Das Münchner Wasserwirtschaftsamt schlägt Hochwasser-Alarm, die Pegelstände der Isar steigen vorerst. Die Stadt hat nun erste Maßnahmen ergriffen.

Feuerwehrleute sind am Ufer in Wasserburg auf Kontrollgang.

Hochwasser am Inn: Schaulustige beobachten am Abend von einer Brücke aus den Wasserstand.

München - In Sachen Isar-Hochwasser gibt es für München vorerst keine Entwarnung: Der Wasserstand der Isar hat am Dienstag die Meldestufe 2 erreicht, das Handy-Warnsystem "Katwarn" löste für München und den Landkreis aus, warnt vor Hochwasser und Überschwemmungen.

Hochwassergefahr: Pegel der Isar in München ist weiter gestiegen

Aktuell hat die Isar nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mit 301 Zentimetern bereits Hochwasser die zweite Meldestufe von insgesamt vier Marken erreicht (Stand 16 Uhr). Die erste Warnstufe beginnt bei 240 Zentimetern, die zweite bei 300 Zentimetern.

Bis zum Abend soll der Pegel entgegen der ersten Prognose weiter auf bis zu 310 Zentimeter steigen, ab dann werden der Flauchersteg und der Marienklausensteg gesperrt.

Es sei davon auszugehen, dass die Meldestufe 1 bis in die Nacht zum 31. August weiterhin überschritten bleibt, höhere Meldestufen werden nach derzeitigem Stand aber nicht erreicht.

Isar-Überschwemmungen: Fuß- und Radwege gesperrt

Aufgrund der Überschwemmungsgefahr hat das Münchner Baureferat bereits am Montagabend die Rad- und Fußwege auf der Ostseite der Isar sowie den Floßkanal und damit den Zulauf zur Floßlände gesperrt.

Wie lange die Sperrungen bestehen bleiben müssen, sei von der Entwicklung der Wetterlage abhängig. Aktuell werde ab Mittwoch, 30. August, mit sinkenden Pegelständen gerechnet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Isar-Bilder vom Dienstag – mit deutlich mehr Wasser als üblich. © Daniel von Loeper

Bereits am Montag hatte der Dauerregen hat das Münchner Wasserwirtschaftsamt dazu veranlasst, Alarm zu schlagen und vor der Gefahr von Überschwemmungen gewarnt.

Hochwasserwarnungen: Das ist die Lage in Bayern

Hört der Dauerregen auf, sinken auch die Wasserpegel wieder und entsprechend seien dann keine Wiederanstiege mehr zu erwarten. Nach aktuellem Stand soll das im Verlauf des Mittwochs der Fall sein.

Insgesamt hat sich die Hochwasserlage in Bayern zunächst etwas beruhigt. In der Nacht zum Dienstag standen Parkplätze unter Wasser und die dort parkenden Autos wurden von den Einsatzkräften umgestellt, wie mehrere Polizeidienststellen am Morgen berichteten.

In Passau überschreiten die Pegel der Donau die Meldestufe 3

Größere Schäden oder Verletzte gab es demnach vorerst nicht. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) erwartete am Dienstag noch Dauerregen und Ausuferungen an der Donau und an den Flüssen südlich davon. Streckenweise sei dabei die Warnstufe 3 zu erwarten, sagte ein Sprecher des HND. Die höchste Warnstufe 4 solle vermutlich nicht erreicht werden.

In Wasserburg am Inn rechnete der HND am Montagabend mit der Warnstufe 4 – damit sei aber vorerst nicht mehr zu rechnen. Die Vorkehrungen für den Hochwasserschutz in der Altstadt wurden zurückgefahren, wie die Stadt mitteilte.

Hochwasser am Inn: Schaulustige beobachten am Abend von einer Brücke aus den Wasserstand. © Uwe Lein/dpa

Deutscher Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Alpennähe

In Passau überschritten die Pegel der Donau die Meldestufe 3, der Anstieg habe sich bis zum Morgen aber abgeflacht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte im Süden und Westen Bayerns vor Dauerregen. In Alpennähe warnte er vor ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter.

Auch am Mittwoch soll es vereinzelt noch zu Schauern und Gewittern kommen. Am Donnerstag zeigt sich im Tagesverlauf oft die Sonne. Zum Freitag wird wieder mehr Sonne bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad erwartet.

Wegen des Dauerregens warnten die Wasserwirtschaftsämter vor Hochwassergefahr in einigen Kommunen: Betroffen sind neben Stadt und Landkreis München auch die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm und Mühldorf am Inn sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.

Wie sich die Hochwasserlage weiter entwickle, hänge stark davon ab, welche Wirkung die Regenfälle haben, teilte der HND mit. Nachlassen werde der Niederschlag wohl erst in der Nacht zum Mittwoch.

Die vier Hochwasser-Meldestufen erklärt

Aktuell gilt für Stadt und Landkreis München die Hochwasser-Meldestufe 1. Das ist die erste von insgesamt vier Meldestufen, die bedeutet, dass "stellenweise kleinere Ausuferungen" zu erwarten sind. Bei Meldestufe 2 gibt es überflutete Landwirtschaftsflächen und allenfalls leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Meldestufe 3 bedeutet, dass damit zu rechnen ist, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden. Außerdem ist erforderlich, überörtliche Verkehrsverbindungen zu sperren oder vereinzelt auch der Einsatz von Wasser- oder Dammwehr. Bei Meldestufe 4 sind bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr "in großem Umfang erforderlich".

Feuerwehrleute sind am Ufer in Wasserburg auf Kontrollgang. © Uwe Lein/dpa

Bayerische Wasserwacht: Rettungszüge in erhöhter Alarmbereitschaft

Auch die bayerische Wasserwacht reagiert auf den Dauerregen und die erhöhte Hochwasserwarnung: Sie hat 60 Luftrettungsspezialisten (sogenannte "Air Rescue Specialists") in Alarmstufe 2 von 3 versetzt, wie sie am Montag mitteilte. Das bedeutet: Die Spezialisten sind in maximal 180 Minuten an einem Luftrettungsstandort einsatzbereit sein. Dazu kommen laut Mitteilung "regelmäßige Lagebesprechungen".

Die Luftrettungsspezialisten sind in Deutschland an sechs Standorten stationiert und kommen bei Hochwasser zum Einsatz. In Alarmstufe 1 sind außerdem die Wasserrettungszüge Oberbayern, Franken und Ostbayern, das sind Boote und Tauchereinheiten. Sie retten oder evakuieren im Notfall Menschen und Tiere, suchen oder bergen Vermisste und sichern Einsatzkräfte. Im Bedarfsfall sind außerdem laut Wasserwacht zwei weitere Wasserrettungszüge rasch einsatzbereit.