Glättegefahr und Eisregen: Starts und Landungen am Münchner Flughafen wieder möglich

Der Eisregen sorgt am Mittwoch auch am Münchner Flughafen für Probleme. Aufgrund der Glättegefahr stand der Flugverkehr eine ganze Weile still.

14. Dezember 2022 - 15:48 Uhr, aktualisiert am 14. Dezember 2022 - 19:36 Uhr | AZ/dpa

Am Flughafen München können derzeit weder Flugzeuge starten noch landen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild