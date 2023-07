Immer mehr Angebote für möblierte Wohnungen in München: "Absurde Preise"

Immer mehr Wohnungen werden ausgestattet vermietet – das treibt den Preis hoch. Kevin Kühnert will das stoppen und erhält breite Unterstützung in München. Was Politiker und Verbände jetzt fordern.

30. Juli 2023 - 18:27 Uhr | Martina Scheffler

Und sogar das Sofa steht schon drin! Da zahlt man doch gerne ein bisschen mehr, oder nicht? © imago/Ivana Kojic