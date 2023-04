Frühlingsfest München 2023: Infos zu Termin, Fahrgeschäften, Bierpreis und mehr

Mit allerlei prominenter Unterstützung und einigen Neuheiten beginnt am Freitag das 57. Münchener Frühlingsfest. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner kündigt eine besonders saubere Theresienwiese an. Für den Fassanstich hat sich Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.

München – Ab Freitag locken Karussells, Buden und Bierzelte die Besucher auf die Theresienwiese. "Ich glaube, dass dieses Jahr eine bombastische Saison wird", ist sich Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) sicher. Am Freitag beginnt in München die "kleine Wiesn", das 57. Frühlingsfest auf der Theresienwiese. Baumgärtner verspricht, dass sich die Karussells auf einem ganz besonders sauberen Boden drehen werden.

"Wir haben alle Kabelbinder eingesammelt, da kann sich keiner beschweren", teilt er der versammelten Presse mit einem süffisanten Lächeln mit und wedelt mit ein paar davon durch die Luft. Eine Anspielung auf eine Beschwerde der Grünen über haufenweise Kabelbinder auf der Wiesn, die kurz vor Ostern noch vom letzten Oktoberfest dort herumlagen.

Fassanstich beim Frühlingsfest 2023: Markus Söder ist Ehrengast

Noch wuseln die Arbeiter über die Festwiese, aber die Fahrgeschäfte, Zelte und Buden stehen schon, und bereiten sich auf den großen Ansturm am Freitag vor. Los geht’s um 14.30 Uhr auf dem Platz zwischen der Kongresshalle und dem Verkehrsmuseum.

Dort schenken die fünf Frühlingsfest-Brauereien Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Paulaner und Spaten Freibier an die Gäste aus und ziehen anschließend auf die Festwiese. Um 16 Uhr zapft Baumgärtner in der Festhalle Bayernland das erste Fass Augustiner Bier an. Ehrengast: Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Maß-Preis auf dem Frühlingsfest 2023 erstmals über 12 Euro

Die Maß kostet 12,40 Euro. Dazu gibt’s die typischen Bierzelt-Schmankerl und dieses Jahr zum ersten Mal ein Bier-Brotzeitbrettl mit Biertreber von Augustiner. Mittags wird jeweils ein Gericht für 11,90 Euro angeboten. Ein Highlight spielt sich hier am Montag auf der Bühne ab.

Für diesen eher ruhigen Frühlingsfest-Tag konnte das Wirtepaar Petra und Peter Schöniger keinen Geringeren als den Party-Star DJ Ötzi gewinnen. Das zweite große Festzelt auf dem Frühlingsfest, das "Hippodrom", feiert in diesem Jahr 120-jähriges Jubiläum. Dafür haben die Wirte Tina und Sepp Krätz ihr Zelt ein bisserl aufgehübscht. Zum Beispiel haben sie ihre historischen Pferdchen restauriert, neue Bilder aufgehängt und die Bänke im Mittelschiff mit Rückenlehnen ausgestattet.

Betreiber hoffen auf bestes Wetter zum Frühlingsfest 2023

Auch die Bar im "Hippodrom" ist jetzt ein Stück größer. Die Spaten-Maß kostet 13,50 Euro und mittags werden verschiedene Jubiläums-Schmankerl zum Sonderpreis serviert. Im Münchner Weißbiergarten wird Paulaner ausgeschenkt, in der Karussell-Bar Hofbräu und in der Weißbieralmt Hacker-Pschorr-Bier. Prosecco, Wein, Cocktails und Longdrinks schenkt Schausteller Peter Bausch in seinem "Proseccostüberl" aus.

Dort gibt’s zwar ein paar Plätze drin im Stüberl, aber Bausch hofft trotzdem auf schönes Frühlingsfest-Wetter. "Ich hab in den letzten Wochen brav aufgegessen", verspricht er der AZ. Auch ein paar Neuheiten erwarten die Besucher in diesem Jahr. Juliano Zettl hat sein süßes türkisches Lieblingsgepäck Lokma bayerisch abgewandelt und bietet es an einem kleinen Standl an.

Programm und Fahrgeschäfte auf dem Frühlingsfest 2023

Wer schon immer einmal Achterbahn fahren wollte, sich aber nicht traut, der setzt sich für 4 Euro ins Kino "Big Pictures". Mit einer 3D-Brille auf der Nase, Wind und ruckelnden Sitzen fühlt sich der Film an, als wäre man mittendrin. Im Fahrgeschäft "Kick Down" werden Mutige bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h durch die Luft gewirbelt.

Das Hoch-Kettenkarussell "Bayern Tower" ist ebenfalls zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest. Und wer zeigen möchte, wie gut er mit dem Ball umgehen kann, versucht den Basketball-Korb im "All Stars" zu treffen und beeindruckt im Idealfall seine Begleiter. Bis 7. Mai haben die Münchner Zeit, sich auf dem Frühlingsfest zu tummeln.