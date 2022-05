"Gemeinsam gegen den Krieg!": Kundgebungen in München

Seit dem 24. Februar ist Krieg in der Ukraine. München zeigt sich weiterhin solidarisch. Auch am Wochenende gibt es wieder eine Friedensdemonstration.

München - Die vergangenen Wochen haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da!

Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen halten weiter an. So fanden an den vergangenen Wochenenden immer wieder verschiedene Demos für den Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine statt.

Zwei Kundgebungen in München am Samstag, 21.5.

Zwei verschiedene Demonstrationen widmen sich dieses Wochenende dem Krieg in der Ukraine, beide finden am Samstagnachmittag statt:

Bei der stationären Demonstration auf dem Wittelsbacher Platz am Samstag, 21.5. um 14 Uhr werden rund 400 Menschen erwartet – das Motto lautet "Frieden für die Ukraine".

Auf dem Königsplatz demonstriert die Nigerianische Community Bayern am Samstag, 21.5. von 16 bis 22 Uhr. Sie möchte auf die "unvorstellbar erschütternde Lage in der Ukraine" aufmerksam machen. Erwartet werden 100 bis 200 Teilnehmer.

Demo am 8. Mai: Mehr als tausend Teilnehmer

Mehr als tausend Menschen sind am Sonntag (8. Mai) in München auf die Straße gegangen, um an Opfer von Kriegen zu erinnern – vor gut 80 Jahren und in der Gegenwart. "Unsere Demonstration ist den Opfern des Zweiten Weltkriegs und des Kriegs in der Ukraine gewidmet", sagte die Organisatorin Daria Onyshchenko Gold.

In einem Demonstrationszug liefen die Teilnehmer vom ukrainischen Konsulat bis zum Odeonsplatz. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Krieg!" hatten Vertreter der ukrainischen Gemeinde zu der überparteilichen Versammlung aufgerufen. "Auf dem Weg zum Odeonsplatz wurde viel gesungen und über den Zweiten Weltkrieg und die aktuelle Situation in der Ukraine gesprochen", sagte Onyshchenko Gold.

Auf der Abschlussveranstaltung nach dem Demozug rechnete die Organisatorin mit etwa 3.000 Teilnehmern.

Anfang März: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar fanden etliche Proteste in München statt, die bisher größte am 2. März am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.