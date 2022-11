Football in der Allianz Arena: Alle Infos zum NFL-Spiel in München

Am Sonntag findet in der Münchner Allianz Arena das erste reguläre NFL-Spiel auf deutschem Boden statt – mit dabei: Superstar Tom Brady. Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Football-Spiel in München.

München - Am Sonntag (15.30 Uhr) trägt die National Football League (NFL) zum ersten Mal ein reguläres Saisonspiel in Deutschland aus. In der Allianz Arena treffen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady auf die Seattle Seahawks – alle Infos zum Football-Spiel in München lesen Sie hier.

Warum finden NFL-Spiele in München statt?

Bereits seit 2007 sind London und Mexiko-Stadt (seit 2016) regelmäßige Austragungsorte für reguläre Saisonspiele der NFL. Weil es in Deutschland angeblich 17 Millionen Football-Fans gibt, sieht die NFL hierzulande große Entwicklungsmöglichkeiten.

NFL-Commissioner Roger Goodell hat den Besitzern der 32 Klubs versprochen, ihren Umsatz bis 2027 auf 27 Milliarden Dollar jährlich zu erhöhen. In den USA lag der Gesamtumsatz zuletzt bei 17,8 Milliarden, die NFL muss neue Märkte erschließen. Das Engagement in Deutschland läuft über vier Jahre, Austragungsorte sind im Wechsel München und Frankfurt.

Tickets für NFL-Spiel in München: Wie groß war das Interesse?

Sehr groß – glaubt man der NFL-Vertretung in Deutschland. Angeblich gab es drei Millionen Interessenten, diese Zahl beruht aber auf einer Hochrechnung der Ticket-Agentur. Tatsächlich gab es 800.000 Anfragen für die etwas weniger als 70.000 zur Verfügung stehenden Plätze in der Allianz Arena. Die Preise lagen zwischen 75 und 155 Euro. Premium-Tickets gab es zu Preisen von 499 bis 661 Euro.

Allianz Arena: Warum wird im Stadion des FC Bayern gespielt?

Beim Bau der Arena gab es die Vorgabe der Stadt, dass dort nur Fußball-Spiele ausgetragen werden dürfen, um das stadteigene Olympiastadion zu schützen.

Allerdings steht das Stadion mit dem weltberühmten Zeltdach in den kommenden Jahren auch wegen Umbaumaßnahmen nicht zur Verfügung. Die Stadt gab daher grünes Licht für die Arena des FC Bayern – der überdies gute Kontakte zum NFL-Klub Kansas City Chiefs unterhält.

Wie funktioniert Football in einem Fußball-Stadion?

Tatsächlich hat die NFL auf eigene Kosten Umbaumaßnahmen in der Allianz Arena durchführen lassen. Das Spielfeld musste verlängert werden (von 106 auf knapp 110 Meter), um genügend Platz zu schaffen für die jeweils 53 Spieler plus Betreuer der Mannschaften wurden Wände eingerissen und neue Duschen installiert.

Auch die Technische Ausstattung wurde den Bedürfnissen der NFL angepasst. Seit dem Bundesliga-Spiel der Bayern gegen Werder Bremen wird das Stadion NFL-fertig gemacht.

Warum die NFL-Partie Buccaneers gegen Seahawks?

Die Buccaneers sind eine von vier NFL-Franchises, die sich exklusive Vermarktungsrechte für Deutschland bis 2026 gesichert haben. Zudem die New England Patriots aus dem Großraum Boston, die Carolina Panthers aus Charlotte und die Kansas City Chiefs, die eine Partnerschaft mit dem FC Bayern unterhalten. Die Seahawks haben in Deutschland eine große Fangemeinde. Noch zwei weitere Klubs können sich Vermarktungsrechte für Deutschland sichern.

Wie ist die sportliche Ausgangssituation?

Beide Teams können Tabellenplatz eins in ihrer jeweiligen Division absichern. Die Seahawks aus der NFC West stehen bei 6:3 Siegen, die Bucs führen die NFC South trotz einer negativen Bilanz (4:5) an. Platz eins in der Division berechtigt automatisch zur Teilnahme an den Playoffs.

NFL-Spiel in München: Gibt es eine Halbzeitshow?

Nein. Die Pause will die NFL für ein Einlagespiel im Flag Football nutzen. Hintergrund: Diese Version des Footballs soll 2028 olympisch werden. Nach Angaben der NFL werden auch Beobachter des Internationalen Olympischen Komitees im Stadion sein. Vor dem Kickoff soll es eine Show des Sängers CRO geben.

Sänger Cro beim Highfield Festival in der Nähe von Leipzig. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Wo kann ich das NFL-Spiel in München live im TV oder Stream sehen?

Die NFL-Partie können Sie im TV auf ProSieben und im Stream bei "ran.de" sowie DAZN live verfolgen. In München wurden zahlreiche Vereinbarungen mit Gaststätten geschlossen. Das größte Public Viewing wird es in der Basketball-Arena der Bayern geben. Die (Sport-)Bürgermeisterin Verena Dietl verspricht: "Es wird genug Möglichkeiten in München geben, um das Spiel sehen zu können."

Die Stadt erwartet einen Umsatz von 30 Millionen Euro durch und rund ums Spiel.