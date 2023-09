"Fridays for Future" kündigen erneut Klimastreik in München an

Nach den vielen Protesten zur IAA-Woche ruft "Fridays for Future" jetzt wieder zu Klima-Protesten in München auf. Die AZ hat für Sie zusammengefasst, wann und wo die Protest-Aktionen stattfinden sollen.

"Fridays for Future" Aktivisten bei einer vergangenen Protestaktion.

München - Nach zahlreichen Protestaktionen im Zuge der Automesse IAA kündigt "Fridays for Future" jetzt erneut einen Klimastreik für kommenden Freitag (15. September) an. Auf der eigenen Website rufen die Aktivisten dazu auf, sich dem Protest anzuschließen und dafür wenn möglich noch eigene Plakate zu Drucken.

Wann und wo findet der Klimastreik statt?

Um 12 Uhr soll die Aktion am Siegestor beginnen. Eine genaue Teilnehmerzahl ist aktuell nicht bekannt, was allerdings vermutlich daran liegt, dass online zur Teilnahme aufgerufen wird und die Organisatoren entsprechend selbst Schwierigkeiten haben werden, diese zu überblicken.

"Fridays for Future" in München: "Die Zeit drängt"

"Gemeinsam zeigen wir, dass wir echten Klima-, Natur- und Menschen-Schutz wollen! Die Zeit drängt – jetzt sind wir alle gefragt, um den sozialen Wandel zu vollziehen! Kommt alle zahlreich und bringt eure Familie, Freund*innen & Arbeitskolleg*innen mit", heißt es zu dem Protest auf der Website von "Fridays for Future München".

Sportfreunde Stiller spielen auf Klima-Demo

Bei dem "globalen Klimastreik" haben sich jetzt auch prominente Gäste angekündigt. Die Indie-Rock-Gruppe "Sportfreunde Stiller", die ursprünglich aus Germering stammt, wird laut "Fridays for Future" am Siegestor auftreten um die Aktivisten zu unterstützen. Aber nicht nur Musiker befürworten den Streik: Auch die Grünen haben auf ihrem Twitter-Account zu einer Teilnahme an der Protestaktion aufgerufen.