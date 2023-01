Fenster schließen nicht vergessen: Einbruchsserie in München geht weiter

Zamdorf, Laim, Haidhausen: Am Wochenende und in der Nacht auf Dienstag treiben in München erneut Einbrecher ihr Unwesen.

München - Die Einbruchsserie, die aktuell München in Atem hält (AZ berichtete), geht offenbar weiter: Die Polizei berichtet am Dienstag von vielen weiteren Einbrüchen im ganzen Stadtgebiet.

Einbruchsserie: Diebe sind in Laim erfolgreich

Zweimal wurde am Montagabend in Laim eingebrochen: Diebe sind über ein Fenster in eine Wohnung in der Camerloherstraße eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Ganz ähnlich gingen der Dieb oder die Diebe auch in einer Doppelhaushälfte in der Byecherstraße vor: Fenster aufgebrochen, Wohnung durchwühlt, Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben: Im Zeitraum zwischen 17 und 19 Uhr in der Camerloherstraße und in der Byecherstraße. Hinweise per Tel. 089/2910-0 ans Kommissariat 53 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zamdorf: Einbrecher in Grundschule

Erneut haben sich Einbrecher auch in Zamdorf herumgetrieben: Am vergangenen Wochenende, irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Montag in der Früh, haben sich Einbrecher an der Grundschule/Kindertagesstätte an der Fritz-Lutz-Schule über ein Fenster Zutritt verschafft. Sie haben Schränke durchwühlt und ein elektronisches Gerät mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen (Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0).

Haidhausen: Einbrecher auf frischer Tat verscheucht

Spät in der Nacht auf Dienstag war außerdem ein Einbrecher in Haidhausen unterwegs, allerdings erfolglos: In einer Gaststätte in der Pariser Straße war ein Mann (53) gegen halb drei noch am Aufräumen.

Als er das Licht ausmachte, bemerkte er am Fenster einen Mann, der dieses aufdrücken wollte. Der Einbrecher bemerkte, dass er nicht ungestört war und machte sich aus dem Staub in Richtung Pariser Platz. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann nicht ausfindig machen.

Sie sucht darum Zeugen, die zu der Zeit etwas beobachtet haben. Der Mann ist ca. 170 cm groß, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Kopfbedeckung. Hinweise ans Kommissariat 52 (Tel. 089/2910-0).