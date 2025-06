Gefährliches Saufgelage in Untergiesing: Zu dritt hatten sie fast zehn Promille im Blut

Drei Männer geraten am Sonntagabend in Untergiesing in einem Park in Streit. Zusammengerechnet haben sie knapp zehn Promille. Das blieb nicht ohne Folgen für die Gemüter der Drei – die Polizei war schnell zur Stelle.

02. Juni 2025 - 14:09 Uhr

Im Vollrausch sind drei Männer in München in Streit geraten. Zwei von ihnen sind von der Polizei festgenommen worden. (Archivbilder) © dpa/AZ

Worum es bei dem Streit am Sonntagabend in einer Grünanlage am Kolumbusplatz in der Nähe der Humboldtstraße ging, kann vermutlich keiner der drei Männer noch erinnern. Dafür waren sie allesamt viel zu betrunken. Die Männer hatten laut Polizei zwischen 2,7 und knapp vier Promille Alkohol im Blut. Extrem gefährliche Alkoholwerte im Blut Bei etwa zwei Promille setzen je nach persönlicher Konstitution Probleme bei der Orientierung und Gedächtnislücken ein. Ab etwa drei Promille besteht laut Medizinern eine akute Alkoholvergiftung und Lebensgefahr. Bei Werten von vier Promille kann es zu Atemstillstand, Koma und Tod kommen. Drei Männer mit zusammen zehn Promille Diesen Wert erreichte ein 29-Jähriger laut Atemalkoholtest, der sich am Sonntagabend in der Grünanlage am Kolumbusplatz zusammen mit einem Freund (2,7 Promille) mit einem 54-jährigen Münchner anlegte. Auch er war nach Polizeiangaben alles andere als nüchtern. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 2,8 Promille. Angreifer sticht mit abgeschlagener Flasche zu Der 34-Jährige stach auf den Münchner mit einer abgebrochenen Glasflasche ein. Dabei erlitt der 54-Jährige eine Schnittwunde an der Hand. Die beiden jüngeren Männer warfen ihn zudem zu Boden und traten auf ihn ein.

Eine Zeugin verständigte den Polizeinotruf. Der 34-Jährige sowie der 29-Jährige wurden von Streifenbeamten wenig später am Tatort festgenommen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.