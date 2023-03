Hund beißt Kind Teil vom Ohr ab: Rührender Moment beim Prozess in München

Im September 2021 attackierte ein Dalmatiner einen vierjährigen Jungen. Die Hundehalterin aus München stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss und musste sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Die Angeklagte am Donnerstag im Gerichtssaal.

München - Der Bub, der da laut lachend durch die Gänge des Strafjustizzentrums tobt, wirkt putzmunter. Auffallend sind allenfalls die längeren Haare, die seine Ohren komplett bedecken. Die Frisur hat einen traurigen Grund.

Im September 2021 biss dem damals Vierjährigen ein Dalmatiner einen Teil des rechten Ohres ab. Und dies obwohl er von der Hundehalterin an der Leine gehalten wurde.

Die 58-Jährige erklärte am Donnerstag vor Gericht, dass der Hund bei dem Vorfall in der Frundsbergstraße zwar hochgesprungen sei, das Kind aber nicht berührt habe. Der Bub habe danach auch keine Biss-, sondern eine Schnittwunde am Ohr gehabt, erklärt sie.

Ihr Dalmatiner hatte zuvor bereits Kinder gebissen, wofür sie zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Außerdem hatte man ihr zur Auflage gemacht, den Hund nur nüchtern auszuführen. Doch ein Atemalkoholtest nach dem Vorfall ergab einen Wert von zwei Promille bei ihr. Dabei will sie nur zwei kleine Gläser Weißwein zum Essen getrunken haben.

Richterin bittet Zuschauer, den Gerichtssaal zu verlassen

Dann folgt eine ungewöhnliche Szene: Als der kleine Manuel (Name geändert) vernommen werden soll, schließt Amtsrichterin Marianne Märkl die Öffentlichkeit nicht etwa formell aus, bittet aber die vielen Zuschauer für die Dauer der Vernehmung den Saal zu verlassen. Alle folgen ihrer Bitte aus Rücksicht auf das Kind, das nicht weiter verschreckt werden soll. Ein rührender Moment.

Im Strafbefehl gegen die Halterin war eine Bewährungsstrafe vorgesehen. Doch nach dem Einspruch der Angeklagten kann das Urteil auch höher ausfallen. Der Grund: Einem Strafbefehl liegt die Annahme eines strafmildernden Geständnisses zugrunde. Diese Annahme fällt naturgemäß erst einmal weg, wenn es doch zum Prozess kommt.