Flirten und mehr - wo finden Singles in München die Liebe?

München hat viel Romantisches zu bieten. Ein Spaziergang im Englischen Garten, ein Picknick am Ufer der Isar oder ein verträumtes Dinner in einem der vielen Restaurants der Stadt. Leider gibt es in München aber auch jede Menge unfreiwillige Singles. Doch wie halten es Singles mit dem Kennenlernen in Corona-Zeiten? Und welche sicheren Alternativen gibt es?

25. Januar 2021 - 10:09 Uhr

Flirten Face-to-Face: Orte zum Verlieben in München

München bietet nicht nur wunderbare Möglichkeiten für Verliebte. Auch die, die es werden wollen, haben gute Chancen. Einsame Singles gibt es reichlich und die Stadt hat viele wunderbare Orte zum Flirten, Kennenlernen und Verlieben. Ideal für alle Münchner Singles ist ganz klassisch der Biergarten. Hier ist die Stimmung locker und zwanglos. Man setzt sich gern auch mal zu Unbekannten mit an den Tisch und prostet sich gegenseitig zu. Ideale Flirt-Bedingungen also.

Auch der Englische Garten ist ein beliebter Single-Treffpunkt. Bei schönem Wetter sind die Liegewiesen gut gefüllt und eine Gelegenheit den Deckennachbarn einfach mal anzusprechen, ergibt sich bestimmt. Das klappt natürlich auch in anderen Parks oder an Münchens beliebten Badestellen.

Ähnliche Interessen schaffen gleich eine gute Verbindung und sorgen für Gesprächsstoff. Deshalb lohnt es sich grundsätzlich bei Freizeitaktivitäten die Augen offen zu halten. In Museen, bei Konzerten oder auf dem Trödelmarkt trifft man Gleichgesinnte und findet meist auch schnell einen .

Doch wo verliebt man sich, wenn Bars geschlossen haben, keine Partys stattfinden und der Arbeitsplatz zu Hause ist? Kontaktverbote und Lockdowns machen Dating im Moment nahezu unmöglich. Die vermeintliche Lösung; Onlinedating.

Flirten auf Distanz: auf die richtige Datingseite kommt es an

Online-Partnerbörsen und Flirt-Apps gibt es mittlerweile aber viele. Welche ist die richtige? Sicher und seriös sollte die Seite sein und natürlich zu den eigenen Ansprüchen passen. Soll es bloß ums lockere Flirten, um ein prickelndes Treffen oder um die Suche nach Mann oder Frau für´s Leben gehen? Welche Möglichkeiten bietet die Seite gratis an und wofür muss gezahlt werden? Wie sieht es mit den Mitgliederzahlen und der Altersgruppe aus? Das alles sind Faktoren, die den Sucherfolg bei Online-Partnerbörsen entscheiden können.

Wer sich nicht sicher ist, welche Seite die richtige sein könnte, informiert sich am besten vorher. Zeit und vielleicht sogar Geld ins Anlegen eines Accounts zu stecken und sich hinterher auf der Plattform unwohl zu fühlen, bringt nur Frustration. Ideal sind dafür Vergleichsportale wie . Hier finden sich Bewertungen zu verschiedenen Datingportalen. In Test- und Erfahrungsberichten wird ausführlich geschildert, was die einzelnen Seiten bieten und wie es dort zugeht. Fehlgriffe bei Datingportalen lassen sich so vermeiden und die Chancen auf Erfolg für eine neue Liebe aus dem Internet steigen beträchtlich.

Auch bei der Partnersuche gilt: der Weg ist das Ziel

Eine neue Liebe lässt sich nicht erzwingen. Wer zu verbissen sucht, wird dadurch nicht erfolgreicher. Im Gegenteil, gerade wer auch das Leben allein genießen kann, wirkt anziehend und attraktiv und muss dann vielleicht nicht mehr suchen, sondern wird gefunden. Das Fazit lautet also: München und seine vielen Flirt-Möglichkeiten on- und offline einfach entspannt genießen. Der Rest ergibt sich von allein.