Hygienemängel im "Kismet": Strafbefehl gegen Münchner Gastro-Queen Sandra Forster

Sie betreibt in München das Veggie-Restaurant "Kismet", die Ausbildungsgastro "Roeckl" und das "Blitz"-Restaurant. Jetzt musste die Münchner Gastro-Unternehmerin Sandra Forster wegen Hygienemängel vor Gericht.

In der Münchner Gastro-Szene bekannt: Sandra Forster. (Archivbild)

München - Im Februar 2023 wurde das vegetarische Lokal "Kismet" an der Löwengrube 10 in der Altstadt von Lebensmittelkontrolleuren aufgesucht.

Lebensmittelkontrolle im "Kismet": Mäusekot im Lagerraum und "schimmelähnlicher Belag"

Die haben einige Mängel in dem Restaurant der Münchner Gastro-Queen Sandra Forster festgestellt: Mäusekot im Lagerraum, Kakerlaken in einer Tiefkühltruhe im Nebenraum und sogar Mäusekot in der dreckigen Wäsche. Außerdem soll die Decke im Kühlraum mit "schimmelähnlichem Belag" angetroffen worden sein.

Sandra Forster geht in Berufung, erscheint aber selbst nicht zum Gerichtstermin

Wegen all dieser Mängel und noch einiger mehr wurde Forster nun vom Amtsgericht zu einer Strafzahlung von 3.200 Euro verdonnert. Das sind insgesamt 80 Tagessätze zu je 40 Euro – eine entgegenkommende Schätzung seitens der Staatsanwaltschaft.

Forster selber war bei dem Termin nicht anwesend, wie die SZ berichtet. Zum Gerichtstermin kam es, weil sie gegen den Bußgeldbescheid Einspruch erhoben hatte.