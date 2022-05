"Gemeinsam gegen den Krieg": Demo mit 500 Teilnehmern am Marienplatz

Seit dem 24. Februar ist Krieg in der Ukraine. München zeigt sich weiterhin solidarisch. Am Samstagnachmittag demonstrierten 500 Menschen für den Frieden.

München - Die vergangenen Wochen haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da!

Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen halten weiter an. So fanden an den vergangenen Wochenenden immer wieder verschiedene Demos für den Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine statt.

Demonstration auf dem Münchner Marienplatz mit 500 Teilnehmern

Am Samstag ab 13 Uhr fand auf dem Marienplatz eine stationäre Demonstration mit dem Motto "Gemeinsam gegen den Krieg" statt. Rund 500 Menschen nahmen an dem Protest teil, laut Polizei "gab es keine Störungen".

Anfang März: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar fanden etliche Proteste in München statt, die bisher größte am 2. März am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.