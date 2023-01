Frau (25) flieht nackt durch den Schnee: Münchner Prozess um Geiselnahme

Es ist eine Tat wie aus einem Albtraum: In München hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der laut Staatsanwaltschaft einfach zu einer Frau ins Auto stieg und sie entführte, um sie zu vergewaltigen.

Der Angeklagte im Prozess um Geiselnahme und besonders schwerer sexueller Nötigung in München wendet sich vor der Verhandlung vor dem Landgericht München I seinem Verteidiger zu.

München - Ein Mann steht an einer Straße in München, sucht Blickkontakt mit einer Autofahrerin. Als die Frau verkehrsbedingt halten muss, steigt er in ihr Auto, bedroht sie mit einem Messer - und entführt sie, um sie zu vergewaltigen.

Prozess in München: Angeklagter räumt Vorwürfe "vollumfänglich" ein

Vor dem Landgericht Am Landgericht München I München I hat am Mittwoch der Prozess um diese Tat begonnen. Der wegen Geiselnahme und schwerer sexueller Nötigung Angeklagte räumt die Vorwürfe über seinen Anwalt "vollumfänglich" ein. Mehr sagt er dazu nicht - zumindest vorerst.

Es ereignete sich vor fast genau einem Jahr: Am Nachmittag des 20. Januar 2022 stieg der heute 26-Jährige mit Mütze, FFP2-Maske und schwarzen Handschuhen getarnt in das Auto der 25-Jährigen als sie halten musste, weil es auf Münchner Straßen wieder einmal nicht voran ging.

Angeklagter zum Opfer: "Zieh dich aus oder ich brech dir die Nase"

Laut Anklage hielt er ihr ein zehn Zentimeter langes Messer vor das Gesicht, verriegelte die Tür und zwang sie, zu einem entlegenen Hinterhof zu fahren. "Zieh dich aus oder ich brech dir die Nase", sagte er laut Staatsanwaltschaft, bevor er sie missbrauchte und versuchte, "die vor Angst zitternde Geschädigte" auf dem Rücksitz ihres Wagens zu vergewaltigen. "Ist mir scheißegal, interessiert mich nicht, du ziehst dich aus."

Als er kurz von ihr abließ, gelang der Frau die Flucht, so schildert es die Anklage. Sie rannte nackt, nur mit ihrem Handy und ihrer Jacke in der Hand, durch den Schnee. Noch heute ist sie nach Angaben ihres Anwaltes von der Tat schwer traumatisiert.

Tage nach versuchter Vergewaltigung: 26-Jähriger bedroht Mitarbeiterin von Autohaus

Das Gericht will ihr darum die Aussage im Verhandlungssaal ersparen und kündigt an, eine per Video aufgezeichnete Aussage von ihr im Verfahren zu verwenden. Für die Vorführung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Der Fall ist nicht der einzige, den die Ermittler dem gebürtigen Münchner vorwerfen. Er gab auch zu, nur fünf Tage nach der versuchten Vergewaltigung die Mitarbeiterin eines Autohauses bedroht zu haben, um einen knapp 200.000 Euro teuren Luxuswagen zu stehlen: "Ich hab ein Messer", sagte er laut Staatsanwaltschaft. "Du tust jetzt genau, was ich dir sage, dann tue ich dir nichts. Oben steht eine G-Klasse, und du gibst mir den Schlüssel dafür." Auch diese Frau hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft "Angst um ihr Leben".

Kurios: Psychiatrisches Krankenhaus vergisst Gerichtstermin des Angeklagten

Sechs Verhandlungstage hat das Gericht angesetzt, das Urteil könnte demnach am 8. Februar gesprochen werden. Der Prozess hatte mit rund zweieinhalb Stunden Verspätung, weil das psychiatrische Krankenhaus, in dem der Angeklagte sich derzeit aufhält, dessen Gerichtstermin vergessen hatte.