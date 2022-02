Etliche Corona-Lockerungen in München - doch das Alkoholverbot bleibt vorerst

Seit Donnerstag gelten zahlreiche Corona-Lockerungen in Bayern, das Alkoholverbot bleibt jedoch weiterhin bestehen – auch in München.

Nicht zu übersehen: Von 11 bis 23 Uhr gilt ein Alkoholverbot am Viktualienmarkt samt Fußgängerzone.

München - Mit einem Feierabendbier durch die Fußgängerzone schlendern oder eine Halbe am Viktualienmarkt trinken. Das ist seit dem 8. Dezember nicht mehr möglich, seitdem gilt ein Alkoholkonsumverbot in weiten Teilen der Münchner Innenstadt.

Dieses bleibt vorerst auch weiter bestehen – trotz zahlreicher Corona-Lockerungen, die seit Donnerstag (17. Februar) in ganz Bayern gelten.

München: Alkoholverbot gilt von 11 bis 23 Uhr

Denn: Paragraph zwölf der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hat weiter seine Gültigkeit. In Abschnitt zwei heißt es dazu: "Der Konsum von Alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten sind jeweils von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde festzulegen."

Dies hat die Stadt im Dezember getan, das Alkoholverbot gilt in der kompletten Fußgängerzone, auf dem Sendlinger-Tor-Platz, dem Viktualienmarkt sowie der Schützenstraße. Täglich zwischen 11 und 23 Uhr darf nicht getrunken werden, die Außengastro ist vom Verbot freilich nicht betroffen.

In Teilen der Münchner Innenstadt gilt weiterhin ein Alkoholverbot. © Peter Kneffel/dpa

Die Stadt verweist auf AZ-Anfrage auf die gelten Verordnung des Freistaats – die Verwaltung lege hier lediglich die "konkret betroffenen Örtlichkeiten" fest. Das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen wird wohl mindestens bis zum 19. März bleiben, bis dahin wird die Infektionsschutzverordnung der Bayerischen Staatsregierung verlängert. Darauf einigte sich der Ministerrat am vergangenen Dienstag.

"Die Frage, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen weitere Erleichterungen der Infektionsschutzmaßnahmen erfolgen, bleibt der Entscheidung des Ministerrates vorbehalten", teilt das Bayerische Gesundheitsministerium auf AZ-Anfrage mit.