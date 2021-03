Hintergründe unklar: Mann und Kind sterben bei Sturz aus großer Höhe

Am Freitagabend sind ein Mann und ein Kind bei einem Sturz aus großer Höhe ums Leben gekommen. Auch am Samstagvormittag waren die Hintergründe noch unklar.

München - In der Weilerstraße in der Au hat am Freitagabend ein Zeuge beobachtet, wie zwei Körper auf großer Höhe in einen Hinterhof gestürzt sind. Es handelt sich dabei um einen Mann und ein Kind zwischen drei und fünf Jahren, beide sind bei dem Sturz ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Passanten, der die Rettungskräfte am frühen Freitagabend alarmiert hatte, seien die beiden aus einem Haus "gesprungen oder gefallen", sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Hintergründe des Geschehens waren auch am Samstagvormittag noch unklar. "Wenn es ein Unfall oder eine Straftat ist, werden wir im Laufe des Tages nachberichten", erklärte ein Sprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache.