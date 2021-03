Hellabrunn öffnet an Ostern doch - Stand jetzt

Nach aktuellem Stand ist ein Oster-Ausflug in den Tierpark vielleicht möglich - Planungssicherheit gibt es aber nicht.

Besucher dieser Tage in Hellabrunn. Auch an Ostern dürfen sie wieder kommen. Oder doch nicht?

München - Schließt er oder schließt er nicht? Auch in Hellabrunn war gestern die Verwunderung groß. Eben noch hatte man eine Mitteilung versandt, dass man wegen der aus Berlin verordneten Osterruhe vom 1. bis zum 5. April schließen müsse, schon gezahlter Eintritt erstattet würde, da kam die Nachricht, dass es sich die Kanzlerin anders überlegt hatte.

"Stand jetzt haben wir an Ostern offen"

Also doch Osterausflug in den Tierpark? Möglicherweise! Springt die Inzidenz bis dahin in München über 100, muss man doch schließen. Aber vorläufig kann man Ostern mit den Tieren planen. Gestern gab es auch noch Tickets. Und wer schon gebucht hat, bekommt das Geld erstmal doch nicht storniert, sein Ticket gilt. Zumindest vorläufig. "Stand jetzt haben wir an Ostern offen", hieß es gestern vielsagend aus der Hellabrunn-Pressestelle. "Aber derzeit weiß man ja nie ..." Das stimmt allerdings.