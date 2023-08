Hochwasser-Alarm an der Isar in München: Überschwemmungsgefahr steigt

Das Münchner Wasserwirtschaftsamt schlägt Alarm: Der Dauerregen lässt die Pegelstände der Isar steigen.

München - Der Dauerregen hat das Münchner Wasserwirtschaftsamt dazu veranlasst, Alarm zu schlagen: Für das ganze Stadtgebiet und den Landkreis rechnet das Amt damit, dass am Abend die Meldestufe 1 erreicht wird, die soll mindestens bis Dienstagvormittag, 29. August um 10 Uhr bestehen bleiben.

Hochwasser-Alarm in München: Warnstufe 1

Wie das Amt meldet, besteht die Gefahr, dass die Isar über die Ufer tritt und dass es Überschwemmungen gibt. Es sei mit Spitzenpegeln zwischen 260 bis 270 Zentimetern zu rechnen. Das Amt rechnet damit, dass das bis zum Mittwochabend (30. August) bestehen bleibt.

Hört der Dauerregen auf, sinken auch die Wasserpegel wieder und entsprechend seien dann keine Wiederanstiege mehr zu erwarten. Nach aktuellem Stand soll das im Verlauf des Mittwochs der Fall sein.

Dauerregen: Deutscher Wetterdienst warnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montag vor Dauerregen in der Südhälfte des Freistaats und in der Oberpfalz bis zum Dienstag. An den Alpen gebe es Unwetter durch Dauerregen, der extrem ergiebig sei, hieß es. Die Temperaturen sollen unter der 20-Grad-Marke bleiben. Auch für Dienstag wird regnerisches und kühles Wetter im Freistaat erwartet.

Wegen des Dauerregens warnten die Wasserwirtschaftsämter vor Hochwassergefahr in einigen Kommunen: Betroffen sind neben Stadt und Landkreis München auch die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm und Mühldorf am Inn sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.

Die vier Hochwasser-Meldestufen erklärt

Aktuell gilt für Stadt und Landkreis München die Hochwasser-Meldestufe 1. Das ist die erste von insgesamt vier Meldestufen, die bedeutet, dass "stellenweise kleinere Ausuferungen" zu erwarten sind.

Bei Meldestufe 2 gibt es überflutete Landwirtschaftsflächen und allenfalls leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Meldestufe 3 bedeutet, dass damit zu rechnen ist dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden. Außerdem ist erforderlich, überörtliche Verkehrsverbindungen zu sperren oder vereinzelt auch der Einsatz von Wasser- oder Dammwehr.

Bei Meldestufe 4 sind bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr "in großem Umfang erforderlich".