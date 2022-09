Gepäckaufbewahrung auf der Wiesn: Doppelverdiener bei der Stadt

Das Unternehmen eines hochrangigen städtischen Mitarbeiters hat den Zuschlag für die Gepäckaufbewahrung auf der Wiesn bekommen. Ein Vorgang, der Fragen aufwirft. Von denen die Stadt viele nicht beantwortet

Hier ist ein Monopol am Werk: eine der Gepäckverwahrstellen am Festgelände.

München - Herbert S. (richtiger Name der Redaktion bekannt) hat im Kommunalreferat der Stadt einen verantwortungsvollen Job. Er soll das Vorzeigeprojekt Recycling in der Bayernkaserne stemmen. Es geht um 1,2 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle. Und um viele Millionen Euro, die die Stadt durch den Einsatz von Recycling-Beton aus dem Abbruch von Gebäuden mit dem Pilotprojekt einsparen soll. Diese Aufgabe erfordert höchste Aufmerksamkeit. Der junge Bauingenieur, der damit einer der wichtigsten Mitarbeiter von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) ist, verfolgt offenbar zusätzlich noch andere Interessen, indem er Gesellschafter eines privatwirtschaftlich tätigen Unternehmens ist.

2016 trat S., damals Student, in den Dienst des Kommunalreferats, in dem sein Vater das gesamte Projekt Bayernkaserne verantwortete. In dasselbe Jahr fällt auch die Handelsregistereintragung des Unternehmens Bavarian Concept Group GmbH. Laut Startseite der Homepage handelt es sich dabei um "ein modernes Dienstleistungsunternehmen im Bereich infrastrukturelles Gebäudemanagement. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Interessen und Wünsche unserer Auftraggeber aus dem privaten und gewerblichen Bereich immer in den Vordergrund zu stellen. Dafür bieten wir unseren Kunden bei jedem Werkschutzeinsatz ein individuelles Schutzprogramm an. Zusätzlich bietet die Bavarian Concept Group GmbH die Übernahme von Projektkoordination und -management bei Großprojekten".

Alleiniger Anbieter mit Monopolstellung

Bis heute alleiniger Gesellschafter und bis 2018 auch Geschäftsführer des Unternehmens ist S. Seinen Posten als Geschäftsführer dort übernahm im Jahr 2018 laut Handelsregisterauszug sein Bruder. Ebenfalls im Jahr 2016 erhielt das eben erst gegründete Unternehmen neben anderen Betreibern bereits den Zuschlag für eine Gepäckaufbewahrung auf dem Oktoberfest, und zwar an der Stelle im Brausebad am Bavariaring.

Inzwischen ist das Unternehmen der alleinige Anbieter der Gepäckaufbewahrung auf dem Oktoberfest 2022 und auch für 2023, hat also quasi eine Monopolstellung ergattert. Das bestätigt das Wirtschaftsreferat unter der Leitung von Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU). Demnach werden "die vier Gepäckaufbewahrungsstationen an der Wiesn mit einer Dienstleistungskonzession des Veranstalters betrieben durch: Bavarian Concept Group mit Sitz in Haar". Laut Ausschreibung eines Vertrages über die Bereitstellung und den Betrieb von Gepäckaufbewahrungsmöglichkeiten für die Dauer des Oktoberfestes 2022 von 17.09.2022 bis 03.10.2022 und 2023 von 16.09.2023 bis 03.10.2023 des Referats für Arbeit und Wirtschaft wurde dem Unternehmen damit die Erhebung von einheitlichen Gebühren erlaubt, nämlich fünf Euro für kleine (bis 10 kg) und sieben Euro für große Gepäckstücke (ab 10 kg), Kinderwagen kosten drei Euro (jeweils inkl. Mehrwertsteuer). Angesichts von Tausenden Gepäckstücken, die täglich zur Aufbewahrung abgegeben werden, ein einträgliches Geschäft.

Warum ausgerechnet das Unternehmen eines Mitarbeiters der Stadt den Zuschlag für diese üppig sprudelnde Einnahmequelle erhalten hat, vermag das Referat nicht zu sagen. Pressesprecher Wolfgang Nickl gibt auf die Frage, welche anderen Unternehmen sich per Antrag um den Auftrag zur Gepäckaufbewahrung bemüht haben, lediglich an: "Eine Auskunft über die Bewerberlage würde Rückschlüsse zulassen auf die Nachfrageseite des Marktes und zu Nachteilen der öffentlichen Hand bei künftigen Ausschreibungen führen."

Schlichte Zuschlagskriterien

Laut den – ob bewusst oder unbewusst – schlicht gehaltenen Zuschlagskriterien erhält für die Jahre 2022 und 2023 den Zuschlag "der Bieter, der über Referenzen seine Leistungsfähigkeit nachweisen kann, die Anforderungen der Leistungsbeschreibung in einem Konzept darlegt und erfüllt und das höchste Nutzungsentgelt (Angabe eines Nettobetrages) an die Stadt zu zahlen bereit ist". Über die Höhe des Nutzungsentgelts schweigt sich Nickl aus: "Die Einnahmen aus der Dienstleistungskonzession können nicht mitgeteilt werden, weil dadurch eine Wettbewerbsverzerrung bei künftigen Bieterverfahren entsteht." In puncto Referenzen verweist er allein darauf, dass die Bavarian Concept Group GmbH bereits in den Jahren 2017 bis 2019 eine Gepäckaufbewahrung auf dem Oktoberfest betrieben hat. Das Jahr 2016 lässt er unerwähnt. Die Frage, welches Konzept die Bavarian Concept Group zur Erlangung des Zuschlags vorgelegt habe, lässt er unbeantwortet.

Eine andere, sehr wesentliche Frage, beantwortet Nickl schmallippig aber klar mit "Nein". Nämlich die Frage, ob sich die Eignungsanforderungen für die öffentliche Vergabe der Gepäckaufbewahrung auf dem Oktoberfest seit 2016 verändert haben. Diese Aussage verwundert: Denn die der AZ vorliegende Ausschreibung der Gepäckaufbewahrung für das Jahr 2022 und 2023 umfasst knapp zweieinhalb Seiten, während die vom Jahr 2017 noch sieben Seiten füllt. Womöglich hat die Auskunft des Sprechers von Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner auch einen anderen Hintergrund: 2017 mussten die Bewerber in der Ausschreibung noch auf nahezu einer ganzen Seite die handelsrechtliche Bilanzsumme sowie Umsatzentwicklung und Projektzahlen der zurückliegenden drei Geschäftsjahre vor der Vergabe angeben, also 2014 bis 2016. Diese konnte die erst 2016 ins Handelsregister eingetragene Bavarian Concept Group GmbH im Jahr 2017 wohl schwerlich erbringen. Dennoch erhielt sie seinerzeit den Zuschlag für die Gepäckaufbewahrung vorrangig vor anderen Bewerbern. In der "Leistungsbeschreibung" 2022/23 wird dieser dreijährige Nachweis dann überhaupt nicht mehr verlangt.

Etwaige Interessenskonflikte, also einen Compliance-Verstoß, weist der Sprecher Baumgärtners zurück: "Die Regelungen über die Beteiligung von Mitarbeitern am Vergabeverfahren ergeben sich direkt aus der Vergabeverordnung. Entsprechend den Vorgaben dort war zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens sichergestellt, dass der betreffende Mitarbeiter, der im Übrigen in einem völligen anderen Bereich der Stadtverwaltung tätig ist, keinen Einfluss auf dieses Vergabeverfahren nehmen konnte und somit jegliche Interessenskonflikte ausgeschlossen waren."

Marktübliche Preise? Kein Kommentar von der Stadt

Völlig zugeknöpft ist derweil das mit den Recherchen der AZ konfrontierte Kommunalreferat. Mit Verweis auf Personalrecht und Datenschutz gibt es nicht mal eine Bestätigung, dass S. dort tätig ist. Auch auf die Frage, ob er Urlaub eingereicht hat, um einer Tätigkeit vor Ort nachzugehen, bleibt das Referat mit Verweis auf rechtliche Vorgaben einsilbig. Von Zeugen wurde er aber in der Gepäckaufbewahrung gesehen. Offenbar wurde Kommunalreferentin Frank als Dienstherrin von S. über dessen Doppelverdienst auf der Wiesn nicht vorab informiert.

"Dem Kommunalreferat ist nicht bekannt, an welchen Betreiber seit 2016 oder in 2022 der Auftrag für die Gepäckaufbewahrung während des Oktoberfestes vergeben wurde", sagt eine Sprecherin. "Ganz generell und ohne auf den Einzelfall einzugehen, wären bei Tarifbeschäftigten Nebentätigkeiten nur anzuzeigen, nicht zu genehmigen. Bei einer rein finanziellen Beteiligung an einem Unternehmen als Gesellschafter entfällt auch diese Anzeigepflicht", da nach Ansicht des Personalreferats das Halten von Anteilen an sich keine Nebentätigkeit darstelle.

Sowohl S. als auch sein Bruder, der Geschäftsführer der Bavarian Concept Group GmbH, ließen AZ-Anfragen sechs Tage lang unbeantwortet, darunter die, ob das Unternehmen Eigentümer der zur Gepäckaufbewahrung eingesetzten Container ist oder ob diese Container angemietet wurden.

Laut Recherchen der AZ gehören diese Container nämlich als Inventar der Bayernkaserne dem Kommunalreferat – und damit in den Einflussbereich von S. Weder das Referat noch S. wollten sich dazu äußern, ob die Container zu marktüblichen Preisen für die Wiesn gemietet und angeliefert wurden. Mit einem solchen Beleg ließe sich leicht der Verdacht ausräumen, die Bavarian Concept Group habe Vorteile aus ihrer Verbindung zum Leiter Recycling für die Bayernkaserne im Kommunalreferat gezogen. Transparenz ist jedenfalls bei den Gepäckaufbewahrungsstellen offenbar nicht erwünscht: Ein Firmenname des Betreibers taucht an der Wiesn nirgendwo auf.

Im Kommunalreferat geht man inzwischen vorsichtig auf Distanz. Die Sprecherin sagt: "Selbstverständlich werden Hinweise auf mögliche Pflichtverletzungen von möglichen Beschäftigten ernst genommen und zur dienstaufsichtlichen Prüfung an die zuständigen Stellen der Stadt gesendet."