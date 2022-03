Fridays for Future in München: Großer Klimastreik am Königsplatz

Fridays for Future zieht nach 100 Tagen im Amt eine "ernüchternde Bilanz" der Klima-Politik der neuen Regierung und ruft am Freitagmittag zum Globalen Klimastreik auf. Auch in München wird demonstriert.

21. März 2022 - 15:42 Uhr | AZ

Fridays for Future betont auch bei der Kundgebung am 25. März die großen Zusammenhänge zwischen dem Krieg und der Klimakrise. (Archivbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

München - Unter dem Motto #PeopleNotProfit ruft Fridays for Future am kommenden Freitag (25. März) zum zehnten Globalen Klimastreik auf. Die Aktion in München startet um 12 Uhr am Königsplatz. FFF-Forderung: "Deutschland muss seine Klimafinanzierung massiv erhöhen!" Nach 100 Tagen im Amt könne man die Prioritäten der neuen Bundesregierung erstmals bewerten: Die neue Regierung sei daran gescheitert, eine klimagerechte Politik zu leben mit hohen Ambitionen, transparenten Maßnahmen und mit Fokus auf die Bedürfnisse des Globalen Südens zu handeln, wie es in einer Mitteilung heißt: Die erste Bilanz sei ernüchternd. "Alle Regierungen haben immer gesagt, sie würden klimagerechte Politik machen. Fakt ist: Keine hat es getan. Jetzt sagt die neue Ampel-Regierung das gleiche, scheitert aber ebenfalls daran, uns das zu beweisen. Deutschland muss sich jetzt sofort für einen Schuldenschnitt für den globalen Süden einsetzen und seine Klimafinanzierung massiv erhöhen!", fordert Lea Voigt, Sprecherin für Fridays for Future München. Lesen Sie auch Ukraine-Demo für den Frieden: Fridays for Future - diesmal schon am Donnerstag X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Kundgebung mit Reden und Live-Musik am Königsplatz Nach Angaben der Veranstalter wird es ein 40x100 Meter großes "Schildermeer" geben – mit dem Schriftzug #PeopleNotProfit in der Mitte. Begleitet wird die Aktion von einer Kundgebung mit Reden und Live-Musik. Nach Angaben der Veranstalter sprechen unter anderem Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, sowie Aktivisten der Scientists for Future sowie von Greenpeace.