte eine Gratis-Bratwurst bekommen, wie am Samstag in Nürnberg geplant. «Das Impfen ist der einzige wirksame Weg aus der Corona-Pandemie - und zurück zu einem Leben mit mehr Normalität", sagte der Gesundheitsminister.

+++ Spahn hält an Masken und AHA-Regeln fest +++

Gesundheitsminister Jens Spahn verwies in der Unions-Schaltkonferenz am Freitag darauf, dass die vierte Welle komme. Die Frage sei nur, wie hoch und wie gefährlich sie werde, machte er nach Teilnehmerangaben deutlich. Für einen sicheren Herbst und Winter hob er die Schutzregeln wie Abstand und Masketragen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Einzelhandel hervor. Hinzu komme die 3G-Regel in bestimmten Innenräumen - also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete.

Laut "Bild" sagte er: "Noch einmal durchhalten bis zum Frühjahr", bezog sich dabei auf die Maskenpflicht in Bus und Bahn.

+++ München-Inzidenz knackt 30er-Marke +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 30,9 - damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (28,1) erneut gestiegen. Auch bundesweit steigt die Tage-Inzidenz weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 30,1 – am Vortag hatte der Wert noch 27,6 betragen.

Corona-News vom 12.08.2021

+++ Sozialverband VdK: Kostenpflichtige Tests bergen Gefahr von Exklusion +++

Zur geplanten Abschaffung von kostenlosen Corona-Tests sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele der AZ: "Ich sehe darin eine Gefahr für Menschen, die sich nicht impfen lassen können – für Kinder, Jugendliche, Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen. Für diese Gruppen sollte es auch weiterhin kostenlose und vor Ort verfügbare Tests geben, um niemanden von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen."

Die Entscheidung des Gesundheitsministeriums, auf VdK-Aufforderung Besuchern und Mitarbeitern von Pflegeheimen kostenlose Tests weiter bereit zu stellen, begrüße der VdK sehr.

+++ Bayerns Gesundheitsministerium verteidigt Wegwerfen von Corona-Impfstoff +++

Das bayerische Gesundheitsministerium hat das Wegwerfen Zehntausender Corona-Impfstoffdosen in Bayerns Impfzentren verteidigt. Es handele sich um weniger als ein Prozent der verabreichten 14,7 Millionen Impfstoffdosen, teilte das Ministerium am Donnerstag in München mit. Es sei nicht völlig zu verhindern, dass Impfstoffe verloren gehen. Neben einzelnen Handhabungsfehlern oder Verunreinigungen spiele auch die Logistik eine Rolle.

Bei zunehmender Impfmüdigkeit in der Bevölkerung komme es etwa vor, dass aus einem Impfstoff-Röhrchen mit sechs bis sieben Einzeldosen nur einige Dosen verwendet werden können, der Rest dann aber nicht mehr gelagert werden könne und somit verworfen werden müsse. In einem Flächenland wie Bayern sei zudem eine tagesgenaue Belieferung der 98 Impfzentren nicht möglich. Bei wochenweiser Belieferung sei nicht auszuschließen, dass an der einen oder anderen Stelle zu viel geliefert und nicht rechtzeitig verbraucht werden könne.

Die SPD hatte kritisiert, dass in Bayern mehr Impfdosen als in anderen Bundesländern weggeworfen werden müssen. Gleichzeitig hinkt der Freistaat dem Bundesdurchschnitt beim Impffortschritt weiter hinterher. Der Impfstoff hätte längst etwa Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden können, hatte SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann kritisiert.

+++ Bayern entsorgt mehr Impfstoff als andere Bundesländer +++

Trotz nachlassender Impfbereitschaft in Deutschland musste die Hälfte der Bundesländer bislang keine ungenutzten oder abgelaufenen Impfdosen in nennenswertem Umfang vernichten. Bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur gaben 7 der 16 Landesregierungen an, dass eine Entsorgung von Corona-Impfstoff weitgehend vermieden werden konnte.

Die Impfzentren in Bayern haben bereits rund 53.000 ungenutzte Impfdosen entsorgt - deutlich mehr als jedes andere Bundesland. Die Hälfte davon entfällt auf den vergangenen Monat. "Die im Sommer angestiegenen Zahlen sind die unmittelbare Folge einer abnehmenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung", hieß es beim bayerischen Gesundheitsministerium.

Einen Teil seiner ungenutzten Corona-Impfdosen will der Freistaat an den Bund zurückgeben, damit dieser sie ans Ausland spenden kann; dafür müssen die Dosen allerdings noch mindestens zwei Monate nutzbar sein. In einem Schreiben, das der dpa vorliegt, hatte das Bundesgesundheitsministerium den Ländern die Möglichkeit eröffnet, nicht mehr benötigten Impfstoff als Spende für "Drittstaaten" an das Zentrallager des Bundes zurückzugeben - vorausgesetzt, der Wirkstoff ist noch lange genug haltbar.

+++ München-Inzidenz steigt weiter +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,1 - damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (27,6) erneut gestiegen. Auch bundesweit steigt die Tage-Inzidenz an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen lag sie bei 27,6 – am Vortag hatte der Wert noch 25,1 betragen.

Corona-News vom 11.08.2021

+++ Söder knallhart: Wie ungemütlich wird es für Ungeimpfte? +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag weiter Nachteile für Ungeimpfte in Aussicht gestellt: Geimpfte und Genesene sollen im Corona-Herbst ihre Freiheit weitgehend behalten. Wer sich nicht impfen lassen will, muss mit Einschränkungen rechnen und die Folgen seiner Entscheidung tragen.

Die Unterscheidung in Geimpfte und nicht Geimpfte werde mit Sicherheit kommen, so oder so. "Mir wäre es lieber, jetzt ehrlich darüber zu reden, als es zu vertagen bis nach der Bundestagswahl", betonte er. Der Kampf gegen die Pandemie komme nämlich auch einem Wettlauf mit der Zeit gleich. Und das Virus schere sich schließlich nicht um den Wahlkampf in Deutschland.

Der Vorstoß Söders traf in Bayern auf gemischte Reaktionen. Den Grünen im Landtag fehlt eine Strategie zur Offenhaltung der Schulen in der bevorstehenden vierten Welle. Der Sozialverband VdK kritisierte, Pflegeheime seien erneut vergessen worden. Bei der Gastronomie stößt zumindest die Perspektive, für Geimpfte und Getestete auf alle Fälle offen halten zu können, auf Applaus.

+++ Weiter nur wenige Verstöße gegen Testpflicht bei Einreise +++

In Bayern gibt es weiterhin kaum Verstöße gegen die Corona-Testpflicht bei der Einreise aus dem Ausland. Bis einschließlich Dienstag habe die Bayerische Grenzpolizei mehr als 45.000 Reisende kontrolliert, von denen sich nur 68 nicht an die seit 1. August geltende Corona-Einreiseverordnung gehalten hätten, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Besuch der Bayerischen Grenzpolizei in Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) am Mittwoch. Die Quote von nur 0,15 Prozent sei "eine überaus erfreuliche Bilanz".

Auch die Bundespolizei hat bei ihren Kontrollen in Bayern nur wenige Verstöße entdeckt: Bis Dienstag kontrollierten die Beamten vor allem am Münchner Flughafen etwa 193.500 Reisende und meldeten nur 781 Verstöße, sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion München, Karl-Heinz Blümel, bei dem Besuch der Kontrollstelle in Piding.

+++ Holetschek sieht noch Nachbesserungsbedarf bei Corona-Indikatoren +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht nach den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Strategie noch Nachbesserungsbedarf bei den Indikatoren. "Bei dem Thema Inzidenz und weitere Faktoren hätte ich mir schon gewünscht, dass man vielleicht klarere Parameter gefunden hätte. Da ist der Bund auch nochmal gefordert, was vorzulegen", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Die Indikatoren waren am Dienstag ein Thema der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. In ihrem Beschluss hieß es dazu, die Zahl der Krankenhausaufnahmen wegen Covid-19 werde als "wichtige Größe zur Beurteilung des Infektionsgeschehens" betrachtet. Daneben wurde betont, dass Bund und Länder "alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigen", um die Corona-Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen.

+++ München-Inzidenz steigt +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 27,6 - damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (24,5) gestiegen. Auch bundesweit steigt die Tage-Inzidenz an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 25,1 – am Vortag hatte der Wert noch 23,5 betragen, beim jüngsten Tiefststand vor gut einem Monat 4,9.

Corona-News vom 10.08.2021

+++ Markus Söder findet Debatte über "2G" notwendig +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält in der Corona-Politik eine Bevorzugung von Geimpften und Genesenen gegenüber negativ Getesteten weiterhin für sinnvoll. "Wir werden uns einer Debatte über 2G auf Dauer nicht verstellen können", sagte Söder nach dem Corona-Gipfel. Die nun gefundene "3G-Lösung", die negativ auf Corona Getestete mit Geimpften praktisch gleichstellt, werde vermutlich nicht das Ende der Diskussion sein, sagte Söder. "Wir testen wie die Weltmeister." Die Erfahrung zeige aber auch: Testen alleine reiche nicht.

Die Corona-Impfung werde auch weiterhin freiwillig sein, sagte Söder. Wer sich nicht impfen lassen wolle, müsse aber auch ein Stück Verantwortung tragen. Der Steuerzahler könne nicht mit der Finanzierung von kostenlosen Tests auf Dauer für die zahlen, die sich gegen eine Impfung entschieden hätten. Auf der anderen Seite würden Geimpfte auch ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte einfordern. Erleichterungen soll es für Schüler geben, für die aufgrund ihres Alters eine Impfung noch nicht ohne weiteres empfohlen wird. Der Schülerausweis solle künftig zum Testnachweis werden, sagte Söder. Schüler würden regelmäßig im Unterricht getestet und könnten dies über ihren Schülerausweis dann auch nachweisen.

+++ Bund-Länder-Beschlüsse: Das sind die neuen Regeln im Kampf gegen Corona +++

Bundesregierung und Bundesländer haben sich auf das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie verständigt. Wie immer liegt die konkrete Umsetzung bei den Bundesländern, die eigene Regeln festlegen können.

Vom Bund finanzierte kostenlose Bürgertests soll es ab 11. Oktober nicht mehr geben. Begründung: Es gibt die kostenlose Impfung. Für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 sowie andere Menschen, für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, sollen Antigen-Schnelltests aber kostenlos bleiben.





Begründung: Es gibt die kostenlose Impfung. Für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 sowie andere Menschen, für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, sollen Antigen-Schnelltests aber kostenlos bleiben. "3G-Regel" : Für bestimmte Einrichtungen und Freizeitangebote soll, wie auch heute schon in manchen Bereichen, spätestens ab 23. August grundsätzlich gelten: Nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete haben Zutritt. Das soll in Kliniken, Pflegeheimen, Fitnessstudios, Schwimmbädern, Friseuren, Hotels und in Innenräumen etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen der Fall sein.





: Für bestimmte Einrichtungen und Freizeitangebote soll, wie auch heute schon in manchen Bereichen, spätestens ab 23. August grundsätzlich gelten: Nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete haben Zutritt. Das soll in Kliniken, Pflegeheimen, Fitnessstudios, Schwimmbädern, Friseuren, Hotels und in Innenräumen etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen der Fall sein. Reisen: Geimpfte und Genesene müssen nach Rückreise aus einem Hochrisikogebiet auch weiterhin nicht in Quarantäne. Als Hochrisikogebiet gelten Regionen mit besonders hohen Fallzahlen oder in denen "Anhaltspunkte eines gefährlichen Infektionsgeschehens vorliegen", wie es beim Bundesgesundheitsministerium heißt.





Geimpfte und Genesene müssen nach Rückreise aus einem Hochrisikogebiet auch weiterhin nicht in Quarantäne. Als Hochrisikogebiet gelten Regionen mit besonders hohen Fallzahlen oder in denen "Anhaltspunkte eines gefährlichen Infektionsgeschehens vorliegen", wie es beim Bundesgesundheitsministerium heißt. Masken: In öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen sollen weiterhin medizinische Schutzmasken (OP oder FFP2) "verbindlich vorgeschrieben" sein. Alle vier Wochen soll das überprüft werden. Allerdings hatte Sachsen bereits die Maskenpflicht beim Einkaufen bei niedriger Inzidenz aufgehoben.





In öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen sollen weiterhin medizinische Schutzmasken (OP oder FFP2) "verbindlich vorgeschrieben" sein. Alle vier Wochen soll das überprüft werden. Allerdings hatte Sachsen bereits die Maskenpflicht beim Einkaufen bei niedriger Inzidenz aufgehoben. Feiern und Veranstaltungen: Einschränkungen, wie eine begrenzte Teilnehmerzahl für Clubs und Partys, sind weiter möglich, Hygienekonzepte müssen vorgelegt werden. In Fußballstadien und bei Sportveranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauern soll maximal die Hälfte der Plätze der Veranstaltungsstätte oder des Stadions besetzt werden. Die Höchstzahl der Zuschauer soll bei 25.000 liegen.





Einschränkungen, wie eine begrenzte Teilnehmerzahl für Clubs und Partys, sind weiter möglich, Hygienekonzepte müssen vorgelegt werden. In Fußballstadien und bei Sportveranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauern soll maximal die Hälfte der Plätze der Veranstaltungsstätte oder des Stadions besetzt werden. Die Höchstzahl der Zuschauer soll bei 25.000 liegen. Arbeit: Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wird noch einmal über den 10. September hinaus verlängert. Sie verpflichtet Unternehmen zu Hygieneplänen und zum Angebot von Tests für Beschäftigte.





Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wird noch einmal über den 10. September hinaus verlängert. Sie verpflichtet Unternehmen zu Hygieneplänen und zum Angebot von Tests für Beschäftigte. Verlängerung von Corona-Hilfen: Die bisher bis Ende September laufenden Wirtschaftshilfen (Überbrückungshilfe III Plus) und die Erleichterungen zum Zugang für das Kurzarbeitergeld sollen verlängert werden.

+++ Elternverband: Verbot von Distanzunterricht bis zu 6. Klasse +++

Distanzunterricht erst ab der sechsten Klasse und auch dann nur in Ausnahmefällen, neue Quarantäneregeln und die komplette Kostenübernahme für Raumluftfilter: Das sind einige der Forderungen, die der Bayerische Elternverband (BEV) in einem offenen Brief an die Staatsregierung stellt. "Kinder und Eltern haben in den letzten beiden Schuljahren unverhältnismäßig viele und schwere Opfer gebracht", heißt es in dem am Dienstag in Rosenheim veröffentlichten Schreiben.

Deshalb müsse die Sicherung des Präsenzunterrichtes oberste Priorität haben, argumentiert der Verband mit Blick auf Bildungsverlust, Sozialkontakte und psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen. Um den Unterricht in den Schulgebäuden sicherzustellen, müssten die Pooltestungen bis zur sechsten Klasse ausgeweitet werden. Auch sollten die Quarantäneregeln nicht immer gleich das Ausschließen ganzer Klassen zur Folge haben. Nötig sind aus Verbandssicht zudem verbindliche Regeln zu Luftreinigungsanlagen, die noch dazu in voller Höhe und nicht nur zu Hälfte vom Freistaat finanziert werden sollten.

+++ Holetschek: Versorgung von Post-Covid-Patienten verbessern +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will die Versorgung von Menschen mit Corona-Langzeitfolgen vorantreiben. "Wir wollen praktische Projekte und Ansätze finden, wie wir die Versorgung fördern und damit die Behandlung für Patientinnen und Patienten optimieren können", sagte Holetschek am Dienstag anlässlich eines Besuchs bei Long-Covid-Grundlagenforschern im Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen.

Jeder zehnte Erkrankte hat geschätzt mit Spätfolgen zu kämpfen. In Bayern entspräche das derzeit rund 65.000 Menschen, bundesweit etwa 370.000. Nach Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns wurden im Freistaat im ersten Quartal 18.500 gesetzlich Versicherte mit einer Post-Covid-Diagnose ambulant behandelt. Hinzu kommen 13.500 Behandlungen nach einer akuten Erkrankung sowie etwa 500 Patienten mit Entzündungssyndromen in Verbindung mit Corona. Allerdings gibt es bisher keine offizielle Definition der Post-Covid-Erkrankung. Zu Long-Covid-Symptomen zählen etwa Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Atem- und Herz-Kreislauf-Beschwerden.

+++ Bayern gibt rund 738.000 Impfdosen an den Bund zurück +++

Angesichts der vorerst geringeren Nachfrage nach Corona-Impfungen hat Bayern 738.350 Dosen an den Bund zurück gegeben. Darunter sind 685.100 Dosen des Mittels von Astrazeneca. Das geht aus einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hinzu kommen 53.250 Dosen von Johnson & Johnson. Bundesweit schickten 15 der 16 Länder rund 2,7 Millionen Dosen aus ihren Verteilzentren an den Bund zurück - nur das Saarland meldete laut der Übersicht keine entsprechenden Dosen.

Der Bund will die Impfstoffe nun rasch an andere Staaten mit akutem Bedarf spenden. In einem nächsten Schritt sollen die Länder bis zum 20. August auch Rückmeldungen zu nicht benötigten Dosen geben, die schon von den Verteilzentren in die regionalen Impfzentren gebracht wurden - zunächst ebenfalls für die Präparate von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Die Bundesregierung hat zugesagt, bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Impfdosen an Entwicklungsländer und andere Staaten abzugeben. Eine erste Tranche soll jetzt bereits über die internationale Hilfsinitiative Covax an fünf Länder gehen.

+++ Söder warnt vor "Pandemie der Ungeimpften" +++

In der Corona-Krise will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit finanziellem Negativanreiz den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich gegen das Virus impfen zu lassen. "Wer sich nicht impfen lässt, trägt auch die Verantwortung", sagte Söder am Dienstag im Bayerischen Rundfunk.

Söder sprach sich dafür aus, Geimpfte von Corona-Beschränkungen auszunehmen: "Wer geimpft ist, stellt keine Gefahr dar, deshalb muss man ihm verfassungsrechtlich zwingend die Grundrechte zurückgeben." Zugleich warnte er vor einer "Pandemie der Ungeimpften". "Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet sich und andere", sagte der CSU-Chef. Oberstes Ziel sei die Verhinderung eines weiteren Lockdowns.

+++ Bayern-Inzidenz steigt weiter: Aschaffenburg und Berchtesgaden über 50 +++

Die Corona-Inzidenzen in Bayern steigen weiter auf niedrigem Niveau. Nach den am Dienstag veröffentlichten aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Stadt Aschaffenburg mit 53,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wieder an der Spitze. Der Landkreis Berchtesgadener Land lag mit 51 wieder über der Fünfziger-Marke.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten 210 neue Infektionen. Die bayernweite Inzidenz lag mit 16,1 zwar weiter unter dem Bundesdurchschnitt von 23,5, klettert jedoch langsam nach oben. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 14 gelegen.

+++ Sportpolitiker fordern Gleichbehandlung bei Stadion-Debatte +++

Sportpolitikerinnen und Sportpolitiker aus Regierung und Opposition haben sich in der Corona-Diskussion für die Gleichbehandlung von geimpften, genesenen und getesteten Stadionbesuchern ausgesprochen.

"Eine Unterscheidung zwischen geimpften, genesenen oder negativ getesteten Zuschauern halte ich aus verfassungsrechtlichen Gründen für problematisch", sagte der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger, der "Augsburger Allgemeinen". Seiner Meinung nach "müssen geimpfte, genesene oder negativ getestete Zuschauer beim Zutritt ins Stadion gleich behandelt werden", forderte der CDU-Politiker und plädierte für bundesweit einheitliche Regeln Start der Fußball-Bundesliga.

+++ München-Inzidenz sinkt leicht +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,5 - damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (26,4) gesunken. Bundesweit steigt die Tage-Inzidenz hingegen leicht an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 23,5 – am Vortag hatte der Wert 23,1 betragen, beim jüngsten Tiefststand vor gut einem Monat 4,9.

Corona-News vom 09.08.2021

+++ Vor Bund-Länder-Beratungen - Corona-Strategie für den Herbst +++

Vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Dienstag rücken mehrere konkrete Ansatzpunkte für den Kurs gegen eine vierte große Infektionswelle im Herbst und Winter in den Blick. Gastgewerbe und Handel forderten Bund und Länder dazu auf, einen erneuten harten Lockdown mit Schließungen auf breiter Front abzuwenden. Diskutiert wurde weiterhin darüber, mögliche neue Beschränkungen vor allem auf Ungeimpfte zu beschränken.

Wie die " " am Montagabend berichtet, soll die Maskenpflicht im Nahverkehr und Einzelhandel verlängert werden. Der Besuch von Veranstaltungen in Innenräumen soll nur mit aktuellem Schnelltest oder einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden möglich sein. Laut "Bild" sollen kostenlose Corona-Tests für Ungeimpfte am Oktober wegfallen. Einzige Ausnahme: Menschen, die sich bisher nicht impfen lassen können.

+++ Keine kostenlosen Tests mehr für Ungeimpfte ab Oktober? +++

Müssen Ungeimpfte bald selbst für Corona-Tests zahlen? Wenn es nach der CDU geht, sollen Menschen, die ein Impfangebot erhalten haben, sich aber nicht impfen lassen wollen, sich ab Oktober nicht mehr kostenlos testen lassen können. Generalsekretär Paul Ziemiak sagte nach einer Sitzung des Parteipräsidiums, die kostenlosen Tests sollen in zwei Monaten auslaufen. Das solle aber nicht für Menschen gelten, für die eine Impfung nicht generell empfohlen werde. "Bitte lassen Sie sich impfen", appellierte Ziemiak an die Bevölkerung.

Auch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich für ein Ende der kostenlosen Corona-Tests ausgesprochen. Jeder, der sich impfen lassen könne, habe ein Impfangebot, sagte sie im rbb-Inforadio. Damit schließt sich Lambrecht der Meinung mehrerer Mitglieder der Bundesregierung an, etwa Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

+++ Leichte Erholung für bayerischen Tourismus im Juni +++

Die Reiselust nach dem Lockdown war im Juni 2021 größer als noch vor einem Jahr. Die rund 11.300 im Juni in Bayern geöffneten Beherbergungsbetriebe verzeichneten demnach 1,9 Millionen Gästeankünfte, das sind 10,4 Prozent mehr im Vergleich zum Juni 2020, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte. Zudem wurden im Juni 2021 6,2 Millionen Übernachtungen gezählt - 14,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das erste Halbjahr registrierte das Landesamt in Bayern 4,1 Millionen Gästeankünfte und gut 14,7 Millionen Übernachtungen. Die erste Jahreshälfte war jedoch weitgehend von Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geprägt und es gab nur wenig Reiseverkehr. Zum Vergleich: 2019 gab es bereits im Januar und im Februar mehr Gäste-Ankünfte als 2021 im kompletten ersten Halbjahr.

+++ Alle bayerischen Kreise melden Corona-Neuinfektionen +++

In allen bayerischen Kreisen hat es in den vergangenen sieben Tage Corona-Neuinfektionen gegeben. Damit weist - anders als in den vergangenen Tagen - kein Landkreis oder keine kreisfreie Stadt mehr eine Inzidenz von null auf. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 185 neue Fälle. Die Inzidenz für den Freistaat lag am Montagmorgen demnach bei 15,9 - und damit unter dem Bundesschnitt von 23,1.

Spitzenreiter war weiterhin die Stadt Aschaffenburg mit einem Wert von 56,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Montag sind die gemeldeten Fallzahlen meist niedriger. Die Zahlen hat das RKI um 3.13 Uhr veröffentlicht, nachträgliche Korrekturen sind möglich.

+++ Inzidenz in München steigt leicht +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 26,4, damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (25,7) leicht gestiegen. Auch bundesweit steigt die Tage-Inzidenz weiter leicht an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag sie bei 23,1 – am Vortag hatte der Wert 22,6 betragen, beim jüngsten Tiefststand vor gut einem Monat 4,9.

Corona-News vom 08.08.2021

+++ Wird in München bald in Containern gefeiert? +++

Die Clubs haben in Bayern noch immer geschlossen. In München debattiert der Stadtrat am Mittwoch deshalb darüber, wie Feiern wieder möglich sein könnte. Eine Idee: An zehn Orten, etwa auf Skateanlagen, will die Stadt ab Anfang Oktober Container als Unterstand aufstellen. Kosten soll das etwa eine Viertel Million Euro.

Die Anschaffung einer solchen "Chill Box" kostet rund 25.000 Euro. © Baureferat/HA Gartenbau

Auch in Parkhäusern könnten die Münchner womöglich bald feiern. Gemeinsam mit jungen Kollektiven will die Stadt Konzepte erarbeiten.

Außerdem plant die Stadt einen Veranstaltungsbereich am Maximilianplatz beim Goethe-Denkmal. Mit einem Bauzaun soll dort ein Bereich abgesteckt werden, in den nur Geimpfte, Getestete und Genese Zutritt haben. Mit Maske sollen sie tanzen dürfen.

Um 2 Uhr soll die Party allerdings zu Ende sein. Außerdem prüft die Stadt weitere Flächen für eine nicht-kommerzielle Nutzung. Darunter sind: der Vorplatz Allianz-Arena, die Freibäder und der Parkplatz beim Nymphenburger Schloss.

+++ Holetschek über Sportveranstaltungen: Rahmenbedingungen ändern sich +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte mit Blick auf künftige sportliche Großereignisse: "Wir brauchen gerade im Herbst die strikte Einhaltung der Hygienekonzepte, wenn sich die Rahmenbedingungen durch möglicherweise steigende Fallzahlen, neue Virusvarianten und den vermehrten Aufenthalt in geschlossenen Räumen wieder ändern!"

Ein Ministeriumssprecher sagte, die Ergebnisse einer international besuchten europaweiten Sportveranstaltung im Juni bei sehr niedriger Inzidenz ließen sich nicht ohne weiteres auf Bundesligaspiele im Herbst oder andere sportliche und kulturelle Großveranstaltungen übertragen.

+++ EM-Spiele in München waren kein Infektionsherd +++

Vier Spiele wurden während der EM in München ausgetragen. Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium haben sie aber "keinen nennenswerten Beitrag zum Infektionsgeschehen im Freistaat" geleistet. Dem Landesamt für Gesundheit (LGL) seien demnach fünf Corona-Infektionen in Zusammenhang mit dem Besuch eines EM-Spiels in der Allianz Arena gemeldet worden.

Mit Public-Viewing-Veranstaltungen rund um die Spieltage würden bayernweit 18 Corona-Fälle in Verbindung gebracht, sagte ein Ministeriumssprecher. Außerdem seien fünf Besucher eines EM-Spiels im Ausland anschließend positiv getestet worden.

+++ Inzidenz in München steigt auf über 25 +++

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mitteilt, hat die 7-Tage-Inzidenz in München den Wert von 25 überschritten. Es gibt 98 neue Corona-Fälle, neue Todesfälle gab es nicht. Zuvor war der Wert zwei Tage lang leicht gesunken.

Corona-News vom 07.08.2021

+++ Holetschek ruft Menschen zur Impfung auf +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat erneut einen Appell an noch ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger gerichtet, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bei einem Besuch einer Sonderimpfaktion vor einem Freizeitpark in Rammingen im Allgäu betonte Holetschek, das in Bayern das "Impfen to go" mit über 200 Sonderaktionen fortgesetzt wird.

Er rief die Bevölkerung dazu auf, die "vielen kreativen Impfangebote" zu nutzen. "Leichter und bequemer als jetzt war es nie, sich eine Corona-Schutzimpfung zu holen. Das Impfen ist der einzige wirksame Weg aus der Corona-Pandemie und zurück zu einem Leben mit mehr Normalität", so Holetschek laut einer Mitteilung.

Zudem erklärte der CSU-Minister, dass weiterhin genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. Mit den niederschwelligen Impfangeboten will Holetschek vor allem auch jüngere Menschen ansprechen.

+++ Virologin rechnet mit massivem Inzidenz-Anstieg im Herbst +++ Die Münchner Virologin Ulrike Protzer erwartet, dass die Corona-Infektionszahlen im Herbst deutlich ansteigen. Wie sie im Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk" weiter sagte, sieht sie den Grund dafür in der Verbreitung der Delta-Variante. Für sie steht außer Frage, dass auch die Belastung der Krankenhäuser wieder zunehmen wird.

Trotz einer Impfquote von momentan 54 Prozent, steigen die Inzidenz-Werte bundesweit gerade schneller als vor einem Jahr. Die Delta-Variante treibe die Corona-Inzidenzen massiv nach oben, sagte die Virologin an der TU München.

+++ Holetschek will Pandemie-Maßnahmen nicht vorschnell aufgeben +++

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage vor der vorschnellen Aufgabe von Regelungen im Kampf gegen die Pandemie gewarnt. "Die Pandemie ist nicht vorüber", warnte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern am Freitag in München. "Die Pandemie wird nicht enden, weil wir gesetzlich ein Ende der Pandemie festlegen, wie das etwa die Freien Wähler glauben machen wollen", betonte Holetschek.

Er forderte den Bund auf, die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" über den 11. September hinaus zu verlängern. "Wir werden auch künftig, vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, passende Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens brauchen. Dafür brauchen wir weiterhin eine Rechtsgrundlage", sagte Holetschek. Die Infektionszahlen seien jetzt höher als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Die Eindämmungsmaßnahmen dürften nicht dem verständlichen Wunsch nach Normalität geopfert werden. "Wenn wir jetzt zu früh unseren Kurs der Umsicht und Vorsicht aufgeben, laufen wir Gefahr, dass uns die vierte Welle und noch stärker ansteigende Infektionszahlen wie ein Bumerang einholen", sagte Holetschek. Die Entwicklung in anderen Staaten zeige diese Gefahr eindrücklich. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen an diesem Dienstag beraten.

+++ Zwei bayerische Städte bei Corona mit Null-Inzidenz +++

Mit den Städten Coburg und Schweinfurt weisen in Bayern weiterhin zwei Regionen eine Sieben-Tage-Inzidenz von Null bei den Corona-Neuinfektionen auf. Landesweit lag dieser Wert am Samstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 14,2 und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 21,2.

Der höchste Inzidenzwert in Bayern wurde im Landkreis Berchtesgadener Land mit 47,2 festgestellt, gefolgt von der Stadt Aschaffenburg mit 45,1. Binnen 24 Stunden waren im Freistaat 346 Neuinfektionen hinzugekommen, zwei Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

+++ RKI-Berechnung: Impfkampagne hat über 38.000 Todesfälle verhindert +++

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus hat laut einer Modellrechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland geschätzt Tausende Todesfälle verhindert. "Unsere hier präsentierten Daten belegen den überragenden Nutzen der Covid-19-Impfung bereits in den ersten 6,5 Monaten der Impfkampagne in Deutschland 2021", schreiben die Autoren der am Freitag veröffentlichten Analyse. Daraus ergebe sich, dass im Verlauf der dritten Corona-Welle geschätzt 38.300 Todesfälle verhindert wurden. Die Zahl der verhinderten Meldefälle wird auf über 706.000 beziffert, die der stationären Patienten auf mehr als 76.600, die der Patienten auf Intensivstation auf knapp 20.000.

"Diese hohe Effektivität der Covid-19-Impfkampagne verdeutlicht eindrucksvoll, dass Impfungen den Weg aus der Pandemie ebnen", schreibt das RKI. Derzeit stehe Deutschland am Anfang einer vierten Welle. Um deren Ausmaß so gering wie möglich zu halten, sei es nötig, den Anteil der geimpften Bevölkerung schnellstmöglich zu erhöhen. Für die Analyse modellierten Fachleute ein Szenario mit Impfkampagne und eines ohne. Die tatsächlichen Meldefälle wichen daher von den durch das Modell berechneten Fällen ab, hieß es. Das RKI weist zudem darauf hin, dass verschiedene Parameter und Annahmen mit gewissen Unsicherheiten eingeflossen seien. Es geht zum Beispiel um Effekte der Priorisierung. Angenommen wurde auch, dass alle verfügbaren Impfstoffe ohne Zeitverzug eingesetzt werden. "Zudem wurde angenommen, dass ohne die Impfkampagne außer den bestehenden nicht-pharmakologischen Maßnahmen keine weiteren Maßnahmen getroffen worden wären", schränkt das RKI ein.

+++ München-Inzidenz sinkt leicht +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 22,7, damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (23,1) leicht gesunken. Bundesweit steigt die Tage-Inzidenz weiter leicht an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen lag sie bei 21,2 – am Vortag hatte der Wert 20,4 betragen, beim jüngsten Tiefststand vor gut einem Monat 4,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3.206 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.48 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2.400 Ansteckungen gelegen. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Corona-News vom 06.08.2021

+++ Freie Wähler fordern weiterhin kostenlose Corona-Tests +++

Die Freien Wähler gehen beim Thema Impfen weiterhin auf Distanz zu ihrem Koalitionspartner und stellen Forderungen für die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern am kommenden Dienstag. Die auch in anderen Bundesländern geteilte Sichtweise des CSU-Koalitionspartners in Bayern, dass Corona-Tests im Herbst nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen sollen, lehnen die Freien Wähler ab.

"Einen gesetzlichen oder moralischen Impfzwang darf es in einem freiheitlichen Land wie Deutschland nicht geben", heißt es in einer Mitteilung von Landtags-Fraktionschef Florian Streibl vom Freitag. "Eine liberale und auf Selbstbestimmung ausgerichtete Demokratie muss die Menschen von sensiblen Prozeduren wie dem Impfen überzeugen, statt sie dazu zu zwingen." Es dürfe auch keine Impfpflicht durch die Hintertür geben.

"Deshalb haben wir die Bundesregierung bereits aufgefordert, die bewährte 3G-Regel für Geimpfte, Genesene und Getestete beizubehalten", heißt es in der Mitteilung Streibls weiter. Es sei infektiologisch nicht begründbar, Ungeimpfte selbst dann von Teilen des öffentlichen Lebens auszuschließen, wenn sie Maske tragen und negativ getestet sind.

+++ Bayerns SPD-Landeschefin Endres fordert mehr Impf-Anreize +++

Um die derzeit stockenden Impfzahlen wieder nach oben zu bringen, fordert Bayerns SPD-Landeschefin Ronja Endres von der Staatsregierung mehr Impf-Anreize. "Erst hat man zu lange gebraucht, um niedrigschwellige Impfangebote aufzulegen. Jetzt zeigen uns andere Bundesländer, was eine Gratis-Bratwurst zum Piks für die Nachfrage bedeuten kann", sagte Endres.

Konkret plädiert sie nun für "lebensnahe Angebote" und Anreize etwa für die Gruppe der jungen Menschen über 18: "Warum nicht bayernweit Veranstaltungen mit populären DJs oder anderen Künstlern aufsetzen, wo man sich nebenbei zu cooler Musik impfen lassen kann?"

Endres schlug vor, Impfaktionen flächendeckend "mit einer gratis Bratwurst, einem halben Hendl oder einem Eis zu versüßen, auf belebten Plätzen, vor Baumärkten oder Einkaufszentren". Wenn ein kleiner Anreiz helfe, noch mehr Menschen zu erreichen, sei jeder Cent gut investiert - jetzt gehe es um pragmatische Lösungen, so Endres.



+++ RKI: Inzidenz steigt früher und schneller als im Sommer 2020 +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt derzeit laut Robert Koch-Institut (RKI) mehrere Wochen früher und schneller wieder an als im Sommer 2020. "Trotz steigender Impfquote", schrieb das RKI am Donnerstagabend bei Twitter. Wie aus dem neuen RKI-Wochenbericht hervorgeht, können Gesundheitsämter nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen.

"Der derzeitige Anstieg der Inzidenz ist vor allem in den Altersgruppen der 10- bis 34-Jährigen zu beobachten, obwohl sich diese Tendenz inzwischen auch in den Altersgruppen bis 49 abzeichnet", schreibt das RKI. Die Angaben beziehen sich auf die Zeit bis 1. August. Die meisten Ansteckungen mit 49 pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche verzeichnet das RKI für die 20- bis 24-Jährigen. Einstellige Werte werden für die Menschen ab 55 Jahren angegeben, teils zeigen sich aber auch in diesen Gruppen leichte Anstiege.

Die als besorgniserregend eingestufte Delta-Variante hat andere Varianten in Deutschland weitestgehend verdrängt. In einer für Erbgutanalysen ausgewählten Stichprobe, die repräsentativ für Deutschland sei, wurde Delta in 97 Prozent der Fälle gefunden, wie das RKI schreibt. Fast alle anderen Nachweise entfallen auf die zuvor dominante Mutante Alpha (B.1.1.7). Die sogenannte Lambda-Variante spielt den Daten zufolge in Deutschland weiter keine Rolle.

Und: Der Großteil der seit Februar erfassten Corona-Fälle war laut RKI nicht geimpft. Es werde "dringend empfohlen, jetzt die Angebote für die Impfung gegen Covid-19 wahrzunehmen", wird im Bericht appelliert.

+++ Bayern-Inzidenz unter Bundestrend +++

In Bayern liegt die Corona-Inzidenz weiterhin in allen Landkreisen unter der kritischen Schwelle von 50. Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden binnen 24 Stunden 336 Neuinfektionen gemeldet, wie Zahlen des RKI-Dashboards vom Freitagmorgen zeigen. Die Inzidenz im Freistaat liegt demnach bei 13,8 - und ist damit niedriger als der bundesweite Wert von 20,4.

Der Landkreis Berchtesgadener Land hat bayernweit weiterhin die höchste Inzidenz mit 41,5 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Hier gelten nach hohen Werten in der Vorwoche strengere Regeln mit einer ausgeweiteten Testpflicht und Kontaktbeschränkungen. Erst wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 50 liegt, werden die Regelungen wieder gelockert. Im Berchtesgadener Land ist nun am dritten Tag hintereinander die 50er-Marke wieder unterschritten worden. Keine neue Infektion mit Sars-CoV-2 in den vergangenen sieben Tagen meldete einzig die Stadt Schweinfurt.

Corona-News vom 05.08.2021

+++ Umfrage: Mehrheit für Ende kostenloser Corona-Tests +++

Das von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachte Ende kostenloser Corona-Schnelltests für alle Bürger trifft laut einer Umfrage mehrheitlich auf Zustimmung. Dass Tests für Ungeimpfte künftig nicht mehr gratis sein sollten, unterstützen 61 Prozent, wie die Umfrage für den ARD-"Deutschlandtrend" ergab. Dagegen gaben 35 Prozent an, dass dies in die falsche Richtung gehe.

Auch in der Politik hält die Debatte über ein mögliches Ende der kostenlosen Tests an. Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte in der ARD, die Debatte komme zur falschen Zeit, da noch mehr als 30 Millionen Menschen ungeimpft seien. Schnelltests ab Herbst kostenpflichtig zu machen, sei "nicht nur unfair, sondern vor allem schlecht, weil es uns in einen neuerlichen Blindflug in der Pandemie bringt".

Der Sozialverband VdK forderte, den Besuch in Kinos oder Restaurants weiterhin auch mit einem aktuellen negativen Test zu ermöglichen. "Würden die kostenlosen Corona-Tests abgeschafft, könnten Familien viele Freizeitangebote nicht wahrnehmen." Geplante Ausnahmen seien zu begrüßen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte eine baldige Umstellung: "Ab Mitte Oktober sollten ungeimpfte Erwachsene, die sich hätten impfen lassen können, vor dem Restaurantbesuch für einen Antigen-Schnelltest bezahlen müssen."

+++ Rund 53.000 Impfdosen in Bayerns Impfzentren weggeworfen +++

Mehr als die Hälfte davon allein im Juli: Etwa 53.000 ungenutzte Impfdosen sind in Bayerns Impfzentren bislang entsorgt worden. "Die im Sommer angestiegenen Zahlen sind die unmittelbare Folge einer abnehmenden Impfbereitschaft in der Bevölkerung", sagte eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag in München. Gleichzeitig müsse der Freistaat aber weiter genügend Impfstoff für Impfwillige bereithalten.

Die Impfdosen würden teilweise auch aus anderen Gründen entsorgt, zum Beispiel wegen Verunreinigungen, sagte die Ministeriumssprecherin. Einen Teil seiner ungenutzten Corona-Impfdosen will der Freistaat zwar an den Bund zurückgeben, damit dieser sie an andere Staaten spenden kann. Dazu müssen die Dosen nach Angaben des Ministeriums aber noch mindestens zwei Monate haltbar sein.

+++ Stadt München bietet weiter Impfaktionen an - ohne Anmeldung +++

In der kommenden Woche können sich Impfwillige ab 16 Jahren im Münchner Stadtgebiet wieder impfen lassen. Hier hat die AZ zusammengestellt, wann Sie sich wo impfen lassen können.

+++ LMU-Studie: Corona-Verlauf im Abwasser viel früher ablesbar als an Meldezahlen +++

Pandemie und die Ausbreitung neuer Virusvarianten erkennen. Eine einjährige Studie in München habe gezeigt, dass die im Abwasser nachgewiesene Verbreitung von Sars-CoV-2 gut mit den offiziellen Daten der Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Stadtgebieten übereinstimme, berichten Forschende vom LMU Klinikum München. Mit dem Vorteil, dass die Entwicklungen schon drei Wochen vor den Meldezahlen der Behörden, die auf der Analyse von Atemwegsabstrichen basieren, sichtbar gewesen seien.

"Zudem konnten wir die zunehmende Ausbreitung der Virusvariante B.1.1.7 (Alpha) in der Münchner Bevölkerung bereits Anfang Januar 2021 nachweisen, Wochen bevor diese durch die Sequenzierung von Abstrich-Proben von Patienten in München in relevanter Zahl festgestellt werden konnte", erläuterte Studienleiter Andreas Wieser vom Tropeninstitut des LMU Klinikums. Das Abwasser-Monitoring könne daher tatsächlich gut als Frühwarnsystem dienen.

+++ München-Inzidenz bei 23,2 +++

Das RKI meldet für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,2, damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag erneut leicht gestiegen. Bundesweit liegt der Wert bei 19,4.

Corona-News vom 04.08.2021

+++ Studie: Deutlich geringeres Corona-Risiko für Geimpfte +++

Ungeimpfte Menschen haben einer aktuellen britischen Studie zufolge ein dreimal so hohes Risiko sich mit Corona zu infizieren wie vollständig Geimpfte. In der Untersuchung von Forschern des Imperial College London wurden 1,2 Prozent von 100.000 Probanden in England positiv auf das Virus getestet, während es unter den vollständig Geimpften nur 0,4 Prozent waren. Die noch nicht von Fachleuten begutachteten Ergebnisse wurden am Mittwoch in einem Pre-Print-Papier online veröffentlicht. "Diese Ergebnisse bestätigen unsere vorherigen Daten und zeigen, dass eine vollständige Impfung guten Schutz davor bietet, sich zu infizieren", sagte der Studienleiter Paul Elliot einer Mitteilung zufolge. Da jedoch kein Impfstoff eine hundertprozentige Wirksamkeit habe, gebe es auch für Geimpfte noch ein gewisses Risiko, sich zu infizieren. Die am Imperial College London geleitete Studie führt regelmäßige Testreihen unter zufällig ausgewählten Stichproben durch und liefert somit regelmäßig ein realistisches Abbild der Epidemie Entwicklung in England. Die Forscher fanden in ihrer aktuellen Auswertung auch Anzeichen dafür, dass geimpfte Infizierte auch seltener andere Menschen anstecken, da ihre Viruslast geringer sein könnte. 100 Prozent der in der Studie analysierten Proben waren Fälle der Delta-Variante, die in Großbritannien mittlerweile flächendeckend verbreitet ist.

+++ Beschränkungen für Ungeimpfte? Ärztekammer hält Ausschluss für gerechtfertigt +++

Sollen Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, Nachteile gegenüber geimpften haben? Diese Frage sorgt für viele Diskussionen. Ellen Lundershausen, Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer, hält den Ausschluss von Ungeimpften etwa von Kino- oder Restaurantbesuchen für gerechtfertigt - in deren eigenem Interesse. Sie erklärte mit dem Leiter des Ethikzentrums an der Universität Jena, Nikolaus Knoepffler, ein solcher Schritt sei "nur konsequent, da sie davor geschützt werden, sich mit einer für sie lebensbedrohlichen Krankheit anzustecken oder selbst andere anzustecken".

Beide sehen angesichts der Folgeschäden der Pandemie in Gestalt etwa von Restaurant-, Laden- und Schulschließungen zudem eine "moralische Pflicht für Erwachsene, sich impfen zu lassen". Ausnahmen hiervon bildeten Menschen, bei denen medizinische Gründe gegen eine Impfung sprächen.

+++ RKI registriert 3.571 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 18,5 +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit nunmehr rund vier Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 18,5 - am Vortag hatte der Wert 17,9 betragen, am Mittwoch der Vorwoche 15,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3.571 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2.768 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gelegen.

+++ Bayern-Zahlen sinken leicht +++

Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in Bayern gestaltet sich weiterhin günstiger als im Bundesdurchschnitt. In Bayern fiel die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch leicht auf 13,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, nach 14 am Dienstag,

Der Landkreis Berchtesgadener Land, in den zurückliegenden Tagen mit einer Inzidenz von über 50 im kritischen Bereich, lag am Mittwoch mit 47,2 wieder unter der Schwelle von 50. Auch in der Stadt Aschaffenburg, die am Dienstag noch auf die 50er-Grenze zusteuerte, ging es wieder leicht nach unten, auf 40,5.

Mit der kreisfreien Stadt Schwabach und dem benachbarten mittelfränkischen Kreis Weißenburg-Gunzenhausen weisen zwei Regionen in Bayern weiterhin eine Null-Inzidenz auf. Insgesamt zählte das Robert Koch-Institut am Mittwoch in Bayern 368 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden und 4 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Corona-News vom 03.08.2021

+++ Impftermine für über 12-Jährige auch via Online-Portal +++

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren bekommen in Bayern seit Kurzem auch Corona-Impftermine in den Impfzentren. "Das Online-Impfportal BayIMCO wurde auch für Kinder und Jugendliche so programmiert, dass diese automatisch zu einem Impftermin eingeladen werden können", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag. "Die Weichen sind also gestellt, um unverzüglich Impftermine zu vereinbaren." Es gebe aktuell genügend Impfstoff, und die Impfzentren seien über das weitere Vorgehen informiert worden.

Grundsätzlich können Kinder und Jugendliche ab zwölf schon seit einiger Zeit geimpft werden, bei Kinderärzten, aber auch im Rahmen von Sonderaktionen. Die Impfungen seien in den vergangenen Wochen schon erfolgreich angelaufen, etwa durch Familienimpftage, sagte Holetschek. Inzwischen hätten mehr als 21 Prozent von ihnen mindestens eine Impfung erhalten, rund 10 Prozent schon die zweite. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montagabend beschlossen, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten - so wie es in Arztpraxen bereits möglich ist. Bayern hatte dies schon vorher angekündigt.

+++ Hälfte der Menschen in Bayern vollständig geimpft +++

Die Hälfte der Menschen in Bayern ist inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. "Das ist eine wichtige Wegmarke sieben Monate nach Beginn der Impfungen und ein großer Erfolg", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag in München. Aber es sei ein Etappenziel, noch nicht die Ziellinie.

Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts wurden in Bayern bislang gut 7,8 Millionen Erstimpfungen (59,6 Prozent der Gesamtbevölkerung) und mehr als 6,6 Millionen Zweitimpfungen (50,7 Prozent der Gesamtbevölkerung) verabreicht - insgesamt also schon mehr als 14 Millionen Impfdosen.

+++ München-Inzidenz kurz vor 25 +++

Das RKI weist für die bayerische Landeshauptstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,4 aus. Damit liegt München nach wie vor über dem Bundeschnitt von 17,9. Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter 1.766 Neu-Infektionen.

Corona-News vom 02.08.2021

+++ Gesundheitsminister bekräftigen Impfangebot für Jugendliche +++

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollen länderübergreifend ein Impfangebot erhalten. Diesen Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hat am Abend Klaus Holetschek mitgeteilt. Der bayerische Gesundheitsminister sagte zudem, Risikogruppen könnten Drittimpfungen bekommen.

Als Corona-Schutz zum Schulstart nach den Sommerferien sollen zusätzliche Impfgelegenheiten für Kinder und Jugendliche kommen: Alle Bundesländer wollen Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in Impfzentren oder auf andere niedrigschwellige Weise anbieten. Voraussetzung sei eine entsprechende ärztliche Aufklärung sowie die Zustimmung der Eltern oder anderer Sorgeberechtigter. Zudem sollten Kinder und Jugendliche auch durch Kinder- und Hausärzte sowie im Rahmen von Impfungen für Angehörige von Beschäftigte in Firmen geimpft werden können. Man habe mit Biontech und Moderna zwei Impfstoffe, die für die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren zugelassen seien. Insofern wolle man diesen Weg jetzt konsequent gehen. Im "Bayerischen Fernsehen" betonte Holetschek, die Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sei keine Demontage der Ständigen Impfkommission: "Wir nehmen den Ball (der Stiko) auf." Im "Bayerischen Fernsehen" betonte Holetschek, die Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern sei keine Demontage der Ständigen Impfkommission: "Wir nehmen den Ball (der Stiko) auf."

+++ Kanzleramtschef Braun: Krankenhauszahlen wichtiger Wert für die Zukunft +++

Kanzleramtschef Helge Braun hat sich im "RTL/ntv"-Interview zu bedeutsamen Parametern geäußert, die in Zukunft bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie wichtig sein werden. "Die Zahl der Neuinfektionen ist natürlich ein ganz wichtiger Wert. Weil sie eben aussagt, wie viel Corona ist im Land und wie schnell breitet es sich aus oder eben auch nicht", sagte Braun.

Neben dieser Kennzahl werde ebenso der Inzidenzwert weiter ein wichtiger Baustein sein, ebenso wie die Krankenhauszahlen: "Wir haben darüber hinaus die Zahl derer, die ins Krankenhaus müssen, statistisch jetzt besser erfasst seit dem ersten August. Wir kriegen Meldungen von den Krankenhäusern, sodass wir präziser sagen können: Wie viele von denen, die erkranken, erkranken eigentlich so schwer, dass sie wirklich in eine stationäre Behandlung müssen und das ist ein ganz wichtiger Wert auch für die Zukunft."

+++ Kontrollen bei Einreise: Kaum Verstöße gegen Testpflicht +++

Schleierfahnder der Grenzpolizei in Bayern haben seit Sonntag mehr als 500 Einreisende kontrolliert und dabei nur zehn Verstöße gegen die Testpflicht festgestellt. Die seit Sonntag verschärften Regeln zur Einreise seien "von den meisten Reiserückkehrern vorbildlich eingehalten" worden, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag. Trotzdem seien "konsequente Kontrollen" weiter wichtig. Die Bundespolizei und die Bayerische Grenzpolizei würden sich dabei auch bezüglich möglicher Schwerpunkte absprechen, sagte Herrmann. "Dort, wo sich vermehrt Verstöße abzeichnen, werden wir auch mehr Personal einsetzen."

Seit Sonntag müssen alle Einreisenden ab zwölf Jahren einen negativen Corona-Test vorzeigen können oder nachweisen, dass sie genesen oder vollständig geimpft sind - egal, ob sie auf dem Landweg oder mit dem Flugzeug einreisen.

+++ Polizei: Stichproben-Checks nicht voll zufriedenstellend +++

Die Gewerkschaft der Polizei in Bayern hält die Stichproben-Kontrollen von Urlaubsrückkehrern für unzureichend. Eine flächendeckende Überprüfung sei allerdings nicht zu schaffen, sagte der bayerische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Peter Pytlik am Montag dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, "radioWelt").

"Wir sind halt nicht in der Lage, das flächendeckend zu kontrollieren - was ja Sinn machen würde, wenn man denn diesen Weg geht", sagte Pytlik. "Diese stichprobenartigen Kontrollen sind aus meiner Sicht auch nicht vollends zufriedenstellend."

+++ Holetschek: Keine Zeit versäumen beim Impfen für Jugendliche +++

Vor den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hat sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erneut klar für ein Impfangebot an Jugendliche ausgesprochen. "Wir wollen heute gemeinsam darüber diskutieren und dieses Impfangebot noch einmal deutlich machen", sagte der derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Es ist jetzt wichtig, dass wir auch keine Zeit versäumen."

Nach einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sollen 12- bis 17-Jährige in allen Bundesländern ein solches Angebot bekommen. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor.

+++ Impfung von Kindern: Stiko wartet weiter ab +++

Die Ständige Impfkommission (Stiko) bleibt trotz politischen Drucks bei ihrer abwartenden Haltung zur Impfung von Kindern und Jugendlichen. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte am Montag dem Sender NDR Info, es gebe noch zu wenige Daten über mögliche gesundheitliche Folgeschäden für 12- bis 17-Jährige. "Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben."

Politischer Druck für eine schnelle Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Stiko, machte Mertens deutlich. "Es kann durchaus sein, dass wir unsere Empfehlung ändern werden, aber sicher nicht, weil Politiker sich geäußert haben", sagte der Stiko-Vorsitzende. An diesem Montag beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über Corona-Impfangebote für Jugendliche.

+++ Inzidenzen steigen weiter +++

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag sie deutschlandweit bei 17,8 und damit 0,3 Punkte höher als noch am Sonntag.

München liegt deutlich über dem Bundesschnitt. Hier stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 27,6.

Corona-News vom 01.08.2021

+++ Gesundheitsminister wollen Impfung für Teenager +++

Bei der Video-Tagung der Gesundheitsminister am Montag dürfte es vor allem um die Impfung von Jugendlichen gehen. Nach einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sollen 12- bis 17-Jährige in allen Bundesländern Corona-Impfangebote bekommen. Das geht aus einem Entwurf für einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz an diesem Montag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Damit würde sich die Politik über die Ständige Impfkommission (Stiko) hinwegsetzen, die noch immer davon absieht, generell eine Impfung für 12- bis 17-Jährige zu empfehlen, die kein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben.

"Eine entsprechende ärztliche Aufklärung sowie eine ggf. notwendige Zustimmung der Sorgeberechtigten werden dabei sichergestellt", heißt es in dem Entwurf. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sagte dazu: "Dass alle Jugendliche ein Impfangebot mit entsprechender ärztlicher Aufklärung bekommen sollen, haben wir in Bayern bereits im Kabinett beschlossen. Es gibt zahlreiche Sonderimpfaktionen, die sich gerade auch an Schüler und Studenten richten."

+++ Bayern rüstet sich für Auffrischungsimpfungen +++

Bayern rüstet sich dafür, im Herbst Auffrischimpfungen gegen Corona anzubieten. "Schon allein aus präventiven Gesichtspunkten dürfte eine Auffrischungsimpfung sinnvoll sein. Daher hat Bayern bereits seine Corona-Impfstrategie auf die neuen Herausforderungen ausgerichtet. Die Organisation und Ausrichtung der Impfzentren wird angepasst", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag auf Anfrage. "Mit unseren mobilen Teams werden wir auch die besonders schutzbedürftigen Personen in Einrichtungen impfen können."

Wichtig seien ihm "klare und unbürokratische Vorgaben", welche Gruppe als erstes eine Impfung zur Auffrischung des bisherigen Impfschutzes bekommt. "Ich habe bereits frühzeitig betont, dass wir dringend belastbare Aussagen des Bundes und der Ständigen Impfkommission dazu brauchen." Er werde diesen Aspekt am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz ansprechen.

+++ 276 Neuinfektionen in Bayern +++

In Bayern steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 276 neu infizierte Menschen. Vor einer Woche waren es noch 10. Die Inzidenz für den Freistaat, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben, liegt nach RKI-Angaben bei 14,4. Vor einer Woche hatte das RKI noch eine Inzidenz von 10,9 errechnet.

Die höchste Inzidenz weist nach wie vor der Landkreis Berchtesgadener Land mit 55,7 auf. Hier greifen von Montag (2. August) an wieder strengere Regeln. Dahinter folgen die Stadt Aschaffenburg (38,0) und der Landkreis Miltenberg in Unterfranken mit 28,7.

+++ Testpflicht für Reise-Rückkehrer ab heute +++

Die Rückkehr aus dem Urlaub wird komplizierter: Auch in Bayern greift die verschärfte Testpflicht für Reiserückkehrer von Sonntag an. Über den Freistaat dürften am Sonntag viele Menschen aus ihren Urlaubsdomizilen wie Italien, Österreich oder Kroatien zurückkehren. In einigen Bundesländern enden bereits jetzt die Sommerferien - während sie in Bayern gerade begonnen haben.

Schleierfahnder überprüfen in den bayerischen Grenzregionen, ob die Menschen sich an die neuen Einreise-Regeln halten. "Die Bayerische Grenzpolizei wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Reiserückkehrer aus dem Ausland im Rahmen der stichprobenartigen Schleierfahndung kontrollieren, um die Einhaltung der verschärften Regeln zu überprüfen", kündigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Sonntag an. Dabei werde auch die bayerische Bereitschaftspolizei die Beamten an der Grenze unterstützen.

+++ Inzidenz in München steigt auf 26,9 +++

Die Inzidenzzahl für München ist wieder leicht gestiegen. Am Samstag lag der Wert bei 25,9, am Sonntagmorgen (Stand 4.10 Uhr) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 26,9. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit nun dreieinhalb Wochen an: Nach RKI-Angaben liegt sie bei 17,5 - am Vortag betrug der Wert 16,9.

Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der erste Eintrag stammt vom 01.08.