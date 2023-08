Herbst in München, Starkregen im Norden – "Das ist ungewöhnlich": So selten ist das Wetter grad

Es herbstelt in München – ist der Sommer angesichts der gefühlten Temperaturen womöglich schon vorbei? Die AZ hat mit einem Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in München gesprochen.

Wetter-Momentaufnahme am Wiener Platz in München: Heftiger Wolkenbruch am 25. Juli 2023.

München - Im Vergleich zur international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 lagen die Temperaturen um 2,5 Grad darüber, der Juli 2023 war in Bayern statistisch gesehen also zu warm. Und doch haben viele Münchner die letzten Tage eher als verfrühten Herbst wahrgenommen, während der Norden – man schaue sich nur das Chaos beim Festival im schleswig-holsteinischen Wacken an – buchstäblich in den Regenmassen versinkt. Was steckt da aus meteorologischer Warte dahinter?

"In München sind wir im Moment auf der Sonnenseite des Lebens", sagt Reik Schaab, am Mittwoch diensthabender Meteorologe in der Niederlassung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD), zwar beim Blick aus dem Fenster, bleibt aber vorsichtig – schließlich schaffe das auch "Spielraum für Gewitter".

Münchner Meteorologe: "Klassische Westwetterlage in dieser Ausprägung ungewöhnlich"

Und so kündigt der Wetter-Experte im Gespräch mit der AZ prompt eine Regenfront an, die sich "relativ fix" Oberbayern und München nähere und sich jetzt schon in Unterfranken bemerkbar mache.

"Wir haben eine klassische Westwetterlage, und die gibt es in dieser Ausprägung, wie sie sich in München in den letzten zwei Wochen zeigt, selten. Das ist ungewöhnlich", erklärt Schaab die Situation. Das Ganze sei eher typisch für eine Herbst/Winter-Wetterlage: "Das ist dann so wie um die Weihnachtstage herum, wenn's plötzlich regnet mit echtem Sauwetter, dann wieder kalt wird und dann wieder wärmer."

Regenmassen ohne Ende: "Den Norden trifft's besonders heftig"

Wenn sich nun der Föhn in Oberbayern wieder verziehe, so falle die Temperatur im Münchner Raum deutlicher, als es tatsächlich der Fall sei. In Wacken wiederum liegt die Temperatur laut Schaab bei 16,9 Grand nur knapp über dem Mittel der bereits zitierten Referenzperiode 1961 bis 1990 (16,0 Grad), Schleswig-Holstein ist sozusagen das kälteste Bundesland in diesem Ranking.

Die Auswirkungen der Westwetterlage zeigen sich in Wacken vor allem beim Niederschlag. "Da erreichen wir aktuell im Vergleich zum Mittelwert tatsächlich mehr als das Doppelte an Regenmengen, das bereitet den Menschen da oben merklich Probleme", sagt Schaab der AZ. Die Niederschlagsbilanz zeigt demnach 208 Millimeter an, in besagtem 30-jährigen Mittel sind es gerade einmal 93 Millimeter gewesen: "Den Norden trifft's also besonders heftig."

Auf die Frage, was die aktuelle Wetterlage mit Blick auf den Klimawandel bedeute, hieß es beim DWD, dass man derzeit zwar eher einen gegenläufigen Trend erkenne, es sich dabei aber nur um eine Momentaufnahme handle.

DWD-Vorhersage: Auch in München droht wieder Dauerregen

Am Mittwochnachmittag sah die DWD-Vorhersage für Deutschland dann so aus: "Starke Gewitter im äußersten Westen. Schwere Sturmböen auf dem Brocken, Sturmböen in den Hochlagen, in den westlichen Alpen oberhalb 1.500 Meter sowie im Südwesten. Windböen in der Mitte, im Westen, Südwesten und auf den Friesischen Inseln."

Für den Abend und in der Nacht ist auf dem Brocken mit Orkanböen zu rechnen, schwere Sturmböen dürften sich auch im Hochschwarzwald zeigen, in höheren Lagen gibt's Unwetter. Im Süden erwartet uns den Angaben zufolge wieder Dauerregen...